Grillaatko aina lihaa, mutta haluaisit edes kokeilla kasviksia? Tässä kahdeksan ammattilaisvinkkiä, joiden avulla teet terveellisempiä herkkuja

Me suomalaiset grillaamme kesällä lihaa kuin riivatut. Jo pelkkää makkaraa tirisee grilleissä kesällä 12 miljoonaa kiloa (siirryt toiseen palveluun).

Nautinnollisella kesäherkuttelulla on kääntöpuolensa. Terveyttä ajatellen lihaa syödään liikaa. Grillauksessa ollaan liian usein hätäisiä ja tungetaan liha lieskoihin mustumaan, mikä tuottaa syöpävaarallisia yhdisteitä. Lihan vähentäminen ylipäätään olisi ekoteko numero yksi.

Mutta millä korvata muheva ja maukas grilliliha edes osittain? Yle kokosi miniraadin antamaan helpot vinkit kasviskokeiluihin omalla pihalla.

Raatiin valikoituivat tamperelaisen Periscope-ravintolan keittiömestari ja grillauksen tuore SM-kolmonen Jussi Piiroinen (alempana JP), G. W. Sundmans -ravintolaa Michelin-tähden arvoisesti luotsannut ja nyt vantaalaisen Hämeenkylän kartanon keittiömestarina toimiva Jarmo Vähä-Savo (JVS), lihansyöjästä kasvissyöjäksi kääntynyt kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) (alempana AL) ja Marttaliiton kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä (KH).

1 Pistä pihvi puoliksi

Perussääntö on simppeli: pistä pihvi puoliksi, toisin sanoen vähennä lihan ja lisää kasvisten määrää.

– Mulla tämä on ollut ideana jo pitkään. Tehdään vaimon nykyään usein niin, että grillataan yksi pihvi puoliksi ja sen oheen paljon kasviksia. Näin saadaan lihan hyvät puolet mukaan mutta niin, että lihaa on vähemmän. Kokonaisuus on tosi maukas. (JVS)

2 Kieritä varhaiskaali aasialaismausteissa

Varhaiskaalin grillattavuus saa raadilta suitsutusta. Kaalin voi heittää grilliin sellaisenaan isoina lohkoina. Kieritys aasialaisessa maustekastikkeessa tuo tyydyttävän makupuraisun.

– Varhaiskaali on ihan ykkönen, erittäin hyvä grillattava. Se ei nuupahda. Grillaan kaalin ensin, ja pyöräytän sen sitten helpossa itse tehdyssä aasialaisessa maustekastikkeessa jossa on vinaigrettea, chiliä, inkivääriä ja korianteria. (JP)

3 Juustoja grilliin

Grillijuustot, kuten halloumi, pitävät hyvin koostumuksensa grillissä, eli ne on helppo heittää ritilälle muiden sekaan ja poimia h-hetken tullen lautaselle. Grillijuustoissa on runsaasti suolaa, eli kohtuus määrissä kannattaa muistaa.

– Grillijuustot ovat tosi hyviä ja monikäyttöisiä. Niitä voi käyttää myös vartaissa sellaisenaan. (JP)

4 Uudet perunat

Uudet perunat kypsyvät grillissäkin nopeasti.

– Eihän mikään tällä hetkellä voita sitä, että ostaa torilta pieniä siiklejä ja syö ne voin kanssa. Pelkät perunat toimivat hyvin, tai sitten syö ne sillin kanssa. (JVS)

5 Klassikko: vartaat

Kasvisvarras on grilliklassikko. Vartaaseen voi laittaa mitä vaan, kunhan se pysyy kypsennyksen aikana kasassa.

– Vartaisiin voi pujotella vaikka paprikaa, sipulia, maissia tai uusia sipuleita. Halloumia voi laittaa mukaan, ja oheen voi grillata hedelmiä kuten ananasta tai nektariinia. Harva asia menee grillissä pilalle, ellei sitä polta. (KH)

6 Kasvisversio etanoista

Tuoreiden, isojen herkkusienten ja homejuuston liitto on monille tuttu. Jalka eli kanta pois, homejuustoa lakin sisään ja grilliin, pekonikääreellä tai ilman. Mutta myös roskiin herkästi päätyvät kannat ovat käyttömateriaalia.

– Kannat talteen, paloiksi ja roquefort-juuston ja pienen voinokareen kanssa folionyyttiin ja grilliin kypsymään. Kasvisversio etanoista! (AL)

7 Älä ylenkatso kasvispihvejä

Kasvispihvien valikoima kaupan kylmätiskeillä ja pakastealtaissa on muutamassa vuodessa moninkertaistunut. Takavuosien murenevista ja mauttomista kengänpohjista on tultu aidosti maukkaisiin pihveihin, joista löytyy myös kotimaisia nyhtis- ja härkisvaihtoehtoja vaikkapa tukevaksi burgeripihviksi.

– Valikoima on kasvanut, ja monet kasvispihvit sopivat hyvin grilliin esimerkiksi hampurilaispihveiksi. Tässäkin kannattaa muistaa kastikkeet ja lisukkeet. (KH)

8 Suosi kesätuoretta kotimaista

Kasvikset ovat kesällä maukkaimmillaan. Raati suosittelee muun muassa porkkanaa, punajuuria, kesäkurpitsaa ja fenkolia, ja ulkomaisista esimerkiksi kokonaisena noin kolmessa vartissa kypsyvää bataattia.

– Grillikasvikset kannattaa ehdottomasti maustaa. Itse käytän usein ihan kylmäpuristettua rypsiöljyä ja merisuolaa. Niin kasviksista tulee paljon täyteläisemmän makuisia. (AL)