Haluatko ostaa tontin pikkukunnasta järven rannalta? Nyt saa halvalla ja lapio tulee mukana

Nyt saa Itä-Uudeltamaalta tontteja halvalla, kun Myrskylän kunta myy Kirkkojärven rannan asuinalueen kahdeksan tonttia kampanjahintaan. Tontteja myydään yksi per henkilö ja kampanja on voimassa elokuun loppuun asti.

Halpaan hintaan liittyy kuitenkin ehtoja. Tontin ostajan on sitouduttava jättämään rakennuslupahakemus vuoden 2018 loppuun mennessä. Jos näin ei tapahdu, kauppa puretaan.

Talon rakentamisessa on myös noudatettava vuonna 2010 voimaan tullutta asemakaavaa sekä alueen rakentamisohjeita. Ohjeet sisältävät määräyksiä rakennusten sijoituksesta, ulkomuodosta ja värityksestä sekä piha-alueen rajauksesta.

Svenska Yle (siirryt toiseen palveluun)n mukaan puolet myynnissä olevista tonteista, eli neljä tonttia, on jo varattu.

– Pitää olla nopea, jos haluaa tontin! Useimmat tontin varanneista eivät vielä ole kunnan asukkaita, ja se on mukavaa, Myrskylän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jesse Mårtenson (rkp) sanoo Svenska Ylelle.

Myynnissä olevien tonttien läheltä löytyy myös uimaranta. Mira Bäck/Yle

Kampanjan ideana on saada alueelle uusia asukkaita. Kunnan teknisen johtajan Timo Krigsmanin mukaan viime vuonna vain kolmella tontilla Myrskylän keskustassa alettiin rakentaa taloa.

– Se on vähän verrattuna parhaisiin vuosiin, jolloin on rakennettu noin 5–10 taloa, mutta kaikki on plussaa, sanoo Krigsman Svenska Ylelle.

"Hienot näkymät järvelle"

Kirkkojärven asuinalue valmistui kymmenen vuotta sitten, ja leveän soratien läheisyydessä näkyy puoli tusinaa melko uutta taloa. Myynnissä olevat tontit sijaisevat näiden talojen vieressä ruohikkoisella alueella. Kirkkojärvi näkyy pienen matkan päässä ja Myrskylän kirkon näkee puiden takaa.

Kirkkojärven rannan asuinalueen lisäksi Myrskylässä ovat myös asuinalueet Palikko ja Palostenmäki. Miksi juuri rantatontin saa nyt halvalla?

– Tämä on meidän hienoin alue ja haluamme näyttää sen kaikille. Täältä on kävelyetäisyys kirkonkylälle ja hienot näkymät järvelle, sanoo Jesse Mårtenson Svenska Ylelle

Vuonna 2016 Myrskylä oli Itä-Uudenmaan vähiten velkaantunut kunta, Tilastokeskuksen tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Kunnalla on velkaa alle 1 500 euroa per asukas. Kaikkien Suomen kuntien keskiarvovelka oli hieman yli 2 900 euroa per henkilö.

Myrskylä on pieni 2000 asukkaan kunta

Myrskylän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jesse Mårtenson (rkp) asuu itse Kreivilässä, 11 kilometriä Myrskylän keskustasta etelään. Mira Bäck/Yle

– Myrskylä on rauhallinen paikkakunta, missä kaikki tuntevat toisensa. Myrskylässä asuminen sopii ihmisille, jotka tykkäävät luonnosta, rauhasta, yhdistyselämästä ja jotka tykkäävät viettää aikaa muiden asukkaiden kanssa. Jos Myrskylää seuraa Facebookissa, huomaa että täällä riittää tapahtumia kesällä ja talvella, Mårtenson sanoo.

Svenska Ylen haastattelema kuntalainen Juha Högström on asunut alueella koko elämänsä.

– Vaikka Myrskylä sijaitsee vähän syrjässä, sieltä on helppo päästä Porvooseen ja Lahteen. Useimmat työpaikat sijaitsevat noin puolen tunnin matkan päässä, hän sanoo.

Högströmin mukaan Myrskylässä parasta on yhtenäisyys. Hänen mielestään Myrskylässä asumisen varjopuolet liittyvät pienten kuntien vaikeuksiin pitää peruspalvelut, kuten koulut, kaupat ja apteekit lähellä.

– Yritämme pitää kiinni palveluistamme, hän sanoo.

Högström pitää tonttikampanja-ideasta.

– Tämä on kaunis asuinpaikka.

