Sääksilive tulee nyt kolmatta kertaa – "Norppa" Taskinen viritti salamakameran töihin Saimaan Haukivedellä

Ovatko viimeiset työpäivät ennen kesälomaa pitkäveteisiä? Ei hätää, sillä WWF on taas aloittanut ihastusta herättäneen sääksiliven (siirryt toiseen palveluun), joka keräsi viime kesänä huikeat 600 000 katsojaa.

Kolmantena kesänä peräkkäin nähtävä suora verkkolähetys kuvaa sääksiperheen vaiherikasta elämää. Lintujen elämää läheltä seuratessa niin työ- kuin vapaapäiväkin sujuu rattoisasti.

Kameran Saimaan Haukivedellä sijaitsevaan pesään vei luontokuvaaja Juha Taskinen. Pesässä asuvat sääksiemot ja kolme pörröistä poikasta.

Taskiselle pesä ja sitä asuttavat linnut ovat tuttuja jo 15 vuoden ajalta. Taskisen mukaan livekamera tuo kokonaan uuden ulottuvuuden lintujen elämän seuraamiseen, ja sen avulla voidaan saada arvokasta tietoa.

– Kameran avulla pääsee niin lähelle, että on mahdollista nähdä asioita, joita ei kirjoissa kerrota. Se auttaa ymmärtämään näiden upeiden lintujen elämää, hän sanoo.

Taskinen osui jonkinlaiseen kultasuoneen keväällä 2016, kun Norppalive otettiin käyttöön yhteistyössä WWF:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa ja se nousi valtaisaksi hitiksi internetissä keräten yli miljoona katselua.

Sääksien pesä on kiven päällä – lintua uhkaa pula pesäpaikoista

Sääksi, vanhalta nimeltään kalasääski, on haukkojen heimoon kuuluva petolintu. Sen pesimäkannaksi on Suomessa arvioitu yli 1 100 paria. Vielä hiljattain sääksi luokiteltiin WWF:n mukaan silmälläpidettäväksi eli lähes uhanalaiseksi.

Tällä hetkellä sääksiä uhkaa pula pesäpaikoista. Ne rakentavat pesänsä korkeille paikoille, useimmiten vanhan puun latvaan. Painava pesä tarvitsee alustakseen jykevän puun, mutta vanhat metsät ovat nykyään maassamme harvinaisia metsätalouden menetelmien takia.

– Livelähetyksessä nähtävä pesä on siinä mielessä erikoinen, ettei se ole puussa. Se on Saimaan toinen sääksen pesä, joka on kiven päällä, Taskinen kertoo.

Sääksien elämää voi seurata heinäkuun ajan livelähetyksessä heinäkuun ajan.

– Pian poikaset varttuvat ja alkavat tehdä pesän reunoilla siipijumppaa. Loppukuusta ne lennähtelevät pieniä lenkkejä, mutta palaavat pesään odottamaan ruokaa, Taskinen kertoo.

Juha Taskinen on asentamassa Sääksikameraa. Juha Taskinen

Luontoliveen kertynyt jo kaksi kaksi miljoonaa katselukertaa

Suomaisille on tarjottu viime vuosina lukuisia suoria lähetyksiä erilaisista eläimistä. WWF on näyttänyt Luontolive-palvelussaan (siirryt toiseen palveluun) aiemmin kalasääksien ohella liito-oravien (siirryt toiseen palveluun), metsäpeuran (siirryt toiseen palveluun) ja saimaannorppien (siirryt toiseen palveluun) elämää.

Lisäksi Pohjanmaan merikotkat ry on taltioinut merikotkien puuhia. Merikotkalive onnistui tänä kesänä ensi kertaa, kolmannella yrittämällä.

Huhtikuussa avautuneelle Luontolive-sivustolle on kerätty yhtään eri eläinlähetykset. WWF:n mukaan katselu- ja kuuntelukertoja on ehtinyt kertyä huhtikuusta yhteensä jo noin kaksi miljoonaa.

Suora lähetys tuo uutta tietoa linnuista – kamerat eivät aiheuta haittaa eläimille

WWF kertoo, että sen motiivi eläinlähetyksen tekemiseen on tiedon välittäminen. Järjestön mukaan videot tuovat uutta tietoa eläinten tavoista, uhanalaisuuden syistä ja suojelun tarpeesta.

Samalla pyritään edistämään luonnonsuojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

WWF korostaa, että kamerat asetetaan niin, etteivät ne häiritse eläimiä. Myös kameroiden asentaminen ja huoltokäynnit tehdään niin, ettei eläimille aiheudu haittaa.

Kuvaamisessa käytettävät laitteet ja välineet on lisäksi asennettu paikalleen siten, etteivät ne houkuttele ulkopuolisia henkilöitä kuvauspaikkojen läheisyyteen. Useimmissa tapauksissa kameran kuvauskulma rajataan siten, etteivät paikat ole tunnistettavissa.

