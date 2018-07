Rasismikohun keskelle joutunut Morrissey siirtää Suomen-keikkansa – Brittilaulaja asettui tukemaan äärioikeistolaista aktivistia

Brittilaulaja Morrissey on ilmoittanut siirtävänsä kaikki Britannian keikat ja Euroopan kiertueensa toiseen ajankohtaan. Syyksi konserttien perumisille laulaja on ilmoittanut "logistiset ongelmat".

Asiasta kerrotaan muun muassa artistin Facebook (siirryt toiseen palveluun)-sivuilla. Suomessa keikkojen peruuntumisesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Peruuttaminen seuraa rasismikohua, jonka keskelle laulaja on – taas kerran – joutunut. Morrissey on asettunut julkisesti puolustamaan (siirryt toiseen palveluun) oikeuden halventamisesta tuomittua äärioikeistolaista aktivistia, kertoo The Guardian -lehti. Sen seurauksena "entisiksi faneiksi" identifioitunut joukko kertoi aiemmin tällä viikolla (siirryt toiseen palveluun) järjestävänsä rasisminvastaisen tapahtuman Manchesterissa laulajan keikan aikaan.

Luonnollisesti myös heinäkuun 21. päivälle sovittu Morrisseyn Suomen-keikka Helsingin jäähallissa lykkääntyy. Asian vahvistaa Loud n´live Promotions -yrityksen promoottori Kalle Keskinen.

– Järjestäjästä riippumattomista syistä keikka on siirretty. Uusia päiviä ei ole vielä annettu, mutta keikka on meille luvattu. Liput palautetaan täysin, ja aikanaan pannaan uusi päivä myyntiin, Keskinen sanoo.

Keskisen mukaan Morrisseyn taustajoukot ovat väläytelleet uudeksi esiintymisajankohdaksi ensi vuoden maaliskuuta.

Kärkkäistä mielipiteistään tunnettu tähti on saanut vaihteeksi paljon huomiota julkisilla kommenteillaan, joita on syytetty rasistisiksi.

Morrisseyn viime aikaisiin ulostuloihin Keskinen ei ota kantaa.

– Niiden artistien puheisiin, joiden kanssa tehdään töitä, ei sovi ottaa kantaa. Kaikilla on omat näkemyksensä ja tekemisensä, Keskinen kuittaa.

Morrissey on esiintynyt Suomessa viimeksi Flow-festivaalilla 2016.