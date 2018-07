Thaimaan luolille avuksi pyydetty suomalaissukeltaja: Urakka on ainutlaatuinen eikä se ole helppo

Thaimaalaisen jalkapallojoukkueen pelastaminen luolastosta on vasta alkuvaiheessa. Paikalle avuksi pyydetty suomalaisasiantuntija Mikko Paasi arvioi, että evakuointiurakkaan saatetaan ryhtyä aikaisintaan muutaman vuorokauden kuluessa.

Suomalainen sukelluskouluttaja Mikko Paasi oli tätä haastattelua tehtäessä tiistaina matkalla Tham Luangin luolastolle. Hänet on pyydetty paikalle auttamaan jalkapallojoukkueen evakuoinnissa.

Tham Luangissa on joukoittain sekä Thaimaan pelastusviranomaisia että kansainvälisiä asiantuntijoita – luolasukeltajia, joihin Mikko Paasikin kuuluu.

Mikko Paasi asuu Maltalla ja on sukellustermein SF2 ccr kouluttaja. Hänellä on käytössään muun muassa pieniin ja ahtaisiin paikkoihin mahtuva suljetunkierronlaite SF2 Sidemount ECCR (electronic closed circuit rebreather). Siinä hengityskaasu johdetaan uloshengityksestä puhdistettavaksi ja uudelleenkäytettäväksi hengitykseen. Sitä voi tilan säästämiseksi kantaa kyljessä eikä selässä.

Paasi ei vielä menomatkalla tiennyt, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu, mutta juuri tuo erikoislaite voisi olla käyttökelpoinen luolaston uumenissa.

Koko operaatioon liittyy vielä useita kysymysmerkkejä.

– Vesi on nyt kirkkaampaa, se on alempana ja virtausta vähemmän, kun ei sada niin paljoa. Siksi saattaisi olla mahdollista saada poikia ulos muutaman päivän aikana.

– Jos niin ei käy, on kenties varauduttava pitkäänkin oleskeluun sisällä. Tätä ei ole koskaan yritetty eikä helpolta kuulosta.

Mikko Airikka / Yle

Operaatiosta päävastuussa olevaa Thai Navy SEAL -yksikköä Mikko Paasi luonnehtii taitavaksi ja paikallisoloja tuntevaksi. Sukeltajat painavat tauotonta urakkaa viidessä vuorossa kuuden hengen ryhmissä.

Paasi itse on sukeltanut Thaimaan vesissä ja luolastoissa parikymmentä vuotta. Hän taitaa thain kieltä. Hän on tuttu myös lukuisille suomalaisille harrastajasukeltajille.

Vaikka operaatioon liittyy riskejä, pelastustöitä tehdään myönteisissä merkeissä, kun uutiset pimeydestä ja poikien pelastumisesta ovat hyviä.

– Etsintäoperaatio on muuttunut evakuointioperaatioksi, ja se on aina hyvä asia.

On vielä epäselvää, mitä vaihtoehtoa evakuointiin käytetään.

– On kokeiltu poraamista kallion läpi, mutta he törmäsivät johonkin dolomiittikerrokseen, joka oli liian vaikea läpäistä, ja matkaa jäi vielä viisi metriä. On myös etsitty sisäänkäyntejä, joita voisi käyttää poikien kuljettamiseen.

Pelastustyöntekijät rakentavat tietä Tham Luang -luolalle, missä on loukussa 13 nuorta jalkapalloilijaa. Lillian Suwanrumpha / Lehtikuva

Pääluolassa on sukellettu useita päiviä. Sinne on viety köyttä ja rakennettu leirejä, joihin voidaan varastoida laitteita ja tarvikkeita.

Mikko Paasin mukaan pojat olisi nyt opetettava sukeltamaan. Se tarkoittaa, että heidän olisi aloitettava hankalimmasta lajista eli luolasukelluksesta.

– Tätä ei ole tiettävästi koskaan tehty. On improvisoitava tilanteen mukaan. Heitä ei sinänsä varmasti tarvitse opettaa sukeltamaan vaan totuttautumaan maskiin ja sitten lujassa halausotteessa tuotava tunnelia pitkin ulos

– Hehän ovat olleet kiven sisällä päiviä, ja kunto on varmasti heikentynyt. Perusteet on opetettava, ettei matkalla käy mitenkään.

