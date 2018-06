Sisäministeri Mykkänen kommentoi Merkelin suunnitelmia: Turvapaikanhakijoiden palautusmenettelystä sopiminen Saksan kanssa Suomen etu

Saksa on sopimassa usean EU-maan kanssa turvapaikanhakijoiden palautuksista ensimmäisiin maihin, joihin heidät on rekisteröity.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on halunnut EU-mailta vakuutuksen turvapaikanhakijoiden palauttamisesta EU:n sisällä maahan, johon hakija on Eurooppaan tulessaan ensimmäiseksi rekisteröitynyt.

Kahdenvälisistä neuvotteluista kerrottiin EU-maiden huippukokouksen yhteydessä torstaina ja viimeksi tänään lauantaina, kun asiasta kertoivat muun muassa saksalainen Der Spiegel -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja uutistoimisto Reuters.

Reuters kertoi myös, että 14 maan joukosta, joiden mukana myös Suomi on, ainakin Puola ja Tsekki ovat ilmoittaneet, etteivät ne ole luvanneet mitään.

Merkel on kertonut neuvotteluista kirjeessä, jonka tarkoitus on ollut rauhoittaa hallituskumppani CSU:ta. Puolueeseen kuuluva sisäministeri Horst Seehofer on uhannut aloittaa tulevalla viikolla rajatarkastukset eteläsaksalaisessa Baijerin osavaltiossa, jos tarpeeksi tiukkaa maahanmuuttolinjausta ei EU-tasolla synny.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan mitään varsinaista sopimustekstiä Saksan haluamista vakuuksista ei vielä ole.

Hän sanoo, että kyseeseen tulee todennäköisesti eri maiden sisäministeriöiden välinen yhteisymmärryspöytäkirja menettelytavoista, joilla vahvistetaan niin sanottua Dublinin sopimusta turvapaikan hakijoiden luovuttamiseksi takaisin niihin EU-maihin, joissa heidät on alun perin rekisteröity.

– Suomen hallitus on ottanut kannan, että tällainen pöytäkirja voidaan tehdä ja sinänsä kannatetaan, että Dublin-sopimus toimii aukottomasti yleisesti Euroopassa.

Milloin mahdollinen sopimuspaperi saavuttaa Suomen, ei ole tiedossa. Mykkänen arvioi, että sellainen voi hyvinkin tulla jo ensi viikon alkupuolella varsinkin, kun asiasta on jo kerrottu Saksassa Merkelin puoluekumppaneille.

Mykkänen muistuttaa, että Saksan kanssa palautussopimus on toiminut hyvin jo tähänkin asti. Siksi hän ei usko, että sopiminen Saksan kanssa tuo minkäänlaisia muutoksia.

– On vain myönteistä, että ensimmäisen maan rekisteröintiperiaate selkeytyy.

Siitä on Suomelle todennäköisesti vain etua, kun tulijoita meille päin on Saksan ja Ruotsin kautta.

Mykkänen sanoo, että eurooppalaisen ratkaisun rakentaminen on hyvä ja hän toivoo, että kaikki EU-maat kantaisivat vastuunsa asiassa.

