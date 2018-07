Uuden Päivän viimeiset kuvaukset menossa – loppujaksoissa yllätyksiä ja aikamatkustusta: "Helpottunut olo, toisaalta aika haikeaa"

Uusi Päivä on sisältänyt koko elinkaarensa ajan paljon musiikkia. Näyttelijä Kalle Ruusukallio ja apulaisohjaaja Hanna Hurri lavalla Uuden Päivän studiokuvauksissa.

Uusi Päivä on sisältänyt koko elinkaarensa ajan paljon musiikkia. Näyttelijä Kalle Ruusukallio ja apulaisohjaaja Hanna Hurri lavalla Uuden Päivän studiokuvauksissa. Ulla Broholm / Yle

– Helpottunut olo, tämä on ollut aikamoinen nakki tehdä. Toisaalta aika haikeaa, tässä on ollut hirveän kiva porukka, toteaa neljä vuotta Uutta Päivää eli tuttavallisemmin UP:eta ohjannut Anne Syrjä.

Vuodesta 2010 Yle TV2 -kanavalla pyörinyt Uusi Päivä on tulossa tiensä päähän. Syksyllä käynnistyvän 9. tuotantokauden viimeiset kuvausviikot ovat nyt käynnissä.

Konkarinäyttelijä Inga Sulin kuvailee tekijäporukan olevan yhtä perhettä ja kertoo matkalle mahtuneista ylä- ja alamäistä.

– Parhaita kokemuksia ovat olleet kollegoiden perheenlisäykset, pääsin yhden kummitädiksikin. Myös surullisia asioita nousee mieleen. Antti Majalahden poismeno oli kova pala kaikille.

Musiikki ja kokoluokka erottivat muista

Sarja on jakanut mielipiteitä. Vuosien varrella sitä on luonnehdittu muun muassa taloudelliseksi flopiksi ja draamana tökeröksi.

Toisaalta sarjalla on aktiivinen ja intohimoinen fanijoukko, joka reagoi vahvasti sarjan tapahtumiin. Uuden Päivän Instagram-tilillä on yli 100 000 seuraajaa, mikä on mille tahansa suomalaiselle tv-sarjalle valtava määrä.

Uutta Päivää ei ole tarkoitettu verrattavaksi muihin Suomen päivittäissarjoihin, esimerkiksi suursuosikki Salattuihin Elämiin, kertoo nettituottaja Jutta Mattsson.

– Sarja on tarkoitettu koko perheen katsottavaksi ja musiikkiesitykset ovat isossa osassa. Faneilta tulee paljon palautetta, esimerkiksi viime kauden päätösjaksossa nähty poikarakkaus herätti vahvoja tunteita joka suuntaan.

Uusi Päivä rekrytoi avustajia muun muassa Facebook-sivunsa kautta. Ulla Broholm / Yle

Uusi Päivä on poikkeuksellisen iso tuotanto muun muassa valtavan hahmomääränsä ja musiikkikohtauksiensa ansiosta. Tuottaja Samu Reijonen arvostaa paljon sitä, että on päässyt työskentelemään isoilla resursseilla ja kehuu sarjan tekijäporukkaa vuolaasti.

– Miltei ärsyttävän lahjakkaiden nuorten ihmisten kanssa on päässyt työskentelemään. Osaavat laulaa, näytellä, tanssia, mitä tahansa, Reijonen sanoo.

– Se on erityistä, että ollaan saatu käyttää levymusiikkia ja ottaa oikeita muusikoita mukaan. Merkittävä osuus budjetista on mennyt siihen. Ihan kaikki fanitkaan eivät tietysti musikaalista tykkää.

Sarjan loppuun on luvassa yllätyksiä, kun pari viimeistä jaksoa ohjaa JP Siili, jonka ansioluettelosta löytyvät esimerkiksi Cheek-elokuva Veljeni Vartija ja Hurriganes-kuvaus Ganes. Siili oli luomassa sarjan konseptia ja ohjasi kymmenisen jaksoa sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella.

– Sarjan alusta tuntuu kuluneen ikuisuus. Draamakomedia säilyy loppuun asti, lämpöä ja inhimillisyyttä. Päätösjaksoissa on mukana muun muassa aikamatkustusta, selittää Siili korkealentoisesti.

Miten käy Mediapoliksen studiolle?

Tampereen media-alalle sarjan päättyminen on kaiken kaikkiaan kova isku. Uuden Päivän loppumisen myötä sarjaa Ylen kanssa tuottanut Studio Mediapolis joutui irtisanomaan koko 24 hengen henkilökuntansa ja lopettamaan toimintansa, kun korvaavaa työtä ei löytynyt. Uutta Päivää varten rakennettiin Tampereen Tohlopissa sijaitsevaan Mediapoliksen iso studiohalli, jossa sarjaa on kuvattu vuodesta 2016 alkaen.

Tuottaja Samu Reijosen mukaan sarjan tekeminen on työllistänyt yhteensä noin sata ihmistä. Sarjan viiden miljoonan euron vuosibudjetista suurin osa on kilahtanut lähialueen kirstuun.

Sarjaa on kuvattu Mediapoliksen lisäksi mm. naapurikunnassa Nokialla ja Tampereella Tampellassa, Lielahdessa ja Pyynikillä. Ulkokuvauksissa näyttelijät Inga Sulin ja Juhani Laitala sekä kameraoperaattori Mikko Lahikainen istuvat veneen kyydissä, rannalla seisovat lokaatiomanageri Ville Savijärvi ja ohjaaja Anne Syrjä. Jutta Mattsson / Yle

Kun tuottajan omista tulevaisuudensuunnitelmista utelee, vihjailee Samu Reijonen samalla tamperelaiselle viihdetuotannollekin yllättävän hyviä näkymiä.

– Jatkan Yleisradiolla draamatuottajana. Seuraavaksi pääsen tekemään kansainvälisiä draamajuttuja. Ainakin kaksi tulevista tuotannoistani tehdään näissä kuvaushalleissa.

Reijonen lupailee, että tulevaisuudessa Mediapoliksella tehtävät tuotannot tulevat Uuteen Päivään verrattuna koskemaan vielä isompaa yleisöä.

– Nyt yritetään sovittaa kaikkien tuotantojen aikatauluja yhteen. Isoja tuotantoja, isoja viihdejuttuja!

Uuden Päivän uusi tuotantokausi alkaa elokuussa ja viimeinen jakso tulee televisiosta joulukuussa 2018.