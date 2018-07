Annie Lööf on valloittanut nuorten ja naisten sydämet ja hajottanut porvarien rintamaa – mutta voisiko Ruotsin keskustan tahtopoliitikosta tulla pääministeri?

Ruotsin keskustan puheenjohtaja Annie Lööf on puoluettaan vetovoimaisempi, ja hänen kirjojaan ostetaan tasaiseen tahtiin Almedalenin politiikkaviikoilla.

Ruotsin keskustan puheenjohtaja Annie Lööf on puoluettaan vetovoimaisempi, ja hänen kirjojaan ostetaan tasaiseen tahtiin Almedalenin politiikkaviikoilla. Mike Toivonen

Ihminen, joka sanoo itkevänsä useasti, valloittaa muiden sydämet. Jos hän on poliitikko, syntyy ristiriitaisia mielikuvia. Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf on onnistunut valloittamaan avoimuudellaan muitakin kuin oman puolueen kannattajia. Mutta häntä pidetään myös tiukkana taktikkona, joka tähtää hallitukseen, eivätkä liittolaiset ja kilpailijat voi olla ihan varmoja kenen kanssa.

Punahiuksinen Annie Lööfin hahmo näkyy kauas Visbyn vanhankaupungin kapealla kujalla. On Almedalenin politiikkaviikon toinen päivä. Keskustapuolueen puheenjohtaja istuu kirjakaupan ulkopuolella ja signeeraa keväällä ilmestynyttä kirjaansa Sanningens ögönblick (Totuuden hetki). Siinä Annie Lööf kertoo miten oli vähällä palaa loppuun puheenjohtajakautensa alkuaikoina. Kyyneleet tulivat usein silmiin silkasta väsymyksestä.

Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf signeeraa kirjojaan Visbyssä. Mike Toivonen

Kirjaa ostetaan tasaista tahtia. Useimmat signeeratun kirjan jonottajista ovat naisia. Yksi heistä, Susanne Forsberg aikoo lahjoittaa sen ystävälleen Malinille, vaikka kuuluukin Lööfin ihailijoihin.

– Minusta Annie Lööf on positiivinen ja kuunteleva. Hän näkee ihmiset ja suhtautuu heihin mukavalla tavalla, Susanne Forsberg sanoo.

Moni ruotsalainen on Susanne Forsbergin kanssa samaa mieltä. Annie Lööf on puoluettaan vetovoimaisempi. Hän on onnistunut viime vuosina nousemaan suurten puolueiden puheenjohtajien ohi, kun mitataan ykköspoliitikkojen suosiota, luotettavuutta ja vetovoimaa.

Tuoreessa mittauksessa hän oli naisten ja nuorten mielestä luotettavin puoluejohtajista ja miestenkin arvostuksissa kolmantena.

"Aito arvopoliitikko"

Lööf nousi seitsemän vuotta sitten puolueensa johtoon kaikkien aikojen nuorimpana, 28-vuotiaana. Nuoren puheenjohtajan myötä maaseutupuolueen leima on karissut ja tilalle on tullut liberaali, yrittäjähenkinen ja vihreä linja.

Lööf on aktiivinen twiittaaja, eikä jaa sosiaalisessa mediassa pelkästään poliittisia kommentteja vaan myös kulissientakaisia videoita ja kuvia. Kommentit ovat usein teräviä, kuten hänen julkikuvansakin. Hän ei myöskään arkaile kertoa perheestään tai arjestaan.

Suomalainen kollega, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on tuntenut Annie Lööfin pitkään. Hänen mielestään Lööf on kasvanut roolissaan valtavasti ja noussut arvojohtajaksi. Henriksson uskoo, että Lööfin kansansuosion salaisuus on aitous sekä henkilökohtaisissa asioissa että politiikassa.

– Hän on saanut porukan mukaansa. Ruotsin keskustaa äänestävät tänä päivänä muutkin kuin maaseudulla asuvat, Henriksson sanoo.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson uskoo, että Annie Lööf on suosittu aitouteensa takia. Mike Toivonen

Lööfin imu näkyy muun muassa akateemisten ammattiliittojen jäsentutkimuksissa. Liberaalipuolue menettää tukijoitaan keskustalle, ja sitä pidetään puheenjohtajan ansiona.

"Omavaltainen taktikko"

Poliittinen myötätuuli on kuitenkin kaukana, kun Annie Lööf saapuu Almedaleniin. Porvariblokin erimielisyydet maahanmuuttopolitiikasta ja suhtautumisesta ruotsidemokraatteihin putkahtivat avoimena riitana julkisuuteen.

Osa Ruotsin kokoomuksen johtohahmoista syyttää kulisseissa Annie Lööfiä omavaltaiseksi taktikoksi, joka romuttaa porvarien yhteistyötä. Lööfin maahanmuuttolinjauksia on pidetty liian pehmeinä ja niitä on pitkään katsottu kokoomuksessa karsaasti.

Almedalenissa porvariblokin julkinen perheriita juuri ennen vaaleja on herättänyt ihmetystä. Jonkinlaista selitystä odotetaan keskiviikkona, kun Annie Lööf astuu yleisön eteen pitämään puhettaan vanhankaupungin keskuspuistossa.

Nyt syntynyt kiista blokkikavereiden kanssa ei ole Lööfille ensimmäinen. Hän on irrottautunut aiemminkin omille teilleen ja ilmoittanut itsepintaisesti pitävänsä kiinni omista arvoistaan.

Voisiko Lööf lähteä hallitukseen sosialidemokraattien kanssa?

Kokeneen politiikan toimittajan K. G. Bergströmin mielestä Annie Lööf on tehnyt porvarillisempaa ja liberaalimpaa politiikkaa kuin edeltäjänsä. Bergström ei usko, että Lööf vie keskustapuolueen vaalien jälkeen samaan hallitukseen sosiaalidemokraattien kanssa, vaikka sitä on julkisuudessa epäilty.

Neljä kymmenestä ruotsalaisesta näkisi mielellään blokkien murtuvan ja Stefan Löfvenin ja Annie Lööfin saman mikrofonirivin takana ministereinä.

Visbyssä vietettään Ruotsin vuosittaista Almedalenin politiikkaviikkoa. Mike Toivonen

– Ne ovat vain arvauksia. En usko, että hänen valitsijansa hyväksyisivät yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa, Bergström sanoo.

Annie Lööf on muuttunut vähitellen ilmiöstä vakavammin otettavaksi poliitikoksi. Häntä pidetään kunnianhimoisena tahtopoliitikkona. Niin kunnianhimoisena, että hänen tähtäimessään on pääministerin posti.

K. G. Bergströmiä naurattaa ajatus pääministeri Annie Lööfistä syksyn vaalien jälkeen.

– Se ei ole mahdollista, siitä huolimatta, että hallituksen muodostaminen vaikuttaa todella vaikealta ja pohja voi olla mikä tahansa. Hän tuskin itsekään kuvittelee, että yhdeksän prosentin kannatuksella noustaan pääministeriksi.

Vanhankaupungin kirjakaupassa ajatus pääministeri Annie Lööfistä saa Susanne Forsbergin innostumaan.

– Ilman muuta. Annie Lööf on valmis pääministeriksi. Ja jos ei näiden vaalien jälkeen, niin ehkä seuraavien, hän hehkuttaa.

Lue myös:

Viisi asiaa, jotka sinun kannattaa tietää Ruotsin politiikan superviikosta