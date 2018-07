Olvi hankki enemmistön helsinkiläistislaamosta: "Toimii voimakkaasti kasvavilla markkinoilla"

Olvi hankki enemmistön The Helsinki Distilling Companysta. Kuvassa yhtiön tislaamomestari Mikko Mykkänen, joka jatkaa osaomistajana.

Iisalmelaisyhtiö hankki 67 prosenttia The Helsinki Distilling Companyn osakekannasta.

Iisalmelainen panimo- ja juomayhtiö Olvi on ostanut enemmistöosuuden helsinkiläisestä tislaamoyhtiöstä, The Helsinki Distilling Companysta.

Olvi kertoo hankkineensa yhtiöstä 67 prosentin osuuden. Tislaamoyhtiön perustajat Séamus Holohan, Mikko Mykkänen ja Kai Kilpinen jatkavat yhtiön osakkaina ja sen johdossa.

The Helsinki Distilling Company perustettiin vuonna 2013. Se on tiedotteen mukaan ensimmäinen tislaamo Helsingissä sataan vuoteen.

Hankinta on Olvin mukaan osa sen uutta kasvustrategiaa, jolla se pyrkii vahvistamaan tuotevalikoimaansa sekä kotimaassa että ulkomailla. The Helsinki Distilling Companyn tuotevalikoimassa on erivahvuisia alkoholijuomia kuten giniä, viskiä, liköörejä ja lonkeroita. Se vie tuotteitaan useisiin Euroopan ja Aasian maihin.

Olvi ja The Helsinki Distilling Company ovat tehneet aikaisemmin tuoteyhteistyötä lonkeron valmistuksessa.

– Olemme todella vakuuttuneita yhtiön innovatiivisuudesta ja huippulaadukkaista tuotteista. Lisäksi yhtiö toimii hyvin mielenkiintoisilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, sanoo Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho tiedotteessa.

Olvi osti alkuvuodesta enemmistön panimotuotteita ja viinejä maahantuovasta Servaali Oy:stä. (siirryt toiseen palveluun)