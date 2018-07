Viidestä valtavasta risteilyaluksesta rantautui Helsinkiin 10 000 turistia – "Mikä ihana puhdas kaupunki!"

So difficult to choose!

Floridalaisrouva Wendy Colquhoun seisoo käsityöläiskojun edessä Kauppatorilla. Hän aikoo ostaa matkapäiväkirjan, mutta minkä näistä valitsisi? Vaihtoehtoja on niin monta. Hinta on 13 euroa.

Wendy Colquhoun on jäänyt äskettäin leskeksi. Hänellä oli miehensä kanssa yhteinen haave: matkustaa ympäri maailman risteilyaluksilla. Tätä haavetta Colquhoun toteuttaa nyt yksin. Seuraavan vuoden aikana hän muun muassa seilaa Etelä-Amerikan ympäri ja palaa vielä näille aluevesillekin. Hän osallistuu Viikinkien Matkassa -risteilylle. Antti Kolppo / Yle

Risteilymatkailijat jättävät jälkeensä merkittäviä rahasummia. Helsingin kaupungin viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan yksi risteilymatkustaja käyttää keskimäärin noin 64 euroa viiden tunnin vierailun aikana. Kerro se kymmenellä tuhannella, joka on maanantaiksi arvioitu risteilyturistien määrä.

Viime vuonna risteilymatkustajat käyttivät Helsingissä rahaa kaikkiaan noin 32 miljoonaa euroa.

Wendy Colquhoun on tehnyt päätöksen. Hän päätyy ostamaan kirjan, jossa on nahkaiset kannet. Tummanruskeaan pohjaan on kiinnitetty pieniä vaaleanpunaisia kukkasia.

My journal for the cruise!

Matkapäiväkirjoille onkin käyttöä, koska hiljattain leskeksi jäänyt rouva Colquhoun aikoo risteillä maailman meriä seuraavan vuoden verran. Suomessa suurimman vaikutuksen on tehnyt puhtaus.

What a wonderful clean city it is!

Risteilymatkustus oli hänen yhteinen unelmansa edesmenneen miehensä kanssa. Mies ei matkoille tosin ennättänyt.

Iso slovakialainen turistibussi seisoo Kauppatorin laidalla hätävilkut päällä. Ihmisiä laskeutuu alas bussin ovista. Parkkipaikat ovat tiukassa, ihmismeri velloo Kauppatorilta Senaatintorille ja takaisin.

Isoja risteilylaivoja saapuu Länsisatamaan ja Hernesaareen, Katajanokalle sekä Eteläsatamaan tasaisena virtana läpi kesän. Itämeren risteilykaupunkien verkoston Cruise Balticin mukaan Itämeren alueella vieraili viime vuonna yli viisi miljoonaa matkustajaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kasvua edelliseen vuoteen oli 16,6 prosenttia.

Kauppatorin turkiskojulta löytyy saksalaispariskunta, Marie-Louise ja Walter Küster.

Walter ja Marie-Louise Küster Saksan Kölnistä ovat saapuneet maanantaiaamuna Helsinkiin. "We have the wrong clothes!", nauroi hytisevä pariskunta. He luulivat täällä olevan kesä. Antti Kolppo / Yle

Und warum haben sie hier in Finnland gekommen?

Herra Küster toteaa, että he tulivat Helsinkiin koska se oli Itämerta seilaavan aluksen reitillä. Pietari, Helsinki, Tukholma...

Wir wollten den Balticum sehen.

Risteilykaupunkien verkoston Cruise Balticin mukaan viileiden kohteiden suosio on kasvussa. Allekirjoittaako Küsterin pariskunta ajatuksen? Vetävätkö viileät kohteet paremmin kuin esimerkiksi lämpöinen Karibia?

Nein! Es ist kallt!

Väärin varustautuneet Küsterit nauravat pakanneensa mukaan hyvin kevyesti vaatteita, koska:

We thought it was summer!

Mutta kesä olikin eilen. Ehkä vielä myös myöhemmin seuraavien parin kuukauden aikana.