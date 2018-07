Ylen makoisimmat matkailuvinkit lomalaiselle – Tule mukaan erikoislähetykseen kello 12

Pohditko, mistä päin Kreikkaa löytyy auringon lämmittämä rauhallinen hiekkaranta, jota kukaan muu ei tiedä? Vai missä olisi ihana kattoterassi, josta voi ihailla kesäistä Pariisia?

Nyt voit kysyä matkailuun liittyviä asioita. Tervetuloa mukaan Ylen erikoislähetykseen, jossa toimittajamme kertovat kohdemaastaan ja antavat matkailuvinkkejä.

Kreikasta Sara Saure:

Sara Saure Ateenasta kertoo, että viime vuosina talouskriisissä paininut Kreikka on palannut turistien kartalle. Maa on paitsi aurinkoa ja merta, mutta saarilla on myös jylhiä vuorimaisemia ja mantereella omintakeisia kaupunkeja ympärivuotiseen matkailuun. Turisteja odotetaan saapuvan tänä vuonna jopa 32 miljoonaa.

Venäjältä Marjo Näkki:

Venäjän-kirjeenvaihtaja Marjo Näkki kertoo, kuinka Moskova on viime vuosina tehnyt hurjan kasvojen kohotuksen. Puistot ja kadut on laitettu kuntoon ja epämääräiset kioskit ovat kadonneet katukuvasta. Nyt katukuvassa näkyvät ja ennen kaikkea kuuluvat jalkapallon MM-kilpailut.

Ranskasta Annastiina Heikkilä:

Pariisia ja sen matkailumahdollisuuksia avaa toimittajamme Annastiina Heikkilä. Turistit ovat palanneet romantiikan ja taiteen pääkaupunkiin vuonna 2015 terrori-iskujen aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Heikkilän mukaan pahin virhe on kuitenkin yrittää kahlata viikonlopussa kaikki must-nähtävyydet.

Kiinasta Jenny Matikainen:

Pekingistä matkailuvinkkinsä kertoo Aasian-kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Matikaisesta sykähdyttävin nähtävyys on Kiinan muuri, mutta hänestä sinne menemistä kannattaa miettiä tarkkaan, jos haluaa välttää turistimassat. Myös Shanghai on näkemisen arvoinen. Kiinassa paras matkustusaika on kevät tai syksy. Matikainen paljastaa myös, mikä puhelinsovellus kannattaa asentaa puhelimeensa ennen matkaa.

Ruotsista Riikka Uosukainen:

Gotlannin ruusukaupungissa Visbyssä piipahdetaan Pohjoismaiden-kirjeenvaihtajamme Riikka Uosukaisen kanssa. Visbyssä uuden terminaalin odotetaan lisäävän päiväristeilyjä. Ruotsissa puhutaan paljon kestävästä matkailusta, ja siellä päätettiin vastikään uudesta lentoverosta.

Saksasta Päivi Kerola:

Lähetyksessä käydään myös Berliinissä, joka tunnetaan historiastaan ja kulttuurielämästään. Viime vuonna kaupungissa vieraili vajaat 13 miljoonaa turistia. Berliinissä olevan toimittajamme Päivi Kerolan mukaan ulkona syöminen on edelleen edullista suomalaiselle.

Kerolan yksi lempipaikka ovat Tempelhofin suljetun lentokentän kiitoradat. Ne on muutettu isoksi puistoksi, jossa voi urheilla, skeitata, lennättää leijaa, grillailla tai istua terassilla. Muutenkin puistot ovat kesäsunnuntaisin berliiniläisten olohuone.

Toimittajavieraina ohjelmassa ovat Anna Saraste ja Simo Ortamo.

Lisäksi lähetyksessä ovat mukana Reilun matkailun yhdistyksestä asiantuntija Anu Nylund, matkatoimisto Mandala Travelsin omistaja Miikka Ukkonen ja Tripsteri-matkasivuston päätoimittaja Siru Valleala. Heidän kanssa keskustellaan liikaturismista, kestävän kehityksen matkailusta sekä matkailun trendeistä.

Helsingin Pasilassa lähetyksen juontaa ulkomaantoimittaja Paula Tapiola. Lähetys on katsottavissa Ylen verkossa ja Areenassa kello 12 alkaen.

Myös sinä voit esittää kysymyksiä. Kirjoita kysymyksesi tämän jutun kommenttikenttään, niin asiantuntijat ja eri puolilla maailmaa olevat toimittajat vastaavat niihin. Tervetuloa mukaan!

Lähteet: Yle