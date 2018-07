Thaimaan luolasta löydetyt olivat onnellisia mutta nälissään – tässä poikien ensimmäinen keskustelu sukeltajien kanssa

Laivaston erikoisjoukot löysivät 12 poikaa ja heidän valmentajansa jumissa tunnelista 2,3 kilometrin syvyydestä suuaukon luota. Videolla näkyy, että pojat seisovat ja istuvat luolan kuivassa osassa. He ovat rauhallisia, mutta uupuneen näköisiä.

Tässä keskustelu, jonka CNN (siirryt toiseen palveluun) litteroi brittiläissukeltajien videolta. Videon julkaisi Thaimaan laivaston erikoisjoukot.

Pojat: Hei, kiitos, kiitos

Sukeltaja: Kuinka monta teitä on?

Poika: 13

Sukeltaja: 13. Hienoa!

Poika: Lähdemmekö tänään?

Sukeltaja: Ei vielä tänään. Meitä on kaksi. Kertokaa kaikille, olemme tulossa siihen. Kaikki on hyvin. Paljon ihmisiä on tulossa. Me olemme ensimmäisiä.

Poika: Mikä on tänään?

Sukeltaja: Mikä päivä on? Maanantai. Olette olleet täällä 10 päivää. Olette tosi vahvoja, tosi vahvoja.

Pojat: (sanovat epäselvästi jotain)

Sukeltajat: Okei, tulemme siihen.

Poika: Meillä on nälkä.

Sukeltaja: Tiedän, tiedän. Ymmärrän. Me tulemme sinne, okei, tulemme siihen.

Videolla pojat peruuttavat pois veden läheltä.

Poika: Kertokaa, että meillä on nälkä. (thai-kieltä)

Poika: He sanoivat, että tietävät. (thai-kieltä)

Sukeltajat sanovat tulevansa lähemmäs.

Poika: Me emme ole syöneet (thai-kieltä). Meidän pitää syödä, syödä, syödä.

Poika: Kerroin jo heille (thai-kieltä).

Sukeltaja: Navy Seal -sukeltajat tulevat huomenna, ruuan ja lääkärien kanssa.

Pojat: Olen hyvin onnellinen.

Pelastajat: Mekin olemme onnellisia.

Pojat: Kiitos paljon, kiitos paljon.

Pelastajat: Okei.

Pojat: Mistä te tulette?

Pelastajat: Englannista, Britanniasta.

Pojat: Oo!

Lähteet: Reuters