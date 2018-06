Fredrikinkadun ullakkopalosta jää mittavat vahingot – palo saatu hallintaan, sammutustyöt jatkuvat yhä

Helsingin keskustassa Fredrikinkatu 55:ssä syttynyt tulipalo jättää jälkeensä mittavat vahingot, arvioi Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Kannikoski.

– Summaa en arvioi, mutta vahingoista tulee mittavat. Sammutusvedet ovat tulleet läpi vähintään kahdesta ylimmästä kerroksesta. Puhutaan siis isosta remontista, Kannikoski kertoo.

Pelastuslaitos sai palosta ilmoituksen perjantaina kello kahden jälkeen iltapäivällä, ja sammutustyöt jatkuivat yhä puoli yhdeksän maissa illalla. Kannikoski kertoo palon olevan jo hallinnassa. Sammutustöitä jatketaan kuitenkin yöhön asti ja jälkivartiointia todennäköisesti aamuun saakka.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

– Kattorakenteiden sammuttaminen on erittäin haastavaa. Kyseessä on uudelleenrakennettu ullakkotila, jonka pieniin koukeroisiin tiloihin jää ilmavälejä. Niihin on vaikea päästä käsiksi, Kannikoski sanoo.

Kiinteistössä sijaitsee sekä asuinhuoneistoja että toimistotiloja. Kannikosken tietojen mukaan tulipalo on rajoittunut sellaisiin rappuihin, joissa sijaitsee vain toimistotiloja, eikä kiinteistöstä ole jouduttu evakuoimaan ketään.

Fredrikinkatu on suljettu Kansakoulunkadun ja Eerikinkadun välillä ainakin perjantain puoleenyöhön asti. Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä, mutta sen tiedetään saaneen alkunsa talon toimistotiloista. Sieltä liekit levisivät ylöspäin ullakolle.

Paikalla oli illalla kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

