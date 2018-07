Taksin odotusta, auto jäi tulematta, tilaamaan ei pääse – Kela-kyytiläiset pinteessä: "Eniten ongelmia ollut itäisessä Suomessa"

Kela-taksien tilauksissa on ollut ongelmia kuun vaihteessa.

Kelan korvaamiin taksimatkoihin (siirryt toiseen palveluun) oikeutetut ihmiset ja heidän läheisensä kertovat saapumatta jääneistä kyydeistä sekä tuntikausien odottelusta. Välillä tilauskeskukseen ei ole päässyt läpi ollenkaan.

Kela-kyydillä Kuopion yliopistolliseen sairaalaan Siilinjärveltä saapunut Eira Hakkarainen kertoo hänen tilauksensa sujuneen pääosin hyvin.

– Kyyti oli tälle kuljettajalle ensimmäinen uudella systeemillä. Vähän tuntui, että hän oli itsekin ihan pihalla. Sujui se kuitenkin, vaikka anteeksipyydellen tänne tultiin, Hakkarainen kuvailee.

Hakkarainen tilasi taksinsa ohjeiden mukaan eli maanantaina, päivää ennen kyytiä. Tilauskeskukseen pääsi läpi vasta puolen tunnin odottelun jälkeen.

– Se oli aika pitkä aika odottaa, hän harmittelee.

Siilinjärveläinen Eira Hakkarainen tuli tiistaina Kelan korvaamalla taksilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Yle

Tuottaja maksaa korvaavan matkan

Kelan vastaava suunnittelija Anne Giss myöntää ongelmat.

Myös he ovat saaneet kiukkuista palautetta asiakkailta: taksitilaukset ja -matkat eivät ole sujuneet kaikilla alueilla sopimusten edellyttämällä tavalla.

Taksiongelmat voivat aiheuttaa kohtuuttomia haittoja ihmisille, koska kyyteihin oikeutetut ihmiset ovat pitkäaikaissairaita ja kuntoutuksessa olevia.

Monella voi olla elintärkeä meno esimerkiksi syöpä- tai dialyysihoitoon tai leikkaukseen. Mitä asiakas voi tehdä, jos tilattu taksi ei tulekaan sovittuun aikaan? Uusi leikkausaika saattaa siirtyä sairaaloiden kesäsulkujen takia kuukausilla eteenpäin.

Giss kehottaa tilaamaan taksin normaalista tilauskeskuksesta tai pyytämään läheisiltä kyytiä. Palveluntuottaja on Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan velvollinen korvaamaan kustannukset asiakkaalle, hän korostaa.

Eniten ongelmia Itä-Suomessa

Vaikeuksia on ollut erityisesti Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Lapissa.

– Eniten ongelmia on ollut Itä-Suomessa, jossa Pro-Keskus toimii palveluntuottajana, kertoo Kelan terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskuksessa työskentelevä Anne Giss.

Ylen tietojen mukaan myös pääkaupunkiseudulla on ollut vaikeuksia Kela-taksin saannissa, mutta Gissin mukaan heille ei ole tullut valituksia tältä alueelta.

– Kun alue on suuri ja asiakkaita on paljon, pääkaupunkiseudullakin on ollut tilanteita, joissa asiat eivät ole menneet niin kuin olisi pitänyt, Giss sanoo.

Kelan vastaava suunnittelija Anne Giss. Terhi Toivonen / Yle

Helsingin-Uudenmaan Taksien toimitusjohtaja Ilkka Kivisilta kertoo, että heillä ongelmat johtuvat taksamittarien ohjelmistojen päivityksestä.

– Uuden lainsäädännön myötä tuli paljon muutoksia. Aiemmin on ollut koko maassa yksi taksa. Nyt kun hinnoittelu on vapautunut, on Kelan hinnat ja muitakin välityskohtaisia hintoja. Autojen järjestelmien päivitykset eivät ole menneet nappiin. Sen vuoksi autoja on jouduttu viemään huoltoon ja kaikki kalusto ei ole ollut käytössä, Kivisilta sanoo.

Kelan taksikyydit kilpailutettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja jokaiseen 17 maakuntaan valittiin tilauksista vastaava palveluntarjoaja. Muutos astui voimaan heinäkuun alussa.

Anne Giss korostaa, että vaikeuksia on ilmennyt nyt korkeintaan viidellä alueella. Ongelmia voi pitää kyytien määrään suhteutettuna vähäisenä. Kela korvaa 3,3 miljoonaa taksimatkaa vuosittain ja koko kilpailutuksen arvo on noin 160 miljoonaa euroa.

Kela hakee taksimatkojen kilpailutuksella merkittäviä säästöjä, koska tilauksien keskittämisellä asiakkaiden matkoja voidaan yhdistellä. Siilinjärveläinen Eira Hakkarainenkin jakoi taksikyytinsä toisen keskussairaalaan matkalla olleen potilaan kanssa.

Kelan korvaamiin taksikyyteihin oikeutetut asiakkaat tilaavat kyytinsä alueellisesta tilausnumerosta. Kela ei korvaa muulla tavoin tilattua taksia. Asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa kyydistään enintään 25 euron omavastuun.

Autoilijat miettivät Kela-kyytejä viime tippaan

Vastaava suunnittelija Anne Giss nimeää ongelmiin useita syitä.

– Ainakin Itä-Suomessa ja Satakunnassa ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että autolijat tekivät sopimuksia liian myöhään palveluntuottajan kanssa. Nyt tietyillä alueilla ei ole riittävästi autoja. Jos sopimuksia on tehty, autoilijoiden laiteasennukset eivät ole siinä kunnossa, että niitä autoja voitaisiin käyttää, hän kertoo.

Gissin mukaan tilauskeskusten puhelinliikenteessä on ollut ongelmia, ja palveluntuottajat ovat kasvattaneet tilausten vastaanottajien määrää. Hän kertoo myös, että taksitilauksia on ollut yllättäen paljon enemmän aiempiin heinäkuihin verrattuna.

Giss vakuuttaa Kelan puuttuvan ongelmiin. Hän on ollut aamulla yhteydessä eri palveluntuottajiin tilanteen korjaamiseksi.

Toni Pitkänen / Yle

– Olen kysynyt, mihin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet. Uskon, että ne auttavat ihan lähipäivinä, koska yhtiöt ovat reagoineet vastuullisesti alueillaan oleviin ongelmiin, Giss sanoo.

Kela seuraa korjautuvatko ongelmat. Jos näin ei tapahdu muutaman viikon sisään, järein ase voi olla palveluntuottajan vaihtaminen uuden kilpailutuksen kautta.

Kela-taksien muutokset ajoittuivat samaan aikaan uuden taksiliikenteen vapauttavan liikennelain voimaantulon kanssa. Taksiautoillijoille tuli samaan aikaan paljon muutoksia, mikä voi Gissin mukaan olla yksi syy ongelmiin.

– Autoilijoiden on pitänyt miettiä, tekeekö sopimuksen Kela-ajoista vai eikö. Meillä on myös muutamia uusia toimijoita, joilla ei ole tarpeeksi kokemusta siitä, miten palvelu saadaan sovitulle tasolle, Giss sanoo.

Lue myös:

Kela-kuljetukset muuttuvat uuden taksilain myötä: Saamenkielinen taksinkuljettaja ei saa toimia vanhukselle saattajana sairaalassa

Satakunnan taksimarkkinoille tulossa uusi kilpailija Itä-Suomesta: "Paikalliset kuljettajat eivät jostain syystä innostuneet lähtemään mukaan"

Pitkät jonot piinaavat kantahämäläisiä Kela-taksin asiakkaita

Satakuntalaiset taksit aloittivat kapinan: eivät hyväksy uutta sopimusta Kela-kyydeistä – keskustele

Kelan taksien ruuhka helpottui hieman – peruttuja kyytejä edelleen paljon