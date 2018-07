Yli 270 000 ihmistä pakenee Syyrian hallinnon hyökkäystä – naapurit pitävät rajansa kiinni

Syyrian hallinto haluaa vallata symbolisesti tärkeät eteläiset maakunnat. YK:n mukaan hyökkäyksen tieltä on paennut odotettua enemmän ihmisiä.

Ainakin 270 000 ihmistä on paennut Syyrian armeijan hyökkäystä Lounais-Syyriassa, YK kertoi maanantaina.

Syyrian hallitus aloitti kaksi viikkoa sitten hyökkäyksen kapinallisten hallussa olevalla alueella Daraan ja Quneitran maakunnissa. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) joukot ovat edenneet Venäjän ilmaiskujen tuella.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan paenneita on paljon enemmän kuin ennakkoon osattiin odottaa.

– Odotimme eteläisessä Syyriassa pakenevien määrän nousevan 200 000 ihmiseen, mutta nyt määrä on ennätyksellisessä ajassa noussut jo yli 270 000 ihmisen, UNHCR:n tiedottaja Mohammad Hawari sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Monet ovat paenneet hyökkäyksen tieltä kohti naapurimaan Jordanian rajaa ja Israelin miehittämiä Golanin kukkuloita. Kumpikin maa on kieltäytynyt päästämästä pakolaisia läpi.

Daraan maakunnasta pakenevat ihmiset asettuivat alkeellisiin pakolaisleireihin Jordanian vastaiselle rajalle. Mohamad Abazeed / Lehtikuva

Jordanian rajalle alkeellisiin oloihin oli pakkautunut ainakin 70 000 ihmistä. Heidän joukossaan oli Ayman al-Homsi, joka oli huolissaan raskaana olevasta vaimostaan.

– Jos synnytys alkaa, minne minä voisin viedä hänet? al-Homsi sanoi AFP:lle.

Hänen mukaansa paenneilla ei ole edes perustavanlaatuisia tarvikkeita.

– Ei ole vettä, ei ruokaa, eikä mitään suojaa auringolta.

Jordania on sanonut, ettei se pysty enää vastaanottamaan lisään pakolaisia. Jordaniaan on rekisteröitynyt YK:n mukaan sodan aikana yli 660 000 syyrialaista (siirryt toiseen palveluun) pakolaista. Jordanian mukaan luku on todellisuudessa kaksi kertaa suurempi.

Israel on puolestaan sanonut suojelevansa rajojaan. Sekä Jordania että Israel ovat kuitenkin päästäneet humanitaarista apua taisteluja pakeneville.

Etelän valtaus olisi tärkeä voitto Syyrian hallinnolle

Presidentti Bashar al-Assadin hallinto on niskan päällä Syyrian sodassa. Al-Assadin joukot savustivat huhtikuussa kapinallisjoukot ulos Itä-Ghoutan alueelta, joten ne tähtäävät nyt uusien alueiden voittamiseen.

Syyrian eteläisten maakuntien valtaaminen olisi suuri voitto al-Assadin hallinnolle. Kansannousu hänen hallintoaan vastaan alkoi nimittäin vuonna 2011 juuri eteläisestä Daraan maakunnasta.

Syyrian sodan aikana on kuollut yli 350 000 ihmistä. Miljoonat ovat paennet Syyrian naapurimaihin ja maan sisällä.

Syyrian hallintoa tukeva Venäjä on tarjonnut oppositiojoukoille sopimusta, jossa ne luovuttaisivat kapinalliskaupungit etelästä Syyrian hallinnolle. AFP:n mukaan kapinallisjoukot ovat erimielisiä sopimuksen hyväksymisestä.

Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi kertoi uutistoimisto AP:lle yrittävänsä keskustella niin Venäjän kuin Syyrian kanssa tulitauon mahdollisuudesta. Venäjä on Syyrian hallinnon läheinen liittolainen.