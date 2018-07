Miten käy arjen hellyydelle, kun yhdellä ihmisellä on samassa asunnossa kaksi kumppania? "Toisen kumppanin läsnäollessa läheisyyden taso oli sama kuin vanhemmat olisivat läsnä"

Asiantuntijan mukaan polyamoristeilla on paljon suhdetaitoja.

Kun yhdellä ihmisellä on monta kumppania, arki vaatii keskustelua ja kalenteria. Seksologian asiantuntijan mukaan kahden hengen suhteissa olisi opittavaa polyamoristen suhteiden suunnittelutaidoista.

Tästä on kyse Polyamorisessa suhteessa ihmisellä voi olla useampi romanttinen suhde yhtä aikaa. Kaikki suhteen osapuolet ovat tietoisia tilanteesta.

Polyamorisia suhteita harrastavia on Suomessa tuhansia ja polyamorisia perheitä joitain satoja.

Arki useamman kumppanin kanssa vaatii paljon järjestelyä.

Väestöliiton asiantuntijan mukaan polyamorisen suhteen ongelmat eivä juuri eroa kahden ihmisen välisestä suhteesta.

Kun Juuso Kekkonen vietti leffailtaa kotisohvalla, hänen kätensä olivat niin sanotusti täynnä, sillä molemmat avopuolisot rentoutuivat kainalossa.

Kekkonen on polyamorinen. Hänellä voi olla romanttisia suhteita useiden ihmisten kanssa yhtä aikaa. Vielä alkuvuonna hän asui yhdessä kahden kumppaninsa kanssa.

Suomessa on arviolta useampi tuhat polyamorisia suhteita harrastavia ja polyamorisia perheitä joitain satoja.

Myös Hanna Liljeblad kokee olevansa polyamorinen. Hänellä on useita etäsuhteita ympäri maailmaa. Hän on kumppaneihinsa yhteydessä puhelimitse ja tapaa heitä satunnaisesti.

Asiantuntijan mukaan pettäminen polyamorisissa suhteissa ei ole sen sallitumpaa kuin perinteisessä parisuhteessa. AOP

Useita kumppaneita sisältävä elämä voi maallikolle kuulostaa siltä, että ei vain osata valita ja sitoutua yhteen henkilöön. Väestöliiton vastaava psykoterapeutti ja seksologian johtava asiantuntija Tarja Santalahti kertoo, että näin asia ei ole.

– Usein ihmisillä on väärinkäsitys siitä, että polyamorinen suhde on avoin suhde, mutta sitä se ei missään nimessä ole. Siinä on sitouduttu hyvin vahvasti niiden ihmisten kanssa, jotka polyamorisessa suhteessa elävät.

Santalahti kuvaa polyamoriaa vapaan rakkauden päivitetyksi malliksi. Siinä useampi aikuinen ihminen muodostaa perheen, mutta heillä on myös oma henkilökohtainen elämänsä. Santalahden mukaan pettäminen polyamorisissa suhteissa ei ole sen sallitumpaa kuin perinteisessä parisuhteessa, vaan uusista kumppaneista kerrotaan ja keskustellaan etukäteen.

Polyamoria muutti käsitystä rakkaudesta

Kekkonen kertoo, että on aina ihastunut uusiin ihmisiin helposti.

– Olen varmaan aina ollut kiinnostunut useammasta ihmisestä yhtä aikaa sillä tavalla romanttis-seksuaalisesti.

Kymmenen vuotta sitten, hän erosi kahdeksan vuotta kestäneestä parisuhteesta. Pian eron jälkeen hän ihastui varattuun henkilöön.

– Aluksi ajattelin, että meillä on kemiaa, mutta en uskonut, että se johtaisi mihinkään, koska hänellä oli poikakaveri.

Silloin uusi tuttavuus ehdotti polyamorista suhdetta.

Juuso Kekkonen on koomikko, joka tekee huumoria myös omasta polyamorisuudestaan. Jouni Immonen / Yle

Kekkonen oli aiemmassa suhteessaan tuominnut itseään siitä, että saattoi ihastua toiseen ihmiseen, vaikka oli parisuhteessa. Hän ei kuitenkaan ikinä pettänyt kumppaneitaan.

– Mietin aktiivisesti siihen aikaan, että miten ihmeessä rakennan ihmissuhteeni tulevaisuudessa, niin että en päädy ruoskimaan itseäni siitä, miten suhde-elämäni toimii.

Se, että muutkin haluavat nähdä kumppanini alasti tai muuten jakaa tunteita heidän kanssaan, ei mitenkään uhkaa minun ja hänen suhdetta. Juuso Kekkonen

Kun Kekkonen alkoi seurustella tapaamansa henkilön kanssa, uudessa suhdemallissa oli opettelemista. Heistä kukaan ei ollut aiemmin ollut polyamorisessa suhteessa.

– Minun piti jollain tavalla ohjelmoida aivoni uudelleen. Se, että muutkin haluavat nähdä kumppanini alasti lähietäisyydeltä intiimisti tai muuten jakaa tunteita heidän kanssaan, ei mitenkään uhkaa minun ja hänen suhdetta. Ymmärsin, että uhat joita minulle oltiin syötetty ympäroivän kulttuurin taholta, eivät pidä paikkaansa.

Tällä hetkellä Hanna Liljeblad matkustelee paljon ja kouluttaa itseään kokiksi. Kekkosen tapaan myös Liljeblad oli monogamisissa suhteissa ennen kuin ryhtyi polyamoristiksi.

– 15–32-vuotiaana olin yhteensä kaksi kuukautta yksin. Olen ollut todella sarjamonogamisti.

Liljeblad erosi kahdeksan vuotta kestäneestä suhteestaan kolme vuotta sitten. Sen jälkeen entinen kääntäjä muutti elämänsä suuntaa.

– Eron myötä aloin miettiä, että monogamiset suhteet eivät sovi minulle. Ehkä voisin olla paljon onnellisempi, kun ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, että yksi ihminen ei voi täyttää kaikkia tarpeitani, enkä minä hänen.

Saa pussata, koskettaa ja olla hellä, mutta suuria romanttisia eleitä tai seksuaalisia asioita ei toisen kumppanin nähden tehty. Juuso Kekkonen

Tällä hetkellä Berliinissä asuva Liljeblad kertoo, että hänellä on kuusi kumppania. Suhteista neljä on läheisempiä ja kaksi huolettomampia. Berliinissä asuvan kumppanin kanssa hän on ollut noin kaksi vuotta.

Liljeblad toivoo, että tulevaisuudessa hänellä olisi yksi pääsuhde ja sen lisäksi muita kumppaneita, joiden kanssa voi lomailla ja viettää lyhyempiä hetkiä. Perinteistä parisuhdettakaan hän ei pidä täysin mahdottomana.

– En sano, että en koskaan haluaisi mennä monogamisuuteen takaisin, mutta ainakin tällä hetkellä tutustun itseeni, ja mietin mikä sopii minulle parhaiten. Tällä hetkellä se on tällainen elämä.

Kaksi rakkautta saman katon alla

Juuso Kekkonen päätyi olemaan tapaamansa ihmisen kanssa yhdessä yli yhdeksän vuotta. Kihloissakin olleen parin suhde ei ollut täysin mutkaton. Suhde kesti läpi jopa kumppanin sukupuolen korjauksen (siirryt toiseen palveluun) (HS).

Noin kolme vuotta sitten Kekkonen rakastui myös naiseen. Sen jälkeen hänellä oli sekä tyttö- että poikaystävä.

Juuso Kekkosella oli kaksi avopuolisoa yli vuoden ajan. Yle

Kekkonen sekä hänen tyttö- ja poikaystävänsä asuivat yhdessä yli vuoden. Kolmikolla oli kaksi kerrostaloasuntoa samasta rapusta, joista toinen oli Kekkosen asunto ja toinen hänen kumppaniensa. Molemmat asunnot olivat kuitenkin kolmikon yhteistä kotia.

Erilliset asunnot hankittiin, koska Kekkonen oli allerginen poikaystävänsä kissoille.

– Tämä mahdollisti myös paljon sitä omaa aikaa ja tilaa, mikä on minulle hyvin tärkeää. Tämä ei ehkä ole tyypillisin ratkaisu, mutta se toimi meille, Kekkonen kertoo.

Kekkosen kumppanit olivat hyviä ystäviä ja asuivat yhdessä kämppäkavereina.

