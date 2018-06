Lentokentällä on pian neljän kaistan takseja: Kolmella ensimmäisellä valotaulut kertovat kyydin hinnan, neljännellä asiakkaan on neuvoteltava taksa itse

Kolme ensimmäista kaistaa kuuluvat kilpailutetuille taksiyhtiöille, joiden on ilmoitettava ajantasaiset hintansa digitaalisella näytöllä. Vielä on mysteeri, millaiset pirssit odottavat kyydittäviä neljännellä kaistalla.

Suomen suurimman taksiaseman, Helsinki-Vantaan lentokentän taksiliikenne muuttuu radikaalisti tulevana viikonloppuna, kun uusi taksilaki astuu voimaan.

Mitä matkustajan tulee muutoksesta tietää? Soitimme Helsinki-Vantaan lentoaseman kaupallisista palveluista vastaavalle johtajalle Jukka Isomäelle ja kysyimme.

Miten uudistus näkyy kentällä sunnuntaina 1.7.?

Selkeimmin matkustajalle näkyy se, että taksien lastausalue siirtyy nykyisen alueen viereen. Alueella on kolme kaistaa, joilta kyydin voi valita kilpailuttamiltamme kolmelta yhtiöltä. Neljännelle kaistalle voivat tulle muut taksit. Viidennelle alueelle puolestaan tulevat ennakkoon, esimerkiksi aplikaatioiden kautta tilatut taksit.

Ketkä kolme ensimmäisille kaistoilla operoivat?

Kaistoilla ovat Lähitaksi, Vantaan Taksi ja Taksi Helsinki.

Miten asiakas voi valita edullisimman kyydin?

Kilpailutuksen takia näillä kolmella kaistalla olevilla takseilla on maksimihinta, joka asiakkaalta voidaan periä. Kullakin kaistalla näkyy yhtiön nimi ja sen hetkinen hinta Helsingin kantakaupunkiin tai kilometriperusteinen hinta jonnekin muualle. Neljännellä kaistalla asiakkaan täytyy neuvotella ja sopia hinta erikseen.

Missä hinta näkyy?

Kolmella ensimmäisellä kaistalla on digitaaliset näyttötaulut, joilla ajantasainen hinta näkyy.

Vaihteleeko hinta päivittäin?

Hinta on yhtiökohtainen ja voi vaihdella. Yhtiöt voivat itse määritellä hintansa. Finavia on kilpailuttanut ainoastaan maksimihinnan, jota ei voida ylittää.

Ajavatko kaikki kilpailutetut yhtiöt asiakkaan minne vain? Jos asiakas haluaa mennä vaikkapa Vantaan taksilla Helsinkiin, niin onnistuuko se?

Kyllä, siinä ei ole mitään rajoitteita. Taksi vie sinne, minne asiakas pyytää.

Keitä neljännelle kaistalle tulee?

Sinne voivat tulla kaikki uuden lainsäädännön mukaisesti taksiautoiluun oikeutetut taksit. Me emme rajoita sitä, kuka sinne pääsee, vaan sinne tulevat ne, jotka haluavat. Meillä on ennenkin ollut tekninen taksijärjestelmä, joka ohjaa liikennettä eli sitä kuinka paljon terminaalin eteen autoja mahtuu.

Mikä viides takseille tarkoitettu alue on?

Se on pieni alue taksikaistojen vieressä. Se on varattu ennakkoon tilatuille takseille. Jos taksin on tilannut vaikkapa aplikaation kautta, voi taksi tulla noutamaan kyydittävän tältä alueelta.

Millaista mylläkkää te odotatte taksitolpille sunnuntaina?

Me uskomme, että asiakkaat saavat mukavasti ja helposti taksin, ja se on selkeää, minkälaisen kyydin asiakas saa.

Kilpailutuksen tuloksesta valituksia

Helsinki-Vantaalle omat kaistansa saavat siis Lähitaksi, Vantaan Taksi ja Taksi Helsinki. Alkuperäisen kilpailutuksen jälkeen kolmannen kaistan kerrottiin kuuluvan Kajonille.

Muutoksen taustalla vaikuttaa Isomäen mukaan EU-tuomioistuimen tuore ratkaisu, joka johti alkuperäisen hankintapäätöksen uudelleen arviointiin.

Kilpailutuksesta on tullut valituksia, jotka menevät markkinaoikeuteen. Taksiyhtiöiden toiminta Helsinki-Vantaalla alkaakin väliaikaisilla sopimuksilla.

Lue myös:

Taksilaki muuttuu ja samalla mullistuu pirssin tilaaminen – Yle vertaili yhdeksän taksin tilaussovellusta, katso mitkä kertovat hinnan ennen matkaa