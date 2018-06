Koirat surmaavat yli 100 poroa vuodessa – poronhoitajalla oikeus ampua ärhentelijä

Moni Lapin-vaellus tapahtuu kansallis- tai luonnonpuistoissa, joissa koiria ei joka tapauksessa saa pitää vapaana. Toisekseen kesällä eläinten poikaset ovat liikkeellä, joten metsästyslakikin kieltää koiran vapaanapidon tähän aikaan vuodesta.

Aihe herättää paljon intohimoja ja siihen liittyy myös myyttejä. Miten paljon koiria Lapissa katoaa ja toisaalta löytyy maastosta? Miten usein koirat joutuvat poromiesten ampumiksi, entä porojen tai hirvien potkaisemiksi?

Omistajat etsiskelevät irti pidettyjä koiriaan myöhemmin löytöeläintaloista

Irti olevat koirat aiheuttavat poronhoitoalueella vuosittain yli sadan poron kuoleman. Asiaa on tutkinut poronhoitajia edustava Paliskuntain yhdistys muutamia vuosia sitten.

Paliskuntain yhdistyksen mukaan porojen ja koirien kohtaamisista koituneet ongelmat ovat kasvaneet rajusti viime vuosina. Vahinkoja koituu yhdistyksen mukaan erityisesti metsästyskoirista, mutta tavallista on myös, että matkailijoiden tai paikallisten irtokoirat aiheuttavat porojen kuoleman.

Yleisimmin koirat tappavat yksittäisiä poroja. Vakavimmissa tapauksissa on jouduttu lopettamaan kymmeniä poroja, koska ne ovat loukkaantuneet juostuaan koirien ajamina esimerkiksi aitaa päin.

Luonnon petoeläimet puolestaan tappavat Paliskuntain yhdistyksen mukaan vuosittain noin 30 000 poroa, joskin niistä vain viidennes löydetään ja arvioidaan pedon tappamiksi. Poroja on Suomessa vajaat 200 000.

Poronomistajat tuovat koiria talteen

Porojen perään juosseita koiria etsiskellään myöhemmin löytöeläintaloista. Usein omistaja uskoo, että poromies on tappanut koiran, kertoo Inarin kunnan löytöeläimistä vastaava Nina Lager. Inarissa on laajat ulkoilu- ja metsästysmaastot kansallispuistoineen. Kesäaikaan Lagerille tulevista koirista puolet on matkailijoiden lemmikkejä.

Tapauksia, joissa poromies on ampunut koiran, tulee tietoon harvoin. Paliskuntain yhdistyksen mukaan ampumisia ei ole edes vuosittain.

Ylikomisario Esa Harju Lapin poliisista ei muista Inarin tai Sodankylän alueilta yhtäkään tapausta, jossa poromiehen olisi epäilty ampuneen koiran. Esimerkiksi Koillismaalla sattuneista tapauksista on sen sijaan uutisoitu.

Lupa tappaa ei ole automaattinen

Poronhoitolaki kieltää porojen pelottelemisen. Siksi poronhoitajalla on oman paliskuntansa alueella lupa tappaa isännätön koira, joka koirien kiinnipitoaikana tavataan ajamasta poroja niiden laitumella tai joka muuna aikana tavataan repimästä ajamaansa poroa.

Lain mukaan koiraa ei saa tappaa, jos se saadaan kiinni tai vahinko on mahdollista estää muuten. Lupa tappaa ei siis suinkaan ole automaattinen. Sen sijaan poronomistajat tuovat merkittävän osan karkurikoirista Lagerin hoiviin.