– Minä en olisi koskaan voinut tehdä tätä vitsiä, mutta he vitsailivat, että yläkerran asunto on haaremi ja minun panoluola, Kekkonen kertoo naurahtaen.

Kuinka pyörii arki kolmen aikuisen perheessä?

Kekkonen kertoo, että kolme aikuisen arjessa on sumplimista. Kotitöitä he pyrkivät tekemään tasapuolisesti kunkin mieltymysten ja omien vahvuuksien mukaan. Myös asumis- ja ruokakustannukset pyrittiin jakamaan tasaisesti kaikkien kolmen kesken. Vaikka tasapuolisuuteen ja reiluuteen pyrittiin, uusi asumisjärjestely vaati totuttelua.

– Ehdottomasti siinä oli sellaisia harmituksen hetkiä, mutta sitten tehtiin korjausliikkeitä. Esimerkiksi ruokaostokset, kuka syö mitenkin paljon, ja jos joku on tehnyt herkkua jääkaappiin, milloin sen saa syödä pois, Kekkonen selittää.

Arjen kiistat ratkaistiin puhumalla ja yhteisistä pelisäännöistä sopimalla. Yksi niistä oli, että toisen kumppanin läsnäollessa läheisyyden taso oli sama kuin vanhemmat olisivat läsnä.

– Saa pussata, koskettaa ja olla hellä, mutta suuria romanttisia eleitä tai seksuaalisia asioita ei toisen kumppanin nähden tehty, Kekkonen avaa.

Polyamoristen suhteiden haasteista selvitään keskustelemalla. AOP

Mitä käy arjen hellyyden osoituksille ja pienille yhteisille hetkille, kun yhdellä ihmisellä on samassa asunnossa kaksi kumppania? Kumpi saa keittää rakkaallensa aamukahvit?

– Kun alakerran kämppä oli erikseen, usein aamuhetket olivat kahdenkeskisiä, ja molempien kanssa sai omaa rauhaa ja tehdä sellaisia pieniä romanttisia eleitä, Kekkonen selittää.

Miten sitten käytännön asiat? Kumman kumppaninsa Kekkonen on nimennyt lähiomaisekseen?

– En olekaan ratkaissut enkä miettinyt tätä asiaa. En rehellisesti tällä hetkellä tiedä, kehen otettaisiin nyt yhteyttä, jos minulla sattuisi jotain, Kekkonen kertoo.

Monogamisessa suhteessa on selkeämpää, kun toinen ihminen on aina tarjolla ja läsnä. Juuso Kekkonen

Kun elää kahden kumppanin kanssa, inhimillisiltä virheiltä ei voi välttyä.

– Minä olen niin lahopäinen, että toisinaan olen sanonut asian toiselle, mutta unohtanut kertoa toiselle kumppanille, Kekkonen naurahtaa.

Myös Hanna Liljeblad kokee, että ajoittain on haastavaa muistaa, mitä kaikki kumppanit ovat puhuneet. Hän kuitenkin korostaa, että suhteet eivät toimi, jos toista ei kiinnosta kumppanin kuulumiset.

– Minulle tärkeää suhteissa on, että minua kuunnellaan, ja että kertomani asiat muistetaan. Minua ei haittaa kertoa samoja asioita eri ihmisille, mutta haittaa kertoa samat asiat useasti samalle henkilölle.

Myöskään Juuso Kekkosta kuulumisten kertominen aina kahteen kertaan ei ole turhauttanut.

– Kerron työkseni tarinoita ja toistan samoja juttuja uudestaan ja uudestaan. Se, että joudun kertomaan saman uutisen uudestaan, on vain mahdollisuus kertoa se vähän paremmin kuin edellisellä kerralla.

Aika on polysuhteiden sudenkuoppa

Kekkosen suhteiden suurimmat haasteet liittyivät kuitenkin käytännön sijaan arkisiin asioihin, kuten ajankäyttöön. Molempien kumppaneiden kanssa piti pystyä viettämään aikaa tasapuolisesti.

– Monogamisessa suhteessa se on selkeämpää, kun toinen ihminen on aina tarjolla ja läsnä. Meillä sellaiset arkiset yhdessäolot ja hengailut vaativat aikatauluttamista. Meillä oli Google-kalenteri, jossa yritettiin pitää lukua, missä kuka on milloinkin, Kekkonen kertoo.

Väestöliiton vastaavan psykoterapeutin ja seksologian johtavan asiantuntijan Tarja Santalahden mielestä useissa kahden hengen suhteissa olisi opittavaa polyamoristen suhteiden suunnittelutaidoista.

– Näissä suhteissa on valtavan syvä viisaus siitä, että tarvitaan suhteen kahdenkeskistä aikaa.

Kalenterin lisäksi Kekkosella oli kumppaneidensa kanssa yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonka avulla he pysyivät ajan tasalla toistensa elämistä. Ajankäyttö oli kuitenkin aihe, johon suhteessa palattiin aina uudelleen ja uudelleen.

– Tarvitsen omaa tilaa, ja minulla on kaksi ihmistä, jotka haluavat paljon huomiotani. Ja sitten olisi vielä muutakin elämää, niin tämä keskustelu käytiin useita kertoja.

Polyamorinen suhde vaatii omien rajojen tuntemista. Sari Gustafsson / Lehtikuva

Vaikka Liljeblad ei elä yhtä tiiviisti kumppaneidensa kanssa kuin Kekkonen, myös hän on havainnut useiden suhteiden ajanhallinnalliset haasteet.

– Jos vietän jonkun kumppanini kanssa aikaa pidempään, silloin saattaa tulla vähän huono omatunto. Pitää muistaa laittaa muille viestiä, että he tietävät, etten ole heitä hylännyt.

Hän kokee, että suhteissa huomiota tulee antaa eniten sille, joka sitä sillä hetkellä tarvitsee.

– Se riippuu, mitä heidän ja minun elämässä on meneillään sillä hetkellä. Esimerkiksi tällä hetkellä yksi kumppanini on tapaamassa tärkeintä suhdettaan ja tiedän, ettei hän tarvitse minua nyt.

Liljeblad myöntää, että ajoittaiset mustasukkaisuuden tunteet ovat osa useiden suhteiden arkea.

– Itsessä huomaa vielä hyvin monogamisten suhteiden perun. Halun, että kumppanini kertovat, kenen kanssa viettävät aikaa, mutta jos joku alkaa hulluna suitsuttamaan, kuinka mahtavaa jonkin toisen kanssa on, se vähän häiritsee.

Suhteiden ongelmat voivat ajaa terapiaan

Väestöliiton vastaavan psykoterapeutin ja seksologian johtavan asiantuntijan Tarja Santalahden mukaan polyamoristen suhteiden mustasukkaisuudessa ei ole yleensä kyse niinkään ihmisistä vaan ajankäytöstä.

Santalahti on ollut terapeuttina polyamorisissa suhteissa oleville. Tyypillisimpiä polyamoristen suhteiden ongelmia ovat ajankäyttöön, eroon, seksuaalisuuteen ja lapsiin liittyvät haasteet.

– Ei nämä suhteiden ongelmat eroa juuri mitenkään siitä, mitä kahden ihmisen välisissä suhteissa tapahtuu.

Myös suhteen ulkopuolelta tulevat paineet voivat hiertää suhteita. Polyamorisessa suhteessa olevat voivat kokea arvostelua ja ulkopuolisuutta, mikäli läheiset tai yhteiskunta eivät hyväksy heidän elämäntyyliään.

– Suhde voi olla kriisissä jos jonkun osapuolen perhe ei hyväksy suhteita ja pitää kumppaneita etäällä, eikä heitä esimerkiksi kutsuta vierailulle tai juhliin, Santalahti kertoo.

Ei tarvitse pelätä, että kumppanini haluaisivat panna toista ihmistä, kun ne ihan avoimesti haluaa ja joskus tekee niin. Juuso Kekkonen

Myös seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa kuten halujen eriparisuudessa käännytään terapeutin puoleen.

– Jos jollakin suhteen henkilöllä seksuaaliset halut eivät ilmene samalla intensiteetillä kuin aiemmin, ja muut suhteen osapuolet haluaisivat toteuttaa seksuaalisuutta enemmän esimerkiksi kolmen ihmisen välillä, Santalahti selittää.

Santalahti on huomannut, että polyamoriset ihmiset puhuvat helpommin tunteista ja kipeistä aiheista terapeutin vastaanotolle saapuessa kuin perinteisessä suhteessa olevat. Hänen mukaansa polyamoriset ihmiset ovat usein myös tietoisempia omista henkilökohtaisista haasteistaan.

– Olen aina positiivisesti yllättynyt, että polyamorisessa suhteessa olevat ovat jo ennen terapiaa keskustelleet todella paljon ja pyrkineet ratkaisemaan ongelmia ja tunteita.

Erilaiset suhteet rikastuttavat elämää

Kekkonen ei ole katsonut taustapeiliin sen jälkeen, kun aloitti ensimmäisen polyamorisen suhteensa. Hän kokee, että elämä on seesteisempää, kun suhteen hajoamista ei tarvitse pelätä, jos jompikumpi löytää uuden rakkauden.

– Koen, että polyamorinen suhde on parisuhdetta vakaampi, koska jos minä tai kumppanini ihastuu tai rakastuu johonkuhun, ei se tarkoita, että täytyy erota.

– Eikä tarvitse pelätä, että kumppanini haluaisivat panna toista ihmistä, kun he ihan avoimesti haluavat ja joskus tekevät niin. Siksi voin jollain tavalla rentoutua sen asian suhteen. Tuntematon on usein pelottavampaa kuin itse tilanne.

Juuso Kekkoselle polyamorinen suhde tuo mielenrauhan. Jouni Immonen /Yle.

Kekkosen mukaan suhteisiin on helpompi sitoutua, sillä päätös yhdessäolosta ei sulje muita mahdollisuuksia. Hän myös korostaa, että kaikkien kumppaneiden kanssa suhde on erilainen.

– Polyamorisissa suhteissa oppii nauttimaan siitä, että suhteet ovat erilaisia. Kukaan ihminen ei voi olla minulle kaikkea, mitä tarvitsen.

Edes monogamisessa suhteessa olevat eivät Kekkosen mukaan voi olla toisilleen kaikkea mitä tarvitsevat. Hän kertoo, että polyamorisessa suhteessa on selkeää, että tämä ihminen on minulle monia hienoja asioita, mutta hän ei voi täyttää minua kokonaan.

Kekkonen sekä Liljeblad kokevat, että polyamorisissa suhteissa yksi parhaista asioista on, kun tietää toisen aidosti haluavan olla suhteessa juuri sinun kanssa, sillä vaihtoehtoja olisi muitakin.

– Siinä pysyy sellainen kipinä paljon paremmin, ja suhde on leikkisämpi. Ei mennä uraantuneeseen arkeen tai totuta ja turruta toiseen niin kuin monogamisissa suhteissa voi käydä, Liljeblad selittää.

Tulee tutustuttua omiin rajoihin, kun täytyy jatkuvasti tarkistaa itseltään, miltä tuntuu ja mille läheisyyden tasolle toisen haluaa päästää. Lilje

Hanna Liljebladille polyamorisuus on myös matka itseensä.

– Tulee tutustuttua omiin rajoihin, kun täytyy jatkuvasti tarkistaa itseltään, miltä tuntuu, ja mille läheisyyden tasolle toisen haluaa päästää. Minusta on tullut itsevarmempi ja olen nyt itseni tärkein ystävä, rakastaja ja tukija, enkä enää tukeudu täysin yhteen ihmiseen.

Kekkoselle polyamorian maailma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia. Hän ei usko, että perinteisiin parisuhteisiin olisi paluuta.

– Tämä tuntuu tyydyttävämmältä ja kiinnostavammalta elämältä kuin oleminen vain yhden ihmisen kanssa. Olisi osittain vain huonoa säkää, jos päätyisinkin olemaan vain yhden ihmisen kanssa lopun elämääni, mutta myös mahtavaa, kun se ihminen on mahtava.

Kekkonen ja hänen poikaystävänsä erosivat kaksi kuukautta sitten. Tällä hetkellä hän asuu yhdessä ainoastaan tyttöystävänsä kanssa, eikä Kekkosella ole muita kumppaneita.

– Tämäkin suhde on ehdottomasti polyamorinen ja meillä molemmilla tulee olemaan muita kumppaneita.