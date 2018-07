Näin mansikkalaatikon hinta heittelee eri puolella Suomea: halvin torihinta 30 euroa, kallein 48 euroa

Mansikkasesonki kiihtyy lähipäivinä vähitellen ympäri Suomea. Venälän tilalla Kuopion Pellesmäessä poimittiin maanantaina Honeoye- ja Polka-lajikkeita. Tilalla on viljelty mansikkaa 1960-luvulta lähtien.

Nykyään Venäläinen viljelee mansikkaa noin kolmen hehtaarin alalla ja pelloissa on kolmea eri lajiketta. Yrittäjä Pirkko Venäläisen mukaan paras mansikkakausi on Kuopion seudulla ja Sisä-Savon pelloilla vielä edessä.

– Alkuvaiheessa ollaan, kesäsää ratkaisee mitä sieltä tulee. Kaikilta lohkoilta ei ole vielä edes ensimmäisiä marjoja kerätty, kertoo Venäläinen.

Sortavalalaiset Artem ja Irina Klemzikova poimivat mansikoita Venälän tilalla Kuopiossa. Sakari Partanen / Yle

Venälän mansikkapellolla ahersi maanantaina neljä poimijaa. Tämä on jo 14. kesä kun sortavalalainen Irina Klemzikova on tilalla poimijana omalla kesälomallaan. Edessä on vielä noin 1,5 kuukauden kesäpesti.

– Mansikka kukkii paljon. Vihreää marjaa on paljon ja kohta tulee satoa. Tämä on varmaan hyvä mansikkakesä, arvioi Klemzikova.

Torihinnoissa on melkoisia eroja ympäri Suomea

Ylen toreilla tekemän selvityksen mukaan litran mansikoita sai maanantaina halvimmillaan eli neljällä eurolla Kuopiossa ja Porissa. Kallein litrahinta, seitsemän euroa oli Kokkolassa ja Rovaniemellä.

Viiden kilon laatikoissa hintahaitari oli lähes 20 euroa. Laatikko maksoi maanantaina vähiten eli 30 euroa Kuopiossa, Kouvolassa ja Tampereella.

Sakari Partanen / Yle

Kallein mansikkalaatikko oli Helsingin Kauppatorilla, 48 euroa. 40 euroa tai enemmän laatikko maksoi myös Kotkassa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Kajaanissa.

Ainakin Kuopion torilla mansikkakauppaan kuuluu myös tinkiminen. Riihimäkeläinen Matti Koskelo oli palaamassa Rautavaaralta mökkireissulta kotiinsa eikä mansikan listahinta tyydyttänyt. Koskelo tivasi hyvää tarjousta yrittäjä Esa Hokkaselta.

– Minä tarjosin 60 euroa kahdesta laatikosta, mutta kauppias on kauppias. Ei vielä täysin tyrmännyt, mutta ei suoraan luvannutkaan, mietti Koskelo.

Muutaman minuutin kuluttua tämä hintavääntö päättyi siihen, että Koskelon ja lastenlasten kyytiin lähti neljä neljän kilon mansikkalaatikkoa sadalla eurolla. Kilohinnaksi tuli siis 6,25 euroa.

Yrittäjä Esa Hokkanen Kuopion torilla. Sakari Partanen / Yle

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ennakoi kesän mansikkasadosta hieman tavallista pienempää. Keskimäärin Suomessa tulee mansikkaa noin 12–13 miljoonaa kiloa vuodessa. Viime vuonna sato oli 14 miljoonaa kiloa. Tämän kesän satoarvio tarkentuu heinäkuun aikana.

Kuopiolainen toriyrittäjä Esa Hokkanen odottaa vielä kuuminta mansikkasesonkia.

– Kyllä se tästä vasta vilkastuu. Tämän viikon loppupuoli ja ensi viikon alku on parhaimmat, arvioi Hokkanen.

Mansikkahinnat Ylen selvityksessä maanantaina 2.7.

Helsinki, Hakaniemen tori, 6€/litra, 45€/viiden kilon laatikko

Helsinki, Kauppatori, 5€/litra, 48€/viiden kilon laatikko

Hämeenlinna, tori, 5€/litra, 38€/viiden kilon laatikko

Joensuu, tori, 5€/litra, 35€/viiden kilon laatikko

Jyväskylä, tori, 5€/litra, 35,90€/viiden kilon laatikko

Kajaani, tori, 6€/litra, 40€/viiden kilon laatikko

Kemi, Citymarketin edusta, 7€/litra, 39€/viiden kilon laatikko

Kemi, Berry Center/Prisma + S-marketin aula, 7,50€/litra, 39,90€/viiden kilon laatikko

Kokkola, tori, 7€/litra, 43€/viiden kilon laatikko

Kotka, tori, 6€/litra, 45€/viiden kilon laatikko

Kouvola, tori, 5€/litra, 30€/viiden kilon laatikko

Kuopio, tori, 4€/litra, 30€/viiden kilon laatikko

Lahti, tori, 5€/litra, 35€/viiden kilon laatikko

Lappeenranta, tori, 5€/litra, 35€/viiden kilon laatikko

Mikkeli, tori, 5€/litra, 32€/viiden kilon laatikko

Oulu, tori, 6€/litra, 38€/viiden kilon laatikko

Pori, tori, 4€/litra, 35€/viiden kilon laatikko

Rovaniemi, tori, 7€/litra, 39€/viiden kilon laatikko

Seinäjoki, tori, 5€/litra, 40€/viiden kilon laatikko

Tampere, Tammelantori, 5€/litra, 30€/viiden kilon laatikko

Turku, tori, 5€/litra, 35€/viiden kilon laatikko

Vaasa, tori, 6€/litra, 39€/viiden kilon laatikko