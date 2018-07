Britanniassa nainen pidätettiin epäiltynä kahdeksan vauvan murhasta

Britanniassa poliisi on pidättänyt terveydenhuoltoalalla työskennelleen naisen epäiltynä chesteriläisessä sairaalassa tapahtuneista vauvakuolemista. Poliisi kertoi asiasta tiistaina.

Naista epäillään kahdeksasta murhasta ja kuudesta murhayrityksestä. BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan poliisi ei kertonut, missä tehtävässä nainen oli työskennellyt.

Poliisi oli tutkinut 17 vauvan kuolemaa ja 15 vauvan tilan heikkenemistä, jotka olivat tapahtuneet maaliskuun 2015 ja heinäkuun 2016 välisenä aikana vastasyntyneiden yksikössä.

Poliisi sanoi, että meneillään oleva tutkinta on hyvin vaikea ja aihe herkkä.

– Pitää muistaa, että tapaukseen liittyy paljon perheitä, jotka etsivät vastausta lapselleen tapahtuneeseen, sanoi tutkinnasta tiedottanut Paul Hughes.

The Countess of Chester Hospital tiedotti, että tekee kaikkensa auttaakseen tutkinnassa. Sairaalan synnytysosasto on jatkanut toimintaansa eikä ketään ole erotettu tapauksen vuoksi.

Alun alkaen sairaala oli pyytänyt poliisia tutkimaan tapausta.

Lähteet: Reuters