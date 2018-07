Weinsteinille uusia syytteitä seksuaalirikoksista – mediamogulia voi odottaa jopa elinkautinen

Harvey Weinstein antautui poliisille New Yorkissa 25. toukokuuta. Häntä vastaan on nostettu raskaita syytöksiä seksuaalirikoksista.

Harvey Weinstein antautui poliisille New Yorkissa 25. toukokuuta. Häntä vastaan on nostettu raskaita syytöksiä seksuaalirikoksista. Peter Foley / EPA

Ex-elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia kohtaan on nostettu New Yorkissa kolme uutta syytettä seksuaalirikoksista edellisen kolmen lisäksi.

New Yorkissa on nostetty entistä elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia kohtaan kolme uutta syytettä seksuaalirikoksista. Asianomistajana on nainen, joka väittää Weinsteinin pakottaneen tämän suuseksiin vuonna 2006.

Lisäksi Weinsteinia syytetään kahdesta "saalistavasta seksuaalisesta ahdistelusta" (predatory sexual assault).

Syytteet ovat raskaita, sillä vähimmäistuomio niistä on 10 vuotta ja enimmäisrangaistus elinkautinen.

Weinsteinia kohtaan on nostettu New Yorkissa nyt yhteensä kuusi syytettä seksuaalirikoksista. Edelliset syytteet perustuivat kahden naisen kertomiin tapauksiin vuosilta 2004 ja 2013.

Niissä syytteinä on raiskaus ja sukupuoliyhteyteen pakottaminen.

Maksimirangaistus Weinsteinin aiemmista syytteistä on 25 vuoden vankeustuomio. Weinstein on kiistänyt syyllisyytensä aiempiin syytteisiin.

Kaikkiaan lähes 100 naista on syyttänyt 66-vuotiasta Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Weinsteinia koskevia tutkintoja on käynnissä myös Los Angelesissa, Lontoossa ja Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon tasolla.

Harvey Weinstein on yksi Weinstein Companyn ja Miramax-studion perustajista. Hän oli Hollywoodin vaikutusvaltaisimpia tuottajia ennen kuin kymmenet naiset tulivat julkisuuteen ahdistelu- ja raiskaussyytöksineen.

Weinstein on toistuvasti kiistänyt, että olisi harjoittanut seksiä ilman suostumusta.

Lokakuussa ilmi tulleet ahdistelutapaukset johtivat pian maailmanlaajuiseen #MeToo –kampanjaan sosiaalisessa mediassa.

Lähteet: Reuters