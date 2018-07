Tilastot sen kertovat: Heinäkuu on Suomen lämpimin ja sateisin kuukausi – korkein lämpötila mitattiin 8 vuotta sitten

Heinäkuu on Suomen lämpimin ja sateisin kuukausi, ilmenee Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven kokoamista tilastotiedoista. Tilastotietojen mukaan keskilämpötila heinäkuussa on etelässä 18 astetta, ja pohjoisessa 11 astetta.

Kuukauden ylin mitattu keskilämpötila on 23 astetta, joka mitattiin Puumalan kirkonkylässä vuonna 2010.

Päivän ylimmät lämpötilat ovat etelässä keskimäärin yli 20 astetta ja Lapissa 15 asteen tienoilla. Ylin lämpötila 37,2 astetta mitattiin Joensuun lentoasemalla 2010.

Heinäkuussa on aina hellettä, eli 25,1 asteen lämpötiloja jossain kohtaa kuuta. Keskimäärin hellepäiviä on etelässä kahdeksana päivänä, pohjoisessa hellepäiviä esiintyy yksittäisinä. Pisimmillään helle on kestänyt 26 päivää, luku saatiin Helsingin Kumpulassa heinä-elokussa 2014.

Yhtäjaksoisia, yli 30 asteen lämpötiloja mitattiin pisimmillään 10 päivää Inarissa heinäkuussa vuonna 1972.

Yli 30 asteen lukemia on mitattu heinäkuussa viimeksi kolme vuotta sitten.

Jossain kohtaa heinäkuuta on myös pakkasta, aste tai pari. Alin heinäkuun lämpötila, -5 astetta, mitattiin vuonna 1958 Enontekijöllä Kilpisjärvellä.

Joka toinen päivä sataa

Heinäkuussa sataa keskimäärin 60–85 millimetriä, ja suurimmat sademäärät tulevat keskimäärin sisämaassa.

Paikalliset vaihtelut sademäärissä ovat merkittäviä, sillä korkeassa lämpötilassa ilman vesihöyrypitoisuus on suuri. Sateet ovat myös, ainakin osittain, kuurotyyppisiä.

Heinäkuussa sataa keskimäärin joka toinen päivä. Vähiten sadepäiviä on etelä- ja länsirannikolla. Suurin heinäkuinen kuukausisademäärä, 302 millimetriä, mitattiin Laukaalla vuonna 1934.