Miljardiluokan sakot ja Audi-pomon pidätys – dieselskandaali jatkuu jo kolmatta vuotta, mutta ei ole juuri hetkauttanut Volkswagen-konsernia

Autoja odottamassa lastausta Volkswagenin tehtaalla Emdenissä Saksassa. Volkswagen on pitkälti välttynyt maksamasta korvauksia eurooppalaisille kuluttajille dieselhuijauksen takia. David Hecker / EPA

Volkswagen on taitavasti kääntänyt dieselskandaalin mahdollisuudeksi yrityksen uudistamiseen. Ainoastaan tytäryhtiö Audin johtajan pidätys kirvelee vielä skandaalin synnyttämässä haavassa.

– Suuren automerkin pomo tutkintavankeudessa. Sellaista ei ole nähty vielä koskaan, Volkswagenin johtaja Herbert Diess kommentoi (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

Hän viittasi kesäkuussa pidätettyyn Audi-pomo Rupert Stadleriin. Saksalaisviranomaiset epäilevät Stadlerin piilottaneen diesel-kohuun liittyviä todisteita.

Asia kiinnostaa Diessia, koska Audi on Volkswagen-konsernin tytäryhtiö. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän on kommentoinut Stadlerin pidätystä julkisuudessa.

– Minusta Stadler on ollut aina ongelmien ratkaisija, Diess sanoi.

Stadler itse ei ole kommentoinut pidätystään julkisuudessa. Hänen kuulustelujensa kerrotaan jatkuvan tulevalla viikolla.

Vuonna 2015 paljastui, että Volkswagen-ryhmä oli asentanut 11 miljoonaan autoon huijausohjelmiston, jonka tarkoituksena oli vääristää dieselin päästötestien tuloksia.

Dieselautoihin asennetut tietokoneohjelmat kaunistelivat autojen päästöjä, ja autoille myönnettiin testeissä liian hyviä päästöluokkia.

Konserni väitti skandaalin puhjettua syksyllä 2015, että manipulaatiot olivat ennen kaikkea pienen insinööriryhmän käsialaa. Audin Stadlerin pidätys todistaa toista.

Julkisuudessa ei kukaan enää usko, että miljardiluokan huijaus olisi parin innokkaan työntekijän juonima.

Suurta asiakaskatoa ei kuitenkaan tullut. Volkswagen on maksanut huijauksista kiltisti jo kaikki sille määrätyt sakot, yhteensä yli miljardi euroa Saksassa ja 2,5 miljardia euroa Yhdysvalloissa. Muita sakkorangaistuksia on varmasti vielä luvassa.

Bild-lehti arvelee (siirryt toiseen palveluun), että skandaalin taloudelliset seuraukset jäävät Volkswagen-konsernille varsin pieniksi. Yksikään Volkswagenin autotehtaista ei joutunut sulkemaan kohun takia. Vuonna 2017 konserni myi enemmän autoja kuin ennen skandaalia ja puhkui yrityskulttuurin uudistusintoa.

Volkswagen on rahoittanut monia kilpailijoitaan innokkaammin sähköautojen kehittelyä ja onnistunut säilyttämään markkina-arvonsa. Imagonmenetyksestä siis voidaan tuskin puhua.

Toistaiseksi tuomioistuimet ovat reagoineet poliitikkoja hanakammin päästökohuun.Münchenin syyttäjänvirasto jatkaa tutkimuksia syyllisten löytämiseksi päästöjen manipuloinnin takana.

Siinä se ei ole pysähtynyt konsernien johtoon tai autoyhtiöt omistaviin saksalaisperheisiinkään.

Saksan korkein oikeus taas päätti vuoden alussa, että saksalaiskaupungit saavat halutessaan asettaa dieselautoille ajokieltoja. Päätös ohjaa noin 60 saksalaiskaupunkia, joissa mitatut typen oksidien raja-arvot ylittyvät.

Hampuri oli ensimmäinen kaupunki, joka otti osittaisen dieselautokiellon käyttöön. Myös Aacheniin, Stuttgartiin ja Müncheniin suunnitellaan vastaavia rajoituksia.

EU-komission mukaan unionin alueella kuolee vuosittain 400 000 ihmistä ennenaikaisesti ilmansaasteiden vuoksi. Toukokuussa komissio haastoi Saksan oikeuteen ilmansaasteiden vuoksi.

Ilmansaasteista typen oksidit ovat erityisen haitallisia lapsille.

Myös poliittisia seurauksia odotetaan vuosia jatkuneelle dieselskandaalille. Nämä saattavat tulla kuitenkin vasta vuosien päästä, seuraavan liittokanslerin kaudella.

Liittokansleri Angela Merkel on kommentoinut diesel-kohua varovaisin sanankääntein. Syksyn liittopäivävaalien alla hän sanoi suorassa tv-ohjelmassa, että autonvalmistajat olivat menettäneet hänen luottamuksensa.

Taloudellisesti Saksa nojaa vahvasti perinteisiin tuotantomalleihin, ja autovalmistamisella on erityinen tunnesija saksalaisessa kulttuurissa. Saksalaisten autovalmistajien liikevaihto vuonna 2016 oli huimat 405 miljardia euroa.

Oppositiossa istuva sosiaalidemokraattinen SPD on toistuvasti vaatinut dieselskandaalin puhjettua, että autonvalmistajia tulisi valvoa ja säännellä enemmän. Vaatimukset ovat toistaiseksi kaikuneet kuuroille korville.

– Emme halua heikentää autoalaa poliittisilla toimilla. Sillä täytyy olla voimia investoida tulevaisuuteen, Merkel toppuutteli toukokuussa (siirryt toiseen palveluun) Saksan parlamentissa.

Volkswagenin ja muiden autovalmistajien tulevaisuudennäkymät määrittyvät nyt siis kuluttajien kautta – eivätkä nämä ole äänestäneet jaloillaan.

