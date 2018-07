Alle puolet Euroopan pintavesistä on hyvässä kunnossa – Lappi voi ylpeillä, koko Suomi ei

Soten sabotoinnista syytetty Krista Kiuru: "Ainoa jarruttaja sote-uudistuksessa on hallitus"

Suuri sote-uudistus on kuuluisa monista vaiheistaan. Usean hallituksen aikana veivattu sote on aina kimmonut takaisin valmisteluun milloin mistäkin syystä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua on syytetty soten sabotoinnista liian pitkillä puheillaan valiokunnassa.