Kovat tuulenpuuskat katkovat sähköjä Etelä- ja Itä-Suomessa – pimeänä ollut lähes 10 000 kotia

Puuskittainen pohjoistuuli on rikkonut sähkölinjoja lukuisten sähköyhtiöiden alueella. Etenkin Itä-Suomessa edessä on tuulinen yö.

Kova pohjoistuuli on aiheuttanut perjantaina laajoja sähkökatkoja etenkin eteläisessä ja itäisessä Suomessa. Ylen meteorologi Anne Borgströmin mukaan puuskittainen tuuli on tuivertanut Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa jopa 20 metriä sekunnissa.

Sähkökatkojen tilanne muuttuu koko ajan. Tämänhetkisen tilanteen voi tarkistaa Energiateollisuuden sähkökatkokartalta (siirryt toiseen palveluun). Iltakahdeksalta sähkökatkoja oli yli 5 600:ssa kodissa – eniten Pohjois-Karjalan Sähkön, Savon Voiman ja Elenian asiakkailla.

Pahimmillaan sähköttä oli aiemmin perjantai-iltana noin 9 500 kotia 50 kunnassa.

Borgström kertoo, että voimakas matalapaine on liikkunut perjantaina Suomen yli itään ja pohjoistuuli on voimistunut. Tuuli on ollut kovaa etenkin itäisessä Suomessa. Meteorologi arvioi, että tuulenpuuskien osalta pahin on ohi ennen puoltayötä. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa tuuli heikkenee kunnolla vasta lauantaina iltapäivällä.

Perjantai on ollut sateinen etenkin Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Illan sateisin paikka on Rautavaara, jossa oli seitsemään mennessä satanut vettä yli 50 millilitraa. Myös Päijät-Hämeessä on satanut paikoittain rankasti.

Maa- ja merialueilla on voimassa tuulivaroituksia (siirryt toiseen palveluun) (Ilmatieteenlaitos).

Viimeksi laajat sähkökatkot piinasivat suomalaisia juhannusviikonloppuna, kun sähköttä oli pahimmillaan liki 25 000 kotia.