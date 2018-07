Uusi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala: Turha tulla hakemaan päänavaajia kovempia palkankorotuksia

Vuokko Piekkala aloittaa valtakunnansovittelijana elokuun alussa. Hän seuraa työssään Minna Hellettä, joka siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi.

Piekkala kertoi Ylen Ykkösaamussa, että aikoo noudattaa Helteen linjaa ainakin kahdessa asiassa. Hän aikoo opetella pikaviestien eli twiittien lähettämisen ja jatkaa Helteen linjaa, jonka mukaan sovittelijalta on turha tulla hakemaan liittokierroksen avannutta alaa korkeampia palkankorotusprosentteja. Helteen linja on hämmästyttänyt kovasti työntekijäleirissä.

– Se on ihan hyvä periaate ja perintö, jonka Minna on saanut, ja joka on ollut sovittelijalla pitkään käytössä. Minna on vaan lisännyt omalla läpinäkyvyydellä ja avoimuudella sitä periaatetta, joka meillä on ollut pitkään käytössä.

Tämänkertainen liittokierros muistutti hyvin paljon niin kutsuttua Suomen mallia, jota ei kuitenkaan virallisesti koskaan otettu käyttöön. Käytännössä kaikkien alojen sopimukset tehtiin joko metalliliiton ja teknologiateollisuuden sopimin prosentein. Työnantajien keskusjärjestö EK vahti tarkkaan, ettei linja lipsunut ylöspäin.

Tasa-arvo ei toteudu prosenteilla

Liittokierrosta on arvosteltu siitä, että se ei ota huomioon palkkauksen rakenteellisia ongelmia kuten esimerkiksi naisten alempia palkkoja.

Piekkalan mukaan palkkaus on kuitenkin vain yksi osa palkitsemista. Monelle motivaatioon vaikuttaa esimerkiksi työajan järjestelymahdollisuudet, joustavuus, kehittymismahdollisuudet ja työterveyshuolto.

Piekkala uskoo, että parhaiten tasa-arvo etenisi, jos Suomessa päästäisiin eroon nykyisenkaltaisista sukupuolittuneista työmarkkinoista eli jaosta naisten ja miesten aloihin.

Piekkala valittiin valtakunnasovittelijaksi mallilla, jossa työnantajat ja työntekijät valitsevat vuorotellen ehdokkaansa sovittelijaksi, jonka työministeri sitten nimittää. Piekkala ei pidä mallia ongelmana. Nyt oli työnantajien valintavuoro. Piekkala toimi kirkkohallituksen työmarkkinajohtajana.

Loppusuoralla oli myös työ- ja elinkeinoministeriön yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala, joka olisi kelvannut työntekijäpuolelle. Joissakin arvioissa Hietalaa on pidetty jopa Piekkalaa pätevämpänä, mutta hänen ymmärryksensä myös keskitetyille ratkaisuille ei miellyttänyt työnantajia.

Piekkalasta on "vähän tylsää" kun hänen pätevyyttään epäillään jo ennen kuin hän on työskennellyt päivääkään sovittelijana. Oman valintansa Piekkala uskoo perustuvan siihen, että nimittäjä piti häntä kahdesta hyvästä hakijasta tarkoituksenmukaisempana.