Päihdehoidossa keskellä korpea saat valehdella viikon, mutta sen jälkeen on puhuttava totta – "Juomista helposti vähättelee tai puhuu puolitotuuksia"

Tästä on kyse Päihderiippuvuuden hoitoon on useita vaihtoehtoja, joista yksi on Minnesota-muotoinen laitoshoito.

Ensimmäinen vaihe Minnesota-muotoisissa hoidoissa kestää yleensä neljä viikkoa. Hoitolaitoksissa keskitytään terapiaan, jota annetaan kahdeksan tuntia päivässä.

Hoidossa rajoitetaan puhelimen käyttöä sekä television katselua ja vieraita saa ottaa vastaan tiettyinä aikoina.

Työntekijät ovat entisiä päihderiippuvaisia.

Hyrynsalmi– Kotona oli sellainen tilanne, että minusta yritettiin päästä eroon, mutta minä ilmestyin aina takaisin. Niin kauan kuin työnsä hoiti hyvin pystyi perustelemaan, että juominen ei haittaa, Esa Latvala kertoo.

Latvala tulee työskentelemään päihdeterapeuttina Hyrynsalmelle syksyllä avattavassa Minnesota Kainuussa. Hoitopaikka on Moisiovaaran kylällä, josta on matkaa lähimpään kuntakeskukseen Hyrynsalmelle 36 kilometriä. Lähin kaupunki on Kuhmo, joka on 77 kilometrin päässä. Kajaaniin on 101 kilometriä.

Sanotaan, että työ Minnesota-tyylisissä hoitolaitoksissa on ainoa, jonka voi saada juomalla: Kaikki työntekijät ovat hoidon läpikäyneitä entisiä alkoholisteja.

Esa Latvala auttaa päihdeterapeuttina päihderiippuvaisia omien kokemustensa avulla. Elisa Kinnunen / Yle

Alkoholistien on usein vaikea tunnistaa tarvitsevansa apua. Alkoholismi etenee huomaamatta, ja tilanne tuntuu olevan omissa käsissä. Näin oli myös Latvalalla.

– En oikeastaan tiedä tajusinko missään kohtaa, että tarvitsen apua. Kyllä mä tajusin, että juon paljon, ja jotain pitää tehdä, mutta en sitä, että olisin lähtenyt hoitoon. Koko ajan ajattelin, että kyllä minä itse hoidan.

Latvala kävi Minnesota-hoidon Lapualla. Hoitoon hän lähti, kun ei ollut enää muuta mahdollisuutta. Hänen firmansa oli lopetettu eikä kotiin toivotettu tervetulleeksi. Ei ollut vaihtoehtoja.

Viisi päivää valheita ja sitten puhutaan totta

Latvalan hoito Lapualla alkoi halauksella. Ensimmäisenä perjantaina hän sai kaksi viinakramppia ja joutui ambulanssilla sairaalaan. Muutaman päivän kuluttua hoidon aloituksesta hän pystyi alkamaan puhua asioista.

Minnesota-hoitomuodoissa potilas viettää ensin neljä viikkoa hoitolaitoksessa. Puhelimen käyttöä sekä television katselua rajoitetaan, ja vieraita saa ottaa vastaan tiettyinä aikoina. Päivät täyttää terapia, jota on kahdeksan tuntia päivässä.

– Siinä ei oikeastaan eristäydytty mistään, koska kun join päihderiippuvaisena, eristäydyin. Kun aloitin hoidon, pääsinkin ryhmään samanlaisten ihmisten ympäröimäksi. Tunsin kuuluvani johonkin. Eristäytyminen loppui vasta hoidossa.

Minnesota Kainuun seinillä mietelauseita. Tärkeää toipumisessa on vertaistuki. Elisa Kinnunen / Yle

Yksi hoidon säännöistä on, että viisi ensimmäistä päivää saa puhua palturia, jonka jälkeen valehteleminen on kielletty. Päihteiden käyttöä peitellään lukuisilla valheilla, ja siksi toden puhuminen voi tuntua ensin hankalalta.

– Tahtotila oli puhua totta, mutta helposti vähättelee tai puhuu puolitotuuksia, koska päihteidenkäytön aikana piti valehdella tuonne suuntaan yhtä ja tuonne suuntaan toista. En enää lopuksi tiennyt itsekään, mikä on totta. Pieni siirtymä täydellisen rehellisyyden opetteluun oli hyvä, Latvala kertoo.

Koko ajan ajattelin, että kyllä minä itse hoidan. Esa Latvala

Toden puhuminen helpotti Latvalan oloa. Läpimurtona parantumiseen hän pitää sitä, että ymmärsi alkoholismin olevan sairaus.

– Mä olin syyttänyt itseäni siitä, miten olin niin heikko ja selkärangaton. Miten minä en muka pysty lopettamaan ja hallitsemaan juomistani? Olin tavoitellut sitä, että juominen olisi kivaa, kuten se oli joskus ollut. Olin odottanut päiviä, jolloin voisin viettää normaalia perheiltaa nauttien sivistyneesti jotain juotavaa.

Kun juomisesta tulee ongelma, mikään ei riitä. Saunakaljan jälkeen ajatus on jo seuraavassa. Anssi Leppänen/Yle

Paluuta vanhaan ei ollut, sillä alkoholi ei enää tuonut hyvää oloa. Hoito auttoi näkemään, ettei omasta juomisesta löydy mitään positiivista.

Alkoholismin hoidosta kaivataan lisää tutkimusta

Alkoholismista ja sen hoidosta tehdään jatkuvasti uusia tutkimuksia, mutta paljon tietoa vielä kaivataan. Vielä ei ole määritelty kriteerejä, joiden perusteella alkoholiongelmaiselle olisi mahdollista valita juuri hänelle parhaiten sopiva hoitomuoto (siirryt toiseen palveluun) (kaypahoito.fi).

Siinä vaiheessa minä tajusin, että hän puhuu asioita, mitä itse olin sanonut hänelle kännissä. Esa Latvala

Kunnilla on velvollisuus antaa päihdehoitoa. Kuntien tarjoama hoito on yleensä avohoitoa, mutta tarvetta laitoshoitoon arvioidaan. Laitoshoidon maksamisesta on erilaisia käytäntöjä: sen voi maksaa työnantaja, kunta, A-klinikka tai potilas itse. (Päihdelinkki.fi (siirryt toiseen palveluun)).

Alkoholistin tarvetta laitoshoitoon arvioidaan, kun hän hakeutuu tai hänet määrätään hoitoon. Henrietta Hassinen / Yle

Päihderiippuvaisten hoito on jakanut mielipiteitä. Suomen päihderiippuvaisten yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) mielipide on eronnut virallisista käypä hoito -suosituksista. Yhdistyksen mukaan hoito keskittyy enemmän oireiden kuin sairauden hoitamiseen.

Yleensä hoidoissa tähdätään täysraittiuteen. Se, että alkoholistista voisi tulla kohtuukäyttäjä, on ajatuksena tällä hetkellä mullistava, mutta hoitomuodot kehittyvät kun tutkimustietoa saadaan lisää.

Hoitoa annetaan myös läheisille

Minnesota-muotoisissa hoidoissa myös läheiset otetaan mukaan hoitoon. Ensimmäisen vaiheen lopussa on läheisviikonloppu, jolloin sairautta ja sen vaikutuksia käydään läpi. Ajatuksena on, että myös läheiset tarvitsevat hoitoa ja vertaistukea.

Läheisviikonloppuna läheiset saavat kertoa potilaalle, miltä alkoholismi heistä tuntuu.

– Vaimoni istui minua vastapäätä ja alkoi puhumaan: "Sul on tuo sama ilme. Miksi sä katot mua noin? Sä oot tyhmä ja ruma. Sä teet huonoa ruokaa". Siinä vaiheessa minä tajusin, että hän puhuu asioita, mitä itse olin sanonut hänelle kännissä, Latvala kertoo.

Hoidossa asioita käsitellään myös yhdessä läheisten kanssa. Sami Tammi / Yle

Perheviikonloppu tuntui Latvalasta vapauttavalta. Viikonloppuna käytyihin asioihin ei enää myöhemmin palata.

– Minä ajattelin, että kyllä minun akka ainakin palaa varmasti. Ei ikinä unohda. Uskomatonta, että ei olla kertaakaan palattu.

Vaikka toipumisen jälkeen parisuhde oli pakkasella, hiljalleen luottamus palautui, ja pari on ollut naimisissa jo 24 vuotta.

– Kyllä välillä tuntuu siltä, ettei tätä enää saa kaatumaan, kun kaikki on jo yritetty.

Varmaa on vain tämä päivä

Hoidon ensimmäisen osion loppuessa Latvalaa itketti. Ensin oli tuskainen olo, ja pois lähtiessä tuli ilonkin kyyneleitä.

Hoidossa ollessaan Latvalaa mietitytti, miten selvitä hetkestä, jolloin alkaa tehdä mieli juoda. Hän ei ollut himoinnut alkoholia hoidon aikana.

– Lähdin töistä ja yritin tehdä itselleni sitä tunnetta. Ajatelkaa kuinka tyhmä olen ollut. Ajattelin, että jos saan sen tunteen, menisin lisäpäiväksi hoitoon. Halusin, että hallitsen alkoholin haluamisen tunteen. Sitä ei tullut koskaan.

Hoidossa opetellaan elämään päivä kerrallaan. Tulevaisuuden raittiutta ei kukaan toipunut pysty lupaamaan, mutta siitä ei kannata huolehtia.

– Tätä täytyy hoitaa lopun elämää. Minä sanon, että olen tänään raitis, huomisesta en tiedä. Sillä tavalla on näitä päiviä kertynyt.

Toipumisesta kertoo Latvalan suhtautuminen menneisyyteensä.

– Nykyään vanhoille juomisen aikaisille jutuille pystytään jo nauramaan. Tuntui aivan käsittämättömältä, että näin voisi joskus tapahtua, että vanhalle elämälle pystyy nauramaan. Se ei ole mikään häpeätahra taustalla, josta pitää vaieta ja salata se. Vanhasta elämästä on tullut vahvuus uuteen elämään.