Euroopan suosituimman lohijoen rannat ammottavat tyhjinä kalastajista, vaikka kaikki Tenon kalastusluvat on myyty

Ennen oli Ala-Tenolla rannat mustanaan kalastajia juhannuksen kahta puolen. Nyt tilanne on toinen. Euroopan parhaimman lohijoen suosittu kalastuspaikka, Ala-Köngäs on ollut lähes autiona.

Nuorgamilainen Eemeli Hekkanen, joka pyörittää yhdessä perheensä kanssa matkailuyritystä, ihmettelee tilannetta.

– Esimerkiksi Ala-Könkäällä on normaalisti kolmekymmentä ihmistä jonottamassa omaa vuoroaan. Nyt siellä on viisi ihmistä parhaimmillaan. Kyllä se aika tyhjältä näyttää, Hekkanen kuvaa tilannetta.

Eemeli Hekkanen pyörittää yhdessä vanhempiensa ja sisarustensa kanssa matkailuyritystä Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa. Aikanaan hän aikoo jatkaa yritystoimintaa jo kolmannessa polvessa. Kaija Länsman / Yle

– Se on vähän ihmeellistä, kun kaikki luvat on myytynä ja kalastajia ei kuitenkaan näy missään. Joku ne luvat on ostanut, mutta mihin kalastajat ovat sitten jääneet, niin se on mielenkiintoista.

Viime kesäksi voimaan tullut Tenon kalastussopimus näytti jo ensimmäisen vuonna suunnan, kertoo Hekkanen Nuorgamin lomakeskuksesta.

– Viime kesänä oli ongelmia luvanmyynnin kanssa, kalastajamäärä väheni jo tuolloin. Nyt on vielä enemmän vähentynyt, sanoo Hekkanen.

Kuva on kuvattu Ala-Könkäältä vuonna 2015. Ala-Köngäs on suosittu kalastuspaikka Tenojoella. Eira Pelkonen, Nuorgam

Veti asuntovaununsa Sallasta Nuorgamiin katsellakseen Tenon törmältä muiden kalastusta

Sallalainen Kari Leivo tuli tänäkin kesänä yhtä varmasti kuin muuttolintu Tenolle. Leivo on monta kymmentä vuotta kulkenut Nuorgamissa ja vietti tänäkin vuonna juhannuksen asuntovaunussaan Tenon törmällä.

Tosin tässä juhannuksessa oli jotain erilaista, kalalle hän ei päässyt, koska ei saanut kalastuslupaa.

– Kyllä se harmittaa, se on selvä asia se. Mielelläni olisin käynyt heittelemässä, jos olisin luvan saanut, kertoo Leivo.

– Lupien myynti pitäisi olla paikan päällä niin kuin ennen vanhaan. Olisi hyvä, jos lupia olisi puoleksi vuorokaudeksi ja asetettaisiin saaliskiintiö, ettei saisi pyytää enempää kuin tietyn kiintiön. Olen valmis maksamaan noilla ehdoilla saman hinnan kuin nykyluvista, sanoo Leivo.

Leivo toivoo, että sellaiset henkilöt, jotka luvat saavat, mutta eivät tulekaan Tenolle, palauttaisivat luvat uudelleen myyntiin.

ELY-keskuksen mukaan Tenojoen kalastusluvan voi perua ostohetkestä kaksi viikkoa ilmaiseksi. Mikäli luvan peruu sen jälkeen, luvan hinnasta saa puolet takaisin aina siihen asti, kun luvalle ostettu kalastusviikko alkaa.

ELY-keskus tarkkailee tilannetta: Laskee kalastajien todellisen määrän ja vertaa sitä myytyihin lupiin

Vanhan Tenon kalastussopimuksen aikana Ala-Könkäällä saattoi ELY-keskuksen mukaan olla joskus jopa sata kalastajaa odottamassa vuoroaan. Nyt ei ole montaakaan. ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto kertoo, että he ovat tietoisia tilanteesta. Kalastuksenvalvojat laskevat kalastajien todellisen määrän ja ELY-keskus vertaa niitä myytyihin lupiin.

– Viimevuodelta havaittiin jonkun verran sellaista ilmiötä, että kalastaja oli ostanut luvan, mutta ei käyttänyt sitä, eikä perunut, joten se jäi kokonaan käyttämättä. Tätä tilannetta seurataan tarkemmin tänä vuonna, kertoo Koivisto.

Ely-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto kertoo, että tällä viikolla pitäisi viimeistään Ala-Tenolla vilkastua. Jarmo Siivikko / Yle

Koivisto muistuttaa, että vaikka suosituilla kalastuspaikoilla ei jonoa olekaan, alue on laaja, eivätkä kaikki kalastajat ole välttämättä yhtä aikaa joella.

– Heinäkuun ensimmäiselle viikolle viikkokiintiö veneluvissa on 85 ja rantaluvissa 289 lupaa. Nämä luvat jakautuvat koko viikon ajalle, joten joella ei välttämättä joinakin päivinä ole kuin muutama kalastaja.

Tämän viikon Nuorgamin alueen luvat ovat kaikki menneet, joten mahdollisesti kalastajia näkyy tällä viikolla enemmän, arvioi Koivisto.

Lohen sijaan matkailualalla on panostettava talveen

Uusi Tenon kalastussopimus heitti saavillisen kylmää vettä paikallisten niskaan. Utsjoen kunta vetosi tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilään ja pyysi apua, jotta Tenon kalastussopimuksen aiheuttamat tappiot saataisiin jotenkin kompensoitua. Yrittäjiä neuvottiin keksimään kalastuksen tilalle jotain muuta.

Nuorgamin lomakeskuksen nuori yrittäjä suuntaa katseensa talveen, kuten moni muukin Tenon rannan yrittäjä.

– Olemme panostaneet talvimatkailuun. Viimeiset kolme vuotta talvimatkailu on alkanut kasvamaan. Ensi talvikin näyttää aika hyvältä, kertoo Hekkanen tulevaisuuden näkymistä.

– Täällä on älyttömän kaunis luonto. Ihmiset vaeltavat paljon tuntureissa ja fatbike-pyöräily on lisääntymään päin.

Entäs se itse Teno?

– Nyt kun Tenolla on kalastus vähentynyt, niin jotain sinne pitäisi keksiä, jokiveneajelua tai vastaavaan. Vesiskoottereita ei meidän yritykseen ikikuuna päivänä tule. Se ei ole tämän alueen asia, linjaa Hekkanen.

Eemeli Hekkanen oli Yle Sápmin Johttiradion vieraana 29.6.2018. Hekkasen haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta.