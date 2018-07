Autokoulu uudistui, nyt 15-vuotias saa mopokortin ilman ajo-opetusta – Autokoululiitto kritisoi: "Turvallisuus on osin unohtunut"

Tästä on kyse Ajokorttikoulutuksen uudistus tuli voimaan 1.7.2018. Autokoulusta tuli yksivaiheinen ja pakollisen opetuksen määrä väheni.

Tavoitteena oli tehdä koulutuksesta yksilöllisempi ja laskea sen hintaa.

Autokoululiiton puheenjohtaja on huolissaan erityisesti mopoilijoiden turvallisuudesta, koska mopokortin saa minimissään vain neljän tunnin teorian jälkeen. Ajo-opetusta voi ottaa myös jatkossa.

Ajokorttiuudistus tuli kuun vaihteessa voimaan. Sen myötä pakollista opetusta on vähemmän, ajokokeen merkitys kasvoi ja monivaiheisuus on historiaa. Muutos entiseen on suuri.

Ylen aamu-tv:ssä vierailleen Autokoululiiton puheenjohtajan Jarmo Jokilammen mielestä uudistus on pääosin hyvä, mutta liikenneturvallisuus on osin unohtunut. Jokilampi kritisoi erityisesti mopokortin höllentynyttä sääntelyä.

Mopokuskiksi haluava tarvitsee nyt vähintään neljä tuntia pakollista teoriaopetusta. Välttämätöntä ajo-opetusta ei enää vaadita lainkaan ennen tutkintoa. Sama pätee traktori- ja mopoautokortteihin.

– On koomista, että 15-vuotiaat lapset siirtyvät ensimmäistä kertaa liikenteeseen, eikä heille ole määrätty mitään opetusta, vaikka kaikille muille määrättiin. Nyt mopoilijat pääsevät liikenteeseen ilman minkäänlaista ajo-opetusta. Vastuulliset vanhemmat varmaan huolehtivat ajo-opetuksesta, mutta eivät kaikki, Autokoululiiton Jokilampi sanoo.

Huonon sään takia annettava koulutus annetaan ennen kun lähdetään lentämään. Kimmo Pylväs

Aamu-tv:n toinen vieras, Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs huomauttaa, että myös mopokorttia varten voi edelleen hankkia käytännön ajo-opetusta, vaikka laki ei velvoittaisikaan siihen. Pylväs luottaa siihen, että vanhemmat suhtautuvat asiaan vastuullisesti.

Liikenneturvan tilastojen mukaan kuolleiden mopoilijoiden määrä on laskenut lähes kolmannekseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samassa ajassa loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on yli puolittunut.

Kuljettajan vastuu kasvaa

Nyt henkilöautokorttia suorittaville pakollista ajo-opetusta on 10 tuntia. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut tehdä ajokorttikoulutuksesta yksilöllisempi. Esimerkiksi jo pitkään liikenteessä mopolla, mopoautolla tai traktorilla ajanut nuori tarvitsee todennäköisesti vähemmän opetusta, kuin ensimmäistä kertaa liikenteeseen tutustuva.

– 15-vuotiaalla nuorella, jolla on mopokortti, on hyvä pohja. Silloin voidaan katsoa, mitä hän tarvitsee lisää. Enää ei tarvita maksimitunteja, kuten aiemmin on säädetty, Pylväs sanoo.

Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi (vas) ja Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs vierailivat Ylen Aamu-tv:ssä maanantaina. Yle

Kolmivaiheinen ajokorttikoulutus on nyt historiaa – vaiheita on jatkossa vain yksi. Aiemman kakkosvaiheen korvaa kahdeksan tunnin mittainen riskientunnistuskoulutus, johon sisältyy neljä tuntia teoriaa ja saman verran ajo-opetusta. Siitä puolet voi ajaa simulaattorilla.

Riskikoulutuksen tarkoituksena on koulia tuleva kuski hallitsemaan ajoneuvo myös riskitilanteissa, esimerkiksi liukkaalla kelillä. Autokoululiiton Jokilammen mielestä simulaattori on loistava apuväline moneen, mutta häntä huolestuttaa etenkin se, että liukkaan kelin ajoa on mahdollista harjoitella vain simulaattorilla.

– Kyllä siinä on pieni riski, että meillä on ensi syksynä tuhansia uusia kuljettajia, jotka harjoittelevat liukkaalla ajamista ensimmäistä kertaa muun liikenteen seassa, Jokilampi sanoo.

Kahdeksan tunnin riskienhallintakoulutus opettaa tulevalle kuljettajalle taitoja, joita tarvitaan kimuranteissa tilanteissa. Marja Väänänen / Yle

Pylväs painottaa, että myös liukkaalla ajoa voi nytkin harjoitella halutessaan myös käytännössä. Päätös on autokoulun oppilaan.

Pylväs uskoo, että liikenneturvallisuus paranee, koska parhaat valmiudet pyritään antamaan ennen tutkintoa. Aiemmassa mallissa kakkosvaihe liukkaan kelin ajoineen suoritettiin tutkinnon jälkeen, kun ajokokemusta oli jo vähintään vuosi.

– Korostaisin sitä, että nyt sitä harjoittelua on ennen tutkintoa, koska tällä hetkellä mennään liukkaille ilman mitään koulutusta. Vähän niin kuin lentäjillä – huonon sään takia annettava koulutus annetaan ennen kun lähdetään lentämään, Pylväs sanoo.

Nyt on mahdollista yhdistää opetuslupaopetusta ja autokoulun ammattimaista opetusta. Jarmo Jokilampi

Autokoululiiton Jokilampi on asiasta eri linjoilla. Hänen mielestään olisi edelleen tärkeää, että nuoren kuljettajan kykyjä arvioitaisiin myös ajokortin saamisen jälkeen, koska juuri ajokortin saaneella kuskilla on selvästi suurempi riski joutua onnettomuuteen kuin kokeneella kuljettajalla.

Hinta laskee, vai laskeeko?

Uudistuksen myötä ajokortin hinta todennäköisesti laskee selvästi – ainakin niillä, jotka eivät tarvitse lisäopetusta.

Uusi ajokorttikoulutus kannustaa autokouluja suunnittelemaan erilaisille asiakkaille räätälöityjä paketteja. Ajokortin hinta ei ole enää sama kaikille, vaan se voi vaihdella paljonkin.

Aiemmin Autokoululiiton toteuttamassa "Kymppimalli"-pilotissa 200 autokoulua kokeili mallia, jossa sekä teoria- että ajo-opetusta oli kumpaakin minimissään 10 tuntia. Jokilammen mukaan kokeilussa keskimääräinen tarvittavien ajotuntien määrä oli 12 tuntia.

Jokilampi arvelee, että 10 tuntia riittää lähinnä niille, joilla on mopokortti pohjalla.

– Jos lähdetään nollatilanteesta, se ei riitä alkuunkaan, vaan silloin joutuu ajamaan enemmän ja hinta ei ole samanlainen kaikille, Jokilampi sanoo.

Ajosimulaattorit ovat yleistyneet autokouluissa. Ne laskevat ajokortin hintoja, mutta riittääkö simulaattori esimerkiksi liukkaan ajon opettajaksi? Jarmo Honkanen / Yle

Jokilammen mukaan kymppikokeilussa ajokortin hinta puolittui. Perusosion keskihinta asettui 940 euroon. Riskikoulutuksen kanssa hinta nousi 1200–1300 euron pintaan.

Päälle tulee vielä pidentynyt kuljettajantutkinto, jonka hinta nousi muutamalla kymmenellä eurolla.

– Nyt ollaan varmaan hyvin lähellä sitä, mitä se hinta tulee olemaan. Ajokoe vaikeutuu ja sen hinta nousee, totta kai se tulee vaikuttamaan korttia suorittavan kustannuksiin, Jokilampi toteaa.

Kotiopetus on nyt helpompaa

Kustannuksiin vaikuttaa myös lisääntynyt simulaattoriopetus ja kotiopetuksen helpottuminen. Opetuslupaopettajan ei tarvitse enää suorittaa teoriakoketta. Opetusajoneuvossa tulee yhä olla opettajan jarrupoljin, mutta sitä ei tarvitse enää muutoskatsastaa.

Tähän muutokseen myös Jokilampi on tyytyväinen.

– Nyt on mahdollista yhdistää opetuslupaopetusta ja autokoulun ammattimaista opetusta. Sitä kautta saadaan isoa ajokokemusta, mutta myös ammattilaisen vinkkejä. Se ei ole välttämättä ollenkaan huono asia, Jokilampi sanoo.

Myös Pylväs arvelee, että autokoulun ja itsenäisen harjoittelun myötä ajokortin huimaksi nousseita kustannuksia saadaan alas.

– Muutamia tunteja autokoulussa, sitten voidaan jo harjoitella itse samoja asioita. Siinä tulee määrällisesti enemmän harjoittelua, mutta kenties halvemmalla hinnalla, Pylväs sanoo.

Ajokorttiuudistuksen yksityiskohtiin voit tutustua tarkemmin Trafin sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

