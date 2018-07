Kreikka turpoaa turisteista – useat suositut kesälomakohteet ovat jälleen pulassa tilan loppuessa kesken

Kreikkaan odotetaan tänä vuonna 32 miljoonaa matkailijaa. Kroatiassa Game of Thrones -televisiosarjan fanit täyttävät Dubrovnikin vanhan kaupungin äärimmilleen.

Turistit ovat palanneet talouskriisissä viime vuosina kamppailleeseen Kreikkaan. The Guardian (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan turistimäärät ovat nousseet vuosittain miljoonilla, ja tänä vuonna maahan odotetaan 32 miljoonaa turistia.

Asialla on kaksi puolta. Toisaalta turistibisnes on pitänyt Kreikkaa pystyssä, samalla kun talouden arvosta katosi huonoina vuosina 25 prosenttia. Toisaalta turisteja on jo niin paljon, että pienet turistisaaret ovat hätää kärsimässä.

– Ei voi olla niin, että pienten saarten pienet yhteisöt palvelevat miljoonaa ihmistä vain muutaman kuukauden tähden, sanoo kreikkalainen ympäristönsuojelija Nikos Chrysogelos -lehdelle. Hänen mielestään maan on löydettävä keino tehdä turistibisnestä kestävämmällä tavalla.

Lehden mukaan Kreikan suosio on pysyvää, vaikka naapurimaat Turkki ja Egypti ovat jälleen nousemassa turistien suosioon viime vuosina vaihdelleen turvallisuustilanteen aiheuttaman laskun jälkeen.

Televisiosarja aiheutti ryntäyksen

Kroatialaisen Dubrovnik Times (siirryt toiseen palveluun) -lehden mukaan Kroatia on kärkipaikalla listalla, jossa verrattiin turistien määrää paikallisten määrään. Jokaista kroatialaista kohti on 14 turistia vuosittain.

Australialaisyritys Intrepidin vuoden 2016 (siirryt toiseen palveluun) listalla Kroatian jälkeen ovat Islanti, Unkari ja Tanska.

Vastuulliseen turismiin keskittyvällä Responsible travel (siirryt toiseen palveluun) -sivustolla kerrotaan, miten Kroatian Dubrovnikin vanha kaupunki pullistelee ihmisistä televisiosarja Game of Thronesin takia. Suosittu sarja on kuvattu osittain Kroatiassa, ja 60 000 turistin arvellaan vuosittain tungeksivan kaupungissa nähdäkseen kuvauspaikat.

Turisteja Dubrovnikin vanhassa kaupungissa. EPA

Dubrovnikin vanha kaupunki on myös Unescon maailmanperintö kohde. Esimerkiksi vuoden 2016 elokuun aikana noin 10 000 ihmistä osti lipun kiertääkseen kaupungin muurit. Jo tuolloin Unesco kehotti suitsimaan turistivirtoja alueella.

Sen suosioon ovat myös vaikuttaneet halvat lentolippujen hinnat sekä lisääntynyt risteilymatkustus.

Muita turistien täyttämiä kohteita joka vuosi ovat Barcelona ja Venetsia.

Venetsiassa (siirryt toiseen palveluun) paikalliset ovat viime vuosina alkaneet valittaa päivittäisen elämänsä häiriintyneen turistien vallattua kaupungin kadut ja aukiot. Asukasluku on laskenut reilusti, noin 55 000 asukkaaseen, toisen maailman sodan ajoista, jolloin asukkaita oli lähes 200 000.

Aasialaiset ja milleniaalit

Turistien määrän maailmanlaajuisen kasvun yhdeksi syyksi arvellaan Kiinan taloudellisen tilanteen paraneminen. Keskiluokalla on enemmän varaa matkustaa, ja jo 18 vuoden ajan kiinalaisturistien määrä on jatkuvasti noussut.

Telegraf (siirryt toiseen palveluun)-lehden mukaan tänä vuonna kiinalaisturistien matkailun arvellaan jälleen kasvavan noin 145 miljoonaan ulkomaanmatkaan.

Toisena syynä on nuorten aikuisten seikkailunhalu. Milleniaalit eli noin 22–37-vuotiaat ovat alkaneet hankkia kokemuksia matkustamalla tavaran haalimisen sijaan.

Risteilualus MSC Divina ohittaa San Marcon aukion Venetsiassa vuonna 2013. Andrea Merola / EPA

YK:n Maailman matkailujärjestö arvioi, että tänä vuonna turismi lisääntyy maailmassa, mutta vähemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna saapumisia arvellaan tulevan 3–4 prosenttia lisää, kun viime vuonna luku oli 7 prosentin luokkaa.

Uusia trendikkäitä kohteita tulee jatkuvasti lisää. Traveller (siirryt toiseen palveluun) -julkaisun mukaan sellaisia saattavat olla esimerkiksi Iran, Tansania, Kenia, Indonesia ja Papua-Uusi-Guinea.

Milleniaalien ja heitä seuraavan z-sukupolven arvellaan tulevaisuudessa valitsevan matkakohteekseen enemmän maita kestävän kehityksen arvojen mukaan.

Viime vuonna myös pyörämatkat lisääntyivät 287 prosentilla, kun maailman ylityöllistetyt aktiivimatkailijat halusivat hitaampaa liikettä lomallaan.

