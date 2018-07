Saamelaisfestivaali Ijahis idja esittelee tänä kesänä maailmanluokan alkuperäiskansakollektiivi A Tribe Called Redin ensimmäistä kertaa Suomessa

Vuonna 2014 A Tribe Called Red -yhtyeestä tuli ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava artisti, joka voitti Breakthrough Group of the Year -palkinnon Kanadan Juno Awards -palkintogaalassa.

15 vuotta täyttävä Ijahis idja -festivaali on tärkeä tapahtuma saamelaisyhteisölle, sillä se on ainut suurempi saamelaismusiikin tapahtuma Suomessa.

Elokuun 17.-18. päivä järjestettävän Ijahis idja (su. Yötön yö) – alkuperäiskansojen musiikkitapahtuman ohjelma on julkaistu.

Inarissa viidettätoista kertaa järjestettävän Ijahis idja juhlistaa teini-iän saavuttamista kutsumalla pääesiintyjäkseen maailmalla mainetta niittäneen kanadalaisen alkuperäiskansakollektiivi A Tribe Called Redin Inariin.

Festivaaliviikonlopun tarjontaan kuuluu konserttien lisäksi muun muassa keskusteluareena, saamelaiset urheilukilpailut, sekä lasten ja nuorten omaa ohjelmaa.

Maailmalla tunnettu alkuperäiskansakollektiivi A Tribe Called Red pääesiintyjänä

Kanadalainen DJ-kollektiivi A Tribe Called Red on Ijahis idjan tämän vuoden pääesiintyjä. Kollektiivi tulee nyt ensimmäistä kertaa Suomeen esiintymään. Saamenmaalla A Tribe Called Red on nähty muun muassa Riđđu Riddu –festivaaleilla Norjan puolella.

A Tribe Called Red -yhtyeen musiikissa yhdistyvät moderni hip hop, perinteinen pow wow -rummutus ja laulu sekä elektroniset musiikkityylit. Nykyisessä muodossaan, DJ NDN, Bear Witness ja 2oolman kokoontuivat ensimmäistä kertaa vuonna 2008. He ovat uuden sukupolven artisteja, jotka pyrkivät vaikuttamaan Kanadassa kulttuurillisesti ja sosiaalisesti yhdessä alkuperäiskansaliikkeen Idle No More kanssa.

A Tribe Called Red on kiertänyt maailmaa ahkerasti ja saanut palkintoja musiikistaan. Vuonna 2014 yhtyeestä tuli ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava artisti, joka voitti Breakthrough Group of the Year-palkinnon (Vuoden läpimurto) Juno Awards-palkintogaalassa.

A Tribe Called Red esiintyy Ijahis idjan päälavalla perjantaina 17.8.

Ohjelmassa perinteisesti jokaiselle jotain

Ijahis Idja on Suomen puolen Saamenmaan suurin saamelaismusiikkitapahtuma. Se tarjoaa perinteisesti jokaiselle jotain.

Festivaalin tuottaja Oula Guttorm kertoo, että modernin alkuperäiskansamusiikin lisäksi festivaali haluaa antaa sijaa perinteiselle joiulle.

– Tietysti meille on tärkeää, että meillä kuuluu joiku. Ei voi olla liikaa sellaisia areenoita, joilla joiku pääsisi kuulumaan julkisesti. Meillä on siinä kuitenkin suuri rooli ja vastuu Suomen puolella erityisesti, nostaa lavalle ja kuuluville joikua, Guttorm sanoo.

Festivaali käynnistyy perjantaina lasten festivaalilla. Päivän aikana ennakkoon ilmoittautuneet lapset ja nuoret osallistuvat työpajoihin ja pääsevät näkemään saamelaisia lyhytelokuvia. Omaa osaamistaan lapset ja nuoret pääsevät esittämään Ijahis ija násttážat –nuortenkonsertissa. Myös Solju-yhtye esiintyy Ijahis ija násttážat –nuortenkonsertissa.

Festivaaleilla esiintyvät tänä vuonna erilaisissa konserteissa muun muassa Solju, norjansaamelainen pop-tähti Kevin Boine, Vildá, Felgen Orkester, Amoc & Ailu Valle ja Trio Boogiemen, Tundra Electro, sekä joikuperinteen taitajia. Festivaalin koko ohjelman löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Koltansaamenkielisen debyyttialbumin julkaisukonsertti

Lauantaina festivaalialueella Sajoksen auditoriossa järjestetään konsertti ”Luohti ja Suõmmkar”.

Konsertissa esiintyvät joikaajat Berit Alette Mienna, Ingá Elisá Påve Idivuoma, Hildá Länsman sekä Iŋgá-Máret Gaup-Juuso.

Koltansaamenkielinen Suõmmkar-yhtye puolestaan julkaisee debyyttialbuminsa.

Lisäksi urheilukilpailut, seminaareja ja keskusteluareena

Festivaalien lauantaipäivä alkaa musiikkiseminaarilla, joka järjestetään saamelaismuseo Siidassa. Juhlavuoden seminaarissa on aiheena Ijahis idja. Paneelikeskustelussa pureudutaan Aslak Palton johdolla festivaalin historiaan sekä sen merkitykseen saamelaiselle musiikille ja muusikoille.

– Musiikkiseminaari keskittyy siihen, miksi juuri Ijahis Idja on ja mikä on sen merkitys saamelaismuusikoille, mutta tietysti myös yhteiskunnallemme. Kuitenkin Ijahis Idja on ainut suuri saamelaismusiikkitapahtuma Suomessa, mikä kerää ihmisiä kohtaamaan, tuottaja Oula Guttorm kertoo.

Lauantaina järjestetään myös Yle Sápmin tuottama Yle Sápmi -areena. Kyseessä on keskusteluohjelma, jossa pureudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin ja ihmisiin. Keskusteluita käydään kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä. Keskusteluareena järjestetään festivaalialueella, Sajoksen pihalla.

Molempina festivaalipäivinä kisaillaan lisäksi suopunginheitossa. Kilpailu käydään Sajoksen piha-alueella.

Ijahis idja –festivaali järjestetään 17.–19.8.2018 Inarissa. Ennakkolipunmyynti alkaa huomenna tiistaina. Ijahis idjan järjestävät yhteistyössä Anára Sámisearvi ry, Saamelaiskäräjät, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaismuseo Siida, Inarin kunta, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste, Yle Sápmi ja Hotelli Kultahovi.