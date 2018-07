Loukussa olevat thaipojat opetetaan sukeltamaan – ruokaa viedään luolaan kuukausien tarpeisiin

Found alive on tenth day, Thai boys wait to be brought safely out of flooded cave https://t.co/kpmQuyVLaL #ThamLuang #CaveRescue #ChiangRai #คนแปลกหน้าที่อยากเจอที่สุด #ทีมหมู่ป่า #13ชีวิตต้องรอด #ถ้ำหลวง 13ชีวิตติดถ้ำ #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ถ้ำหลวงขุนนน้ำนางนอน pic.twitter.com/lgwvZWISAg