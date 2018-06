Thaimaassa nuorten jalkapallojoukkue jäi loukkuun luolaan – tämä katoamisesta tiedetään nyt

Lauantaina tulee kuluneeksi viikko thaimaalaisen nuorten jalkapallojoukkueen ja heidän valmentajansa katoamisesta.

12 alle 16-vuotiasta jalkapallojoukkueen pelaajaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa jäivät loukkuun Tham Luangin luolaverkostoon Pohjois-Thaimaan Chiang Raissa.

Viranomaiset uskovat, että kova vesisade on nostanut veden pintaa luolastossa, eikä joukkue siksi pääse sieltä ulos.

Mitä katoamisesta tiedetään?

Joukkue meni luolaan suojaan rankkasateilta ja jäi nousevien tulvavesien taakse. Pelaajien ja valmentajan skootterit ja polkupyörät löydettiin luolan suuaukolta.

Luolaverkostosta löytyy ilmataskuja, joten joukkueen saattaa olla elossa suuressa tilassa luolaston keskiosassa.

Etsintöjä johtava kontra-amiraali Arparkorn Yookongkaew uskoi maanantaina poikien olevan elossa, mutta hyvin uupuneita.

Valmentajan ja poikien kerrotaan tuntevan luolaston hyvin.

Luolasta on yritetty johdattaa tulvavettä pois putkien avulla. Pongmanat Tasiri / EPA-EFE

Mitä luolaverkostosta tiedetään?

Tham Luangin luolaverkosto sijaitsee Chiang Rain provinssissa Thaimaan pohjoisimmilla alueilla. Luolaverkoston kokonaispituus on 10 kilometriä, joten se on yksi Thaimaan pisimmistä.

Luolaverkosto on maineeltaan vaikea jopa kokeneiden luolasukeltajien mielestä. Monsuunisateiden aikaan heinä-marraskuussa luolaan tulvii vettä, jolloin sisältä saattaa olla vaikeampi päästä pois.

Joukkue on loukussa Tham Luangin luolaverkostossa Pohjois-Thaimaan Chiang Raissa. Yle Uutisgrafiikka

Mikä pelastustöitä vaikeuttaa?

Rankkasateet ovat hankaloittaneet pelastajien liikkumista luolissa. Vesi on muuttunut mutaiseksi ja veden virtaus on voimakas. Pintaa on yritetty saada laskemaan pumpuilla ja poraamalla kallioon reikiä, mutta se ei ole onnistunut.

Tulvavesi aiheuttaa ongelmia sähkön toimittamisessa luolastoon. Vesi lisää myös pelastushenkilökunnan onnettomuusvaaraa. Perjantaina tulvavedet pääsivät lähelle onnettomuuspaikkaa, mutta etsintöjä jatkettiin siitä huolimatta.

Pelastajat ovat yrittäneet myös poraamista luolaston sivulta. Yläpuolelta tehtynä poraus saattaisi silti olla riskialtista.

Thaimaan pelastusviranomaiset valmistautuivat etsintöihin Tham Luangin luolaston lähellä 30. kesäkuuta. Pongmanat Tasiri / EPA-EFE

Millaiset ovat nuorten mahdollisuudet selvitä?

Joukkuetta ovat viikon aikana etsineet ainakin Thaimaan merivoimien joukot yhdessä kansallispuiston henkilökunnan kanssa. Apua etsintöihin ovat antaneet myös sadat vapaaehtoiset, Yhdysvaltojen ilmavoimien sotilaat ja joukko brittisukeltajia.

Viimeisimpänä joukkuetta ovat etsineet Thaimaan laivaston erikoissukeltajat. Lauantaina Thaimaahan lähetettiin Australian poliisiviranomaisia.

Toivo löytymisestä elää yhä, sillä lauantaina sukeltajat pääsivät ensimmäistä kertaa syvemmälle haaraumaan parin-kolmen kilometrin päähän paikasta, jossa poikien uskotaan olevan. Maanantaina yhdestä luolasta löydettiin jalan- ja kädenjälkiä.

Viranomaisten mukaan luolasta on aiemmin onnistuttu pelastamaan loukkuun jääneitä turisteja.

