Katso suoraa lähetystä pelastustoimista: Yhdeksän päivää sitten luolastoon kadonnut thaimaalainen nuorten jalkapallojoukkue löydetty elossa

12 poikaa ja heidän valmentajansa on löydetty, mutta operaatio heidän pelastamisekseen jatkuu.

Thaimaassa luolastoon kadonnut nuorten jalkapallojoukkue on löydetty elossa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Joukkuetta on etsitty yhdeksän päivää.

Kaikki 12 poikaa ja heidän valmentajansa ovat Chiang Rain kuvernöörin mukaan elossa. Kuvernöörin mukaan laivaston erikoisjoukot löysivät pojat. Operaatio poikien pelastamiseksi jatkuu yhä.

– Huolehdimme heistä, kunnes heidät voidaan siirtää, kuvernööri Narongsak Osottanakorn sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Pojille viedään nyt ruokaa, minkä lisäksi heidän avukseen lähetetään sukellustaitoinen lääkäri.

– En ole varma, pystyvätkö he syömään, koska he eivät ole syöneet päiviin, kuvernööri Osottanakorn sanoi.

11- ja 16-vuotiaat pelaajat ja heidän 25-vuotias valmentajansa jäivät loukkuun Tham Luangin luolaverkostoon Pohjois-Thaimaan Chiang Raissa. Joukkue meni luolaan suojaan rankkasateilta, mutta jäi nousevien tulvavesien taakse.

Etsinnät käynnistyivät, kun poikien polkupyörät löytyivät luolaston ulkopuolelta.

Yle Uutisgrafiikka

Parempi sää auttoi pelastajia

Tham Luangin luolaverkosto on suosittu nähtävyys. Luolaston kokonaispituus on kymmenen kilometriä, mikä tekee siitä yhden Thaimaan pisimmistä.

Luolaverkossa on kuitenkin ilmataskuja ja korkeampia kohtia, joten poikien elossa selviytymisestä on ollut toivoa. Valmentajan ja poikien on kerrottu tuntevan luolaston hyvin.

Poikien löytämiseksi on ollut käynnissä valtava operaatio, mutta rankkasateet ja nouseva vedenpinta ovat hidastaneet sukeltajien etsintöjä. Maanantaina sää oli hetkellisesti parempi, minkä vuoksi sukeltajat pääsivät etenemään syvemmälle luolastoon.

AFP:n mukaan myös hitaasti laskeva vedenpinta on auttanut etsintöjä. Luolastosta on pumpattu ja ohjattu vettä ulos vuorokauden ympäri.

Thaimaan merivoimien erikoisjoukot navigoivat Tham Luangin luolastossa 1. heinäkuuta. Royal Thai Navy / AFP

Asiantuntija: Sukellustaidottomien kuljettaminen luolan halki vaarallista

Vaikka pojat ovat kuvernöörin mukaan tällä hetkellä turvassa, heidän pelastamisensa luolastosta ei asiantuntijoiden mukaan ole yksinkertaista.

Yhdysvaltain armeijan luolapelastamiseen erikoistuneen asiantuntijan Anmar Mirzan mukaan nyt on päätettävä, yritetäänkö pojat nostaa luolasta pian vain yritetäänkö heitä pitää elossa apua lähettämällä.

– Sukellustaidottomien pelastaminen luolan läpi on yksi vaarallisimmista mahdollisista tilanteista, vaikka sukellukset olisivat suhteellisen helppoja, Mirza sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Aiemmin esillä on ollut myös se vaihtoehto, että pelastajat odottavat tulvaveden laskemista. Poikien pitää saada kuitenkin apua odotuksen aikana.

Mirza muistuttaa, että avun lähettäminen sukeltamalla on haastavaa, jos sukellusreitti on hankala. Asiantuntijat ovat myös esittäneet, että pojat voitaisiin nostaa ylös kuiluista, joita pelastajat poraavat luolastoon.

Thaimaan viranomaiset eivät ole kertoneet vielä, miten pojat aiotaan pelastaa.

Vanhempi: "Olen todella iloinen"

Poikien etsintöjä on seurattu tarkoin niin Thaimaassa kuin maailmalla. Poikien omaiset, ystävät ja opettajat ovat puolestaan odottaneet poikien löytymistä luolaston ulkopuolella.

Omaiset halasivat toisiaan ja hurrasivat, kun tieto poikien löytymisestä tuli. Tiannakorn Boonpiem iloitsi joukkueeseen kuuluneen 12-vuotiaan poikansa löytymisestä.

– Olen todella iloinen. Haluan nähdä hänet fyysisesti ja henkisesti kunnossa. Pelkään, että tämä on vaikuttanut häneen henkisesti, hän sanoi AFP:lle.

Haastavassa etsintäoperaatiossa on ollut mukana yli tuhat ihmistä. Thaimaan viranomaisten lisäksi apuna on muun muassa brittisukeltajia, Yhdysvaltain armeijan henkilöstöä, kiinalaisia pelastustyöntekijöitä sekä satoja vapaaehtoisia.

Thaimaan pääministeri Prayuth Chan-ocha on kiittänyt kansainvälisiä asiantuntijoita ja pelastustyöntekijöitä, jotka ovat auttaneet poikien löytämisessä.

Uutinen päivittyy.

Lue myös:

Suomalaiset sukeltajakonkarit: Thaimaan luolastoon kadonneilla on vielä toivoa, mutta kello käy

Muistatko vielä Chilessä 69 päivää loukussa olleet kaivosmiehet? – Thaimaan junnujoukkueelle toivotaan vastaavaa ihmepelastusta

Pelastajat aikovat porata reiän luolastoon, jonne lasten jalkapallojoukkue katosi Thaimaassa – "Toivoa on yhä"