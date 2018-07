Luolassa loukussa oleville thaimaalaispojille aiotaan asentaa puhelinyhteys – uudet rankkasateet varjostavat pelastusoperaatiota

Proteiinijuomaa ja hoitoa. Niitä on ehditty tarjota Thaimaassa luolastoon loukkuun jääneille pojille, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Uutistoimisto AP:n mukaan pojat ovat saaneet myös kipulääkettä sekä antibiootteja, joita lääkäri määräsi varotoimenpiteenä.

Asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä tärkeintä on ravita ja nesteyttää poikia sekä palauttaa heidän voimansa.

Pojat löydettiin maanantaina yhdeksän päivää kestäneiