Historiallinen vallanvaihto Trumpin naapurissa – Äänivyöryllä valittu vasemmistolainen presidentti lupaa kitkeä Meksikosta korruption

MéxicoMeksikon presidentinvaalit on alustavan laskennan mukaan voittamassa ylivoimaisesti vasemmistolainen Andrés Manuel López Obrador, vasta neljä vuotta sitten perustetun Morena-puolueen ehdokas.

Vasemmistolaisen López Obradorin voiton takana on meksikolaisten turhautuminen ostovoiman laskuun, eriarvoisuuteen, korruptioon ja maata kalvavaan väkivaltaan.

Meksikoa on hallinnut viimeiset 80 vuotta kaksi puoluetta. Institutionaalisen vallankumouksen puolue PRI johti Meksikoa yhtäjaksoisesti vuosina 1929–2000. Puolue on viime vuosikymmeninä saanut Meksikossa kovaa kritiikkiä korruptiosta.

Oikeistolainen PAN hallitsi maata vuosina 2000–2012. Sen presidentti Felipé Calderón joutui epäsuosioon julistettuaan huumekartellien vastaisen sodan. Arviot sodan uhrien määristä vaihtelevat kymmenistä tuhansista jopa 200 000:een.

Viimeiset kuusi vuotta PRI on jälleen ollut vallassa.

Äänestyspaikoilla oli useita uurnia, sillä Meksikon historian suurimmissa vaaleissa valittiin kerralla presidentti, liittovaltion senaattorit ja kongressin jäsenet sekä paikkakunnasta riippuen eri määrä paikallisia päättäjiä. Anna-Reetta Korhonen

López Obrador tulee nousemaan presidentiksi erityisen vahvalla mandaatilla, sillä ennakkolaskennan mukaan hän saa 53 prosenttia äänistä, PAN-puolueen Ricardo Anayan saadessa 22 prosenttia ja nyt hallitsevan PRI-puolueen José Antonio Meaden saadessa 16 prosenttia.

Vaalit olivat Meksikon historian suurimmat, sillä niissä valittiin kerralla yli 18 000 päättäjää presidentistä kunnanvaltuutettuihin. López Obrador näyttäisi saavan enemmistön myös lainsäädännöstä päättävässä liittovaltion kongressissa. Myös pääkaupunki Méxicon kuvernööriksi valittiin Morenan ehdokas.

Väkivallan hillitseminen suurin haaste

Meksikolaiset odottavat uudelta presidentiltä toimia väkivallan hillitsemiseksi. Nelikymppiset meksikolaiset kertovat, että heidän lapsuudessaan lapset potkivat palloa kadulla ja talojen ulko-ovet jätettiin lukitsematta. Nyky-Meksikossa tällainen kuulostaa utopistiselta.

Vuosi 2017 oli Meksikon väkivaltaisin (siirryt toiseen palveluun) kahteen vuosikymmeneen.

Vielä muutama vuosi sitten väkivalta oli lähinnä huumejengien välistä. Tällä hetkellä väkivalta voi kohdistua kehen tahansa. Naismurhia seuraavan järjestön raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan naisiin kohdistuvat brutaalit murhat ovat maassa lisääntyneet.

Väkivalta on heijastunut myös vaaleihin, joiden aikana 133 poliitikkoa on murhattu (siirryt toiseen palveluun). Heistä 48 on ehdokkaita, loput puolueiden työntekijöitä. Murhat ovat kohdistuneet eri puolueiden paikallispoliitikkoihin ja keskittyneet tietyille alueille.

Kukaan ei varmasti tiedä, mikä murhien takana on, mutta ne saattavat liittyä huumekartelleihin.

López Obrador on korostanut, että väkivalta kumpuaa köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Alueilla, joilla huumekartellit hallitsevat, kartellin juoksupojaksi ja vähitellen tappajaksi ryhtyminen on usein ainoa mahdollisuus päästä pois köyhyydestä.

López Obrador onkin ehdottanut mahdollisuutta armahtaa (siirryt toiseen palveluun)esimerkiksi unikkoa viljeleviä maatyöläisiä osana rauhanprosessia, jotta huumeiden viljelyyn sotkeutuneet köyhät voisivat saada uuden mahdollisuuden.

Suurin haaste López Obradorin suunnitelmassa on, ettei köyhyyteen puuttuminen käy nopeasti. Turvallisuusasiantuntija Alejandro Hope kirjoittaa El Universal-lehdessä, että juuri väkivallan (siirryt toiseen palveluun) hillitseminen tulee olemaan López Obradorin hallituksen heikko kohta. Tähän asti López Obrador on syyttänyt väkivallasta nykyisiä hallitsijoita. Jos hänen oma hallintonsa ei sitä myöskään saa hallintaan, pilkka voi osua omaan nilkkaan.

Köyhät ja keskiluokka ahtaalla

López Obrador on puhunut kampanjansa aikana paljon Meksikon sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Hän lupaa tukea maaseudun kehittämiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Vaatimattoman kansaneläkkeen López Obrador lupaa kaksinkertaistaa, ja hän on luvannut köyhille myös muita sosiaalitukia. Kaikilla nuorilla on López Obradorin mukaan oikeus opiskelupaikkaan.

Sen lisäksi, että lähes puolet meksikolaisista elää köyhyydessä, myös keskiluokka on Meksikossa yhä ahtaammalla.

Meksikon kansallisen autonomisen yliopiston UNAM:n taloustieteen laitoksen laatiman tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kansalaisten ostovoima on maassa laskenut 80 prosenttia viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.

Vain yksi esimerkki hintojen noususta on nestekaasun hinta. Ruoka valmistetaan Meksikossa kaasuhellalla ja vesi peseytymistä varten lämmitetään kaasuboilerilla. El economista-lehden mukaan kaasun hinta nousi (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna 28 prosenttia, minkä jokainen meksikolainen huomasi kukkarossaan.

López Obrador aikoo vastata ongelmaan kehittämällä paikallista energiantuotantoa ja laskemalla energian hintaa.

Vastustajat ovat pitäneet López Obradorin lupauksia silkkana populismina ja ymmärrettävästi kysyneet, millä hän aikoo maksaa lupauksensa. López Obrador väittää lupauksien lunastamisen olevan mahdollista ilman valtion lisävelkaa ja ilman verojen nostamista, yksinkertaisesti leikkaamalla hallitsevan luokan etuoikeuksia.

"Korruptoitunut hallinto kitketään juurineen"

López Obradorin suurin lupaus on korruption kitkeminen Meksikosta. Suomalainen ajattelee korruptiosta puhuttaessa poliiseja, jotka jättävät ylinopeussakon kirjoittamatta paria seteliä vastaan.

Meksikossa korruptiossa liikkuvat summat ovat valtavia. Korruption symboliksi on viime vuosina noussut Veracruzin osavaltion entinen kuvernööri Javier Duarte, jota epäillään 2600 miljoonan euron (siirryt toiseen palveluun) huijaamisesta osavaltion kassasta haamuyrityksiä käyttäen oman perheensä tileille.

Samaan aikaan Veracruzin köyhällä alueella sairaanhoitajien ja lääkärien palkat viivästyivät (siirryt toiseen palveluun) ja syöpäsairaita lapsia väitetään lääkityn kemoterapian sijaan vedellä (siirryt toiseen palveluun).

Entisten presidenttien yltäkylläisen elämän (siirryt toiseen palveluun) kustantaminen julkisin varoin aiheuttaa myös maassa kaunaa. López Obradorin lupaus ex-presidenttien kulujen leikkaamisesta ei ratkaise valtion kassakriisiä, mutta on köyhille merkittävä symbolinen teko.

Lupaus korruption kitkemistä on ylevä, mutta herättää myös epäluuloja. Miten kitketään korruptio maasta, jossa se on syvällä kaikissa rakenteissa?

Morenaan on viime aikoina liittynyt suuri määrä entisiä, korruptiosta tunnetun, PRI-puolueen jäseniä. Osa on varmasti aidosti pettyneitä PRI:n politiikkaan. Toiset taas ovat päätelleet poliittisen uran tulevaisuuden olevan varmempi Morenassa kuin PRI:ssä.

Morenan onnistuminen riippuukin osaltaan siitä, ovatko entiset PRI-puolueen jäsenet aidosti sitoutuneita korruption kitkemiseen, vai jatkavatko he vanhoja tapoja uudessa puolueessa.

Miksi voitto tuli kolmannella kerralla?

López Obrador aloitti poliittisen uransa PRI-puolueessa 1980-luvulla, mutta perusti pian vasemmistopuolue PRD:n. Hänen merkittävin poliittinen näyttönsä on asukasluvultaan lähes yhdeksän miljoonan asukkaan pääkaupunki Méxicon johtaminen vuosina 2000–2005.

Äänestyspaikka Meksikon pääkaupungissa Méxicossa. Meksikon vaaleissa oli 89 miljoonaa äänioikeutettua. Anna-Reetta Korhonen

López Obradorin valtakaudella Méxicon väkivaltaluvut laskivat, köyhille aloitettiin sosiaaliavustuksia ja infrastruktuuria kehitettiin.

Obrador on ollut kahdesti PRD:n ehdokkaana presidentinvaaleissa, mutta hävinnyt kummallakin kerralla täpärästi. Morena-puolueen hän perusti vain neljä vuotta sitten.

Tällä kertaa Obrador rakensi liittouman yhdessä katolisia arvoja korostavan PES:n ja työväenpuolue PT:n kanssa. Lisäksi hän avasi ovet entisille PRI:n jäsenille.

Juuri nämä liittoumat (siirryt toiseen palveluun) saattavat olla ratkaiseva tekijä voittoon, kirjoitti Colmex-yliopiston tutkija Lorenzo Meyer ennen vaaleja. Taloustoimittaja Luis Miguel Gonzales puolestaan kirjoittaa El economista -lehdessä, että meksikolaiset ovat olleet vihaisia jo pitkään, mutta älypuhelinten (siirryt toiseen palveluun) yleistyminen on tehnyt tyytymättömyyden jakamisen yhä helpommaksi.

Trumpille dialogia ja kunnioitusta

Vasemmiston voitto Meksikossa on kiinnostava, sillä yleisesti ottaen vasemmistolla ei Latinalaisessa Amerikassa mene ruusuisesti:

Brasiliassa entinen presidentti Lula de Silva tuomittiin vankeuteen korruptiosta ja Venezuela on raunioina. Meksikossa oikeisto onkin pelännyt Obradorin vievän Meksikon samaan kuntoon kuin Chavez ja Maduro ovat vieneet Venezuelan.

Osa meksikolaisista suuryrityksistä vastusti äänekkäästi López Obradoria ja kehotti työntekijöitään (siirryt toiseen palveluun) äänestämään muita ehdokkaita. Vaalikampanjan loppua kohti López Obrador rakensi yhteyksiä kansainväliseen yritysmaailmaan ja madalsi radikaaleja äänenpainojaan.

Meksikon pörssin johtaja Jaime Ruiz Sacristán kommentoi (siirryt toiseen palveluun) kesäkuun alussa, ettei usko López Obradorin voiton heilauttavan pörssikursseja. Makrotaloudessa tuskin tapahtuu suuria muutoksia.

López Obrador on vasemmistolainen, mutta enemmin kuin Venezuelan Chavezia, hän muistuttaa Uruguayn entistä presidenttiä José Mujicaa. Kumpikin on herättänyt huomiota vaatimattomalla elämäntyylillä ja rehellisyyden korostamisella.

López Obrador aikoo laskea ylimpien virkamiesten palkkoja voidakseen nostaa pienituloisimpien valtion työntekijöiden palkkoja. Presidentin virka-asunnossa hän ei aio asua, ja presidentin hulppea lentokone joutaa López Obradorin mukaan myyntiin.

Vielä muutama kuukausi sitten López Obrador uhkasi näyttää Trumpille kaapin paikan ja lupasi vakuuttavansa tämän jättämään muurin rakentamatta. Vaalien lähestyessä puheet ovat kuitenkin rauhoittuneet.

Keskiviikkona kampanjansa loppujuhlassa tuleva presidentti kertoi aikovansa ehdottaa uutta sopimusta Yhdysvaltojen, Kanadan ja Väli-Amerikan maiden kanssa.

Trumpille hän lupasi dialogia ja kunnioitusta. Samaa hän odottaa Meksikolle.