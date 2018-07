Ylen kysely: #metoo oli enemmistölle käänne parempaan – "Tärkeä keskustelu", "ylilyöntejä", "syyttömille kohtuutonta kärsimystä"

Olen kokenut seksuaalista häirintää sekä töissä että vapaa-ajalla. On ollut koskettelua, huutelua ja kaikkea siltä väliltä.

Seksuaalista hyväksikäyttöä ja häirintää vastustava #metoo-kampanja on ollut näkyvästi esillä maailmalla ja Suomessa viime syksystä lähtien.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä suomalaisilta kysyttiin, ovatko sen vaikutukset ihmisten väliseen kanssakäymiseen olleet positiivisia vai negatiivisia?

Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että vaikutukset ovat olleet myönteisiä.

Erittäin positiivisina niitä pitää harva (4 %) , mutta melko positiivisina enemmistö (44 %).

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Elina Penttisen mielestä kampanjan "vaikutukset ovat olleet erittäin positiiviset".

– #Metoo-kampanja on avannut uuden keskustelun seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta. Sen ansioista ihmiset pystyvät nyt kertomaan sellaisistakin kokemuksista, joista on vaiettu monta vuotta.

Penttinen toteaa, että #metoo on poistanut hyväksikäyttöön tai häirintään liittyvää häpeää.

– Enää uhrit eivät joudu kantamaan kokemuksiensa taakkaa yksin. Yhä useampi myös hakee itselleen apua ja tukea.

Kyselyn mukaan kampanjan vaikutuksia pitävät myönteisinä etenkin naiset. Suurin osa näin ajattelevista asuu pääkaupunkiseudulla tai suurissa kaupungeissa.

Mielestäni #metoo-kampanjalla on ollut positiivisia vaikutuksia kanssakäymiseen. Se on lisännyt rakentavaa keskustelua ihmisten välillä.

Joukossa on erityisen paljon kotiäitejä ja -isiä, asiantuntijoita sekä ylempiä toimihenkilöitä. Heillä on yliopisto- tai korkeakoulutus.

– Luultavasti he seuraavat muita enemmän mediaa ja #metoo-kampanjaa, Elina Penttinen sanoo.

Kampanjassa on tapahtunut ylilyöntejä ja siitä on ollut paljon myös haittaa. Julkisuuden henkilöt sekä syyttömät joutuivat kärsimään ja he leimautuivat.

Pekka Rantakari