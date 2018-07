Viron Yhdysvaltain suurlähettiläs eroaa – syynä Trumpin kommentit Natosta ja EU:sta

Yhdysvaltain Viron suurlähettiläs Jame D. Melville Jr. on kertonut jättävänsä tehtävänsä heinäkuun lopussa.

Yhdysvaltain Viron suurlähettiläs Jame D. Melville Jr. on kertonut jättävänsä tehtävänsä heinäkuun lopussa. AOP

Viron Yhdysvaltain suurlähettiläs James D. Melville Junior on kertonut eroavansa tehtävästään. Syynä on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asenne ja kommentit Yhdysvaltain läntisiä liittolaisista kohtaan.

– Kun presidentti sanoo, että 'EU perustettiin hyötymään Yhdysvalloista, hyökkäämään säästöpossuumme', tai että 'Nato on yhtä huono kuin NAFTA', ei se ole vain faktuaalisesti väärin, vaan todistaa minulle, että on aika lähteä, Melville kirjoitti Facebook-seinälleen perjantaina.

– Kunniallinen ratkaisu on erota. Palveltuani kuuden presidentin ja 11 ulkoministerin alaisuudessa, en koskaan ajatellut, että raja ylittyisi kohdallani siihen, Melville kirjoitti Facebookissa.

Aiheesta ovat kirjoittaneet useat yhdysvaltalaismediat, kuten The Washington Post (siirryt toiseen palveluun), Foreign Policy (siirryt toiseen palveluun) ja ABC (siirryt toiseen palveluun).

Melville on työskennellyt diplomaattina 33 vuotta. Viron suurlähettiläänä hän on toiminut vuodesta 2015. Sitä ennen hän on työskennellyt ainakin Yhdysvaltain Berliinin, Lontoon ja Moskovan suurlähetystyöissä.

James D. Melville Junior isännöi Yhdysvaltain varapresidenttiä Mike Penceä tämän Viron vierailulla heinäkuussa 2017. Valda Kalnina / EPA

Melville on kertonut jättävänsä tehtävänsä heinäkuun lopussa.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä Melvillen ilmoituksesta on oltu yllättyneitä. Useat ulkoministeriön virkahenkilöt kuvailivat Foreign Policylle Melvillen olleen ulkopolitiikan huippuammattilainen, joka ei koskaan antanut kotimaan politiikan vaikuttaa työhönsä.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ei ole antanut virallista lausuntoa koskien Melvilleen eroa.

Panaman ja Meksikonkin lähettiläät saivat tarpeekseen Trumpista

Melville on kolmas Yhdysvaltain suurlähettiläistä, joka on ilmoittanut eroavansa (siirryt toiseen palveluun) tämän vuoden aikana. Viron lisäksi Meksikon ja Panaman Yhdysvaltain suurlähettiläät ovat jättäneet virkansa viitaten erimielisyyksiin Trumpin hallinnon kanssa.

Panaman entinen suurlähettiläs John Feeley, kirjoitti erokirjeessään maaliskuussa, että eron syynä oli hänen kokemuksensa Yhdysvaltain ydinarvojen pettämisestä Trumpin ulkopolitiikassa ja kansallisen turvallisuuden toteuttamisessa.

– En voinut enää edustaa häntä (Trumpia) henkilökohtaisesti ja pysyä uskollisena ajatuksilleni siitä, mikä Amerikasta tekee tekee oikeasti suuren, Feeley kirjoitti erokirjeessään.

Toukokuussa eronnut Meksikon entinen suurlähettiläs Roberta Jackobson kertoi, että Trumpin aggressiivinen suhtautuminen Meksikoa kohtaan on vaikeuttanut merkittävästi hänen yhteistyötään Meksikon hallinnon kanssa.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä on arvuuteltu, että Trumpin aikana voidaan nähdä lisää eroamisia.

– Merkitsee paljon, kun joku, joka on antanut uralleen kaikkensa vain sanoo, että en voi tehdä tätä enää. Mietin vain, kuka on seuraava, kommentoi vanhempi ulkoministeriön virkamies Foreign Policylle.

Lue lisää:

Trumpin hallinnon epämääräiset Krim-lausunnot hämmentävät – nyt Valkoinen talo ilmoitti vastustavansa niemimaan valtausta

Eurooppa pidättelee henkeä, kun arvaamaton Trump tulee Naton kautta tapaamaan Putinia

Uutissivusto: Donald Trump haukkui Naton Euroopan johtajien edessä ja sanoi, että Krim voisi kuulua Venäjälle