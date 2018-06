Herätys: Pride-viikko huipentuu, eläkeuudistus ärsyttää Venäjällä ja sää on viileä ja tuulinen

Pride-viikko huipentuu – Yle seuraa suorana

Helsinki Pride -viikko huipentuu perinteiseen kulkueeseen. Ylellä on tapahtumasta erikoislähetys Teema-kanavalla kello 12.45 alkaen. Kuvia ja tunnelmia hetki hetkeltä myös Yle.fi -sivustolla.

Kesällä voi innostua syksystä: useimpien kansalaisopistojen ohjelmat julki

Joka vuosi 650 000 aikuista opiskelee kieliä, kädentaitoja, erilaisia liikuntamuotoja ja monia muita aineita Suomen 181 kansalaisopistossa Helsingistä Utsjoelle. Kansalaisopistojen ensi vuonna 120 vuotta täyttävä vapaa sivistystyö tuottaa tutkimuksen mukaan myös rahallista hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle. Jokainen panostettu euro maksaa itsensä takaisin vähintään kolminkertaisena.

Tanja Perkkiö / Yle

Sote-ministeri Saarikko on kantanut vaikeaa salkkuaan vuoden

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) siirtyi takkuisesta sote-uudistuksesta vastaavaksi ministeriksi vuosi sitten. Nyt 34-vuotias, nousujohteista uraa tekevä keskustapoliitikko kertoo Ylelle, minkälainen ruuhkavuosi on takana ja mitä hän katsoo sote-sotkun opettaneen.

Saarikko on taaperoikäisen pojan äiti ja asuu kahta kotia. Derrick Frilund / Yle

Venäjällä eläkeuudistus koettelee kansalaisten hermoja

Vuoden 2019 alusta voimaan astuvan uudistuksen on tarkoitus nostaa sekä naisten että miesten eläkeikää. Naisten eläkeikä nousee 55:stä vuodesta 63:een vuoteen ja miehillä 60:sta vuodesta 65:een vuoteen. Venäläiset osoittavat viikonloppuna mieltään kaavailtua eläkeuudistusta vastaan.

Laivaston sukeltajat etsivät kadonnutta jalkapallojoukkuetta Thaimaassa

Thaimaan laivaston erikoissukeltajat etsivät Tham Luangin luolastossa teini-ikäisten poikien jalkapallojoukkuetta ja heidän valmentajaansa. He ovat olleet jo viikon kadoksissa. Viranomaiset toivovat, että ryhmä on löytänyt kuivan paikan luolastosta, jossa he voivat odottaa pelastajia.

Omaisia rukoilemassa Tham Luangin luolaston suulla 26. kesäkuuta. Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP

Laajalti viileää ja tuulista

Sää on tänään viileää ja tuulista suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Sadekuuroja tulee enää lähinnä idässä. Tuulivaroitus on voimassa maalla Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

