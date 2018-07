Turvallisuusasiantuntijat paljastavat: presidenttien vessat sinetöidään etukäteen, juomat vaihdetaan ja ruuasta otetaan näytteitä myrkytyksen varalta

How Hwee Young / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä 16. heinäkuuta.

Ylen haastattelemat turvallisuuden asiantuntijat kertovat, että korkean profiilin vieraiden, kuten ulkovaltojen johtajien, suojaamiseen liittyy paljon erikoisia piirteitä.

Virvoitusjuomia saatetaan esimerkiksi vaihtaa neuvotteluhuoneessa uusiin juuri, kun päämies tai -nainen saapuu sisään.

– Joko valtion päämies tykkää tietynlaisesta vichystä tai sitten halutaan varmistua, että häneen ei päästä veden kautta vaikuttamaan, Ylen haastattelema turvallisuusasiantuntija kertoo.

Lähde haluaa pysyä nimettömänä asian arkaluontoisuuden takia. Valtiovieraiden suojaamiseen liittyvät käytännöt ovat suojattuja tietoja, joita ei kerrota suurelle yleisölle.

Näytteitä ruoasta

Valtiovieraiden turvallisuudesta huolehtinut henkilö kertoo, että hän on nähnyt myös ruoan valmistusta seurattavan keittiössä.

– Päättelin, että keittiössä hääränneen henkilön tehtävänä oli seurata päämiehelle tarjottavan ruoan valmistusta. Hän otti näytteitä ruoasta, mutta ei maistellut sitä.

Hän kertoo, että johtajien ruoan maistaminen on vanhanaikaista, koska maistaja voi tuolloin olla vaarassa. Järkevämpää ja nykyaikaisempaa on ottaa näytteitä ruoasta myrkytyksen varalta.

Ylen haastattelema korkean profiilin turvallisuusasiantuntija on nähnyt myös vessoja sinetöitävän päämiehiä varten. On hänen mukaansa normaali käytäntö, että vain valtion johtaja käyttää jotakin tiettyä vessaa, johon kukaan ei muu pääse.

– Se on tietynlaista ylivarovaisuutta. Halutaan varautua kaikkeen. Mutta toisaalta myös aika hauskaakin, lähde kertoo.

Ruoasta otetaan näytteitä myrkytyksen varalta. Jyrki Lyytikkä / Yle

Näytteet nesteistä normaali käytäntö

Korkean profiilin henkilöiden turvallisuudesta huolehtinut turvallisuusasiantuntija Jari Stolt vahvistaa kollegansa kertoman. Myös hän sanoo, että näytteiden ottaminen nesteistä on aivan tavallista, jopa rutiininomaista puuhaa turvallisuusalalla.

Nesteitä juodaan usein vain sinetöidyistä pulloista.

– Kaikki lähtee siitä, että päämiehelle ei mene mitään ruokaa tai juomaa, jota ei ole ennalta tarkastettu.

– Päämies ei mene myöskään tilaan, jota ei ole ennalta tarkastettu ja näin varmistuttu sen turvallisuudesta, Stolt kertoo.

Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat Savonlinnassa. Mikhail Klimentyev / AOP

Vessoja sinetöidään

Turvallisuusasiantuntija Jari Stolt vahvistaa myös kertomukset vessojen ja niiden vesipönttöjen sinetöimisestä. Tällaiset asiat ovat hänen mukaansa aivan tavallista "peruskauraa" turvallisuustoiminnassa.

Kysyttäessä Stolt pohtii vähän aikaa mikä on erikoisinta, mitä häneltä on tiedusteltu.

– Joskus kysyttiin, pystyykö viemärin hajulukon purkamaan ilman työkaluja, Stolt paljastaa.

No pystyikö?

– Muovisen hajulukon kyllä pystyy, mutta vanhaa metallista ei. Tässä haettiin sitä, olisiko mahdollista, että joku laittaisi sinne jotain, Stolt tähdentää.

Hän kertoo, että isojen kansainvälisten yritysten johtajien turvallisuuteen liittyvät prosessit ovat lähes yhtä järeät kuin mitä valtionpäämiehilläkin.

– Meistä kaikki ymmärtävät, mitä kävisi jonkun suuryrityksen pörssikurssille, jos sellaisen toimitusjohtaja joutuisi myrkytyksen uhriksi.

Vladimir Putin ja Donald J. Trump. Jorge Silva / EPA

Käytännöt lähes samat joka paikassa

Turvallisuuteen liittyvät käytännöt ja prosessit ovat turvallisuusasiantuntija Jari Stoltin mukaan aika lailla samat, riippumatta siitä, missä päin maailmaa ollaan.

– Kupletin juoni, menettely on sama, ollaan sitten kehittyvissä maissa tai länsimaissa. Siinä mielessä turvaprosessit ovat hyvin stabiileja.

Stolt huomauttaa, että monissa paikoissa maailmaa ruoan tai veden laatu vaihtelee – ei voida olla varmoja, että ruoka on puhdasta.

Jos Suomessa vieraileva johtaja haluaa tarkastaa ruokansa tai vetensä, se ei välttämättä johdu epäilystä myrkytyksiä kohtaan. Voi myös olla, että suurmies tai -nainen vain haluaa välttää mahataudin.

– Siinä ikään kuin suojataan samalla molemmat puolet. Sama prosessi kattaa suojan sekä ruoan epäpuhtauksia että myrkytystä kohtaan.

Turvallisuusasiantuntija Jari Stolt lisää, että pieniä eroja eri maissa liikuttaessa toki on. Kaiken takana on riskiarvio. Riskikuva Suomessa on hieman erilainen kuin riskikuva esimerkiksi Kongossa tai Yhdysvalloissa, Stolt tähdentää.

– Ulkoiset uhkat ovat Kongossa isommat kuin Suomessa. Siksi Afrikassa liikuttaessa turvatoimet ovat yleisesti laajemmat kuin Euroopassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapumassa Savonlinnan lentkokentälle. Poliisi

Yhdysvalloista saapunut paljon "turisteja" Suomeen

Turvallisuusasiantuntija Jari Stolt kertoo, että Yhdysvaltain presidentin turvallisuuden varmistaminen sitoo turva-alan arvioiden mukaan jopa 10 000 ihmisen kädet.

Kaikki näistä eivät ole operatiivista kenttätoimintaa tekeviä turvamiehiä. Lukuun kuuluu analyytikoita, asiantuntijoita ja ynnä muita osaajia – tuhansia riskiarvioita tekeviä ihmisiä.

Stoltin mukaan onkin selvää, että kun Yhdysvaltojen presidentin vierailu Suomeen on varmistunut, Atlantin yli Suomeen on saapunut nopeasti toista tuhatta Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelun piikkiin toimivaa "turistia", jotka kartoittavat Helsinkiä ja tekevät taustaselvityksiä.

Stolt tähdentää, että turvallisuus on paljon muutakin kuin gorillankokoiset henkivartijat suurmiesten tai -naisten ympärillä. Näkyvä osa turvasta on vain murto-osa kaikesta suojauksesta.

– 99 prosenttia presidenttien turvallisuudesta huolehtivista on valtioiden palveluksessa olevia viranomaisia. Yritykset käyttävät yksityisiä turvapalveluja enemmän, valtiot hyvin vähän, Stolt tarkentaa.

Donald Trump. Brendan Smialowski / AFP

Monella poliisilla lomat peruttu

Turvallisuusasiantuntija Jari Stolt voi varmuudella arvioida, että monella poliisilla on Trumpin ja Putinin vierailun ajalta lomat peruttu.

Stolt kuvailee Trumpin ja Putinin tapaamisen järjestämistä "jäätävän isoksi urakaksi" Suomen poliisivoimille, mutta ei kuitenkaan mitenkään mahdottomaksi haasteeksi.

Sitä, kuinka monelta suomalaiselta poliisimieheltä on lomat heinäkuun puolivälissä peruttu ja mikä on poliisin vahvuus, on mahdotonta selvittää.

– Kuten olen aiemmin tiedotusvälineissä todennut, poliisi varautuu vierailun turvallisuusjärjestelyihin riittävillä resursseilla, mutta lukumäärää eikä muita yksityiskohtia kerrota julkisuuteen, Helsingin poliisilaitoksen viestintäjohtaja, ylikomisario Juha Hakola kertoo sähköpostitse.

Poliisi varautuu Trumpin ja Putinin vierailuun "riittävillä resursseilla", mutta tarkempia yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen. Henrietta Hassinen / Yle

Ensisijaisesti suojataan instituutiota, ei henkilöitä

Turvallisuusasiantuntija Jari Stolt korostaa, että hänen kertomat tiedot ovat turvallisuusalan sisällä aivan yleistä tietoa. Stolt tarkentaa, että puhuu turvaamisen liittyvistä kysymyksistä yleisellä tasolla, teoreettisesti.

Yksittäisiin tapauksiin tai henkilöihin hän ei voi eikä aio ottaa kantaa. Stolt puhuu mielellään presidentistä, ei Trumpista, sillä kyse on ensisijaisesti instituution suojelemisesta.

Henkilöt ovat toissijaisia, vähemmän tärkeitä, sillä he ovat aina korvattavissa. Eri virkoihin on aina tulossa seuraava yksilö, joka ottaa tehtävän vastaan, jos joku erotetaan tai kuolee.

– Instituutio on paljon enemmän kuin yksi ihminen, instituution arvo on isompi kuin yksittäisen henkilön, Stolt vääntää rautalangasta.

– Imagotappio liittyy aina ensisijaisesti instituutioon, mikäli jotakin ikävää tai kiusallista sattuu. Vieläkin turva-alalla puhutaan esimerkiksi siitä, mitä tapahtui Kennedyn salamurhan yhteydessä tai Reaganin murhan yrityksessä, hän jatkaa.

Koska mitään ei saa tapahtua, kaikki varmistetaan niin pitkälle kuin vain mahdollista. Henkeen ja terveyteen liittyvät asiat ovat ensisijaisia turvan aiheita.

Imagotappio liittyy aina ensisijaisesti instituutioon, mikäli jotakin ikävää tai kiusallista sattuu. Chip Somodevilla / EPA

Myös nolaamiselta suojataan

Toisena tulee Stoltin mukaan nolaaminen, huono julkisuus ja kaikenlaiset ei-toivotut tilanteet. Mahdollisuuksia niiden tapahtumiseen halutaan seuloa ja minimoida. Erilaisia skenaarioita käydään läpi niin pitkälle kuin vain aikaa riittää.

Stolt sanoo, että pitkälle vietynä turvallisuustoiminnassa on kyse "varman varmistamisesta" – "varmistetaan 110-prosenttista varmuutta". Mikään ei kerta kaikkiaan saa mennä pieleen.

Stolt muistaa uraltaan tilanteita, joissa huolehdittiin siitä, että johtaja ei avaa jotakin ovea itse, jotta hän ei antaisi itsestään noloa vaikutelmaa esimerkiksi yrittäessään avata sitä väärään suuntaan.

Vakavista skenaarioista päästään yhä pienempiin ja pienempiin detaljeihin. Kaikki, mitä voidaan käyttää johtajaa vastaan eli negatiivista julkisuutta aiheuttamaan, tarkistetaan, Stolt sanoo.

– Päämies ei saa median edessä kaatua tai kompastua. Tai jos vettä sataa, huolehditaan siitä, että päämies ei missään tilanteessa kastu. Siksi heille saatetaan virittää telttakäytävä matkalle autolta sisätiloihin.

Etienne Laurent / EPA

Suomeen saapuu järeä kalusto

Putinin ja Trumpin tapaamisen turvatoimista vastaavat Helsingin poliisilaitos ja suojelupoliisi. Suojelupoliisi vastaa turvallisuustiedustelusta ja uhka-arvioinnista, Helsingin poliisilaitos käytännön turvatoimista.

Poliisi on yleensä melko vaitonainen valtionjohtajien turvajärjestelyjen yksityiskohdista. Ylen tietojen mukaan Suomeen saapunee yhteensä satoja yhdysvaltalaisia ja venäläisiä turvamiehiä. Poliisi on luokitellut Trumpin ja Putinin tapaamisen korkeimman turvallisuusluokan tilaisuudeksi.

– On selvää, että kahden johtavan mahdin valtionpäämiehet kuuluvat tällaiseen luokkaan, Ylen haastattelema anonyymisti esiintyvä turvallisuusasiantuntija kertoo.

Hän korostaa sitä, että järeitä turvatoimia ei tehdä ikinä lämpimikseen. Ne perustuvat harkinnalla tehtyihin riskiarvioihin.

Putinin ja Trumpin tapaamisen turvatoimista vastaavat Helsingin poliisilaitos ja suojelupoliisi. Henrietta Hassinen / Yle

– Raskaat toimenpiteet perustuvat osittain kansainvälisiin sopimuksiin ja tapaamisen järjestäjän velvollisuuksiin suojata valtiovieraita.

Suomella on velvollisuus suojata vieraitaan ja suojaus tehdään aina sillä tasolla, mitä vieraat edellyttävät. Isojen maiden suojaus on kymmenkertaista verrattuna siihen, mihin Suomessa on totuttu, lähde kertoo.

– Suurvaltojen johtajien tapaamisten järeissä turvatoimissa on tietysti osittain kyse myös siitä, että molemmat mahdit haluavat pullistella, ja näyttää että oma valtionpäämies on kunnolla suojattu.

Ylen haastattelema nimettömänä esiintyvä turvallisuuden asiantuntija kertoo, että Suomen valtiojohto on kevyemmin suojattu verrattuna nyt saapuviin vieraisiin.

– Varmaankin Trumpin uhat ovat toista luokkaa kuin Niinistön uhat.

Trumpin ja Putinin uhat ovat toista luokkaa kuin Niinistön uhat, turvallisuusasiantuntija Jari Stolt arvioi. Michael Klimentyev / EPA

Putinin turvallisuuskäytännöistä puhuttu ennenkin

Venäjän presidentti Vladimir Putinin suhteesta ruokaan on raportoitu vuosien ajan kansainvälisin median kautta erilaisia tarinoita. Donald Trumpin suhteesta ruokaan on raportoitu vähemmän.

Maailman johtajien kokkien kerhon perustaja Gilles Bragard antoi haastattelun vuonna 2012 brittiläiselle Telegraph-lehdelle (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkää myrkytystä ja suhtautuu ruokaan varauksella.

Brittilehde kertoivat tänä vuonna, että Putinin pelko myrkytystä kohtaan olisi lisääntynyt. A. Nikolsky / EPA

Haastattelu muutoin käsitteli eri maiden johtajien "viattomampia" tapoja, liittyen siihen, kuka johtaja ei pidä anjoviksesta tai katkaravuista. Kokkikerhon perustaja Bragardin mukaan kaikki, mitä Putin syö, tarkistetaan etukäteen myrkytyksen ehkäisemiseksi.

Putinin käyttämistä "maistajista" ovat uutisoineet monet tahot pitkin maailmaa, muun muassa brittiläinen uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun), Suomessa Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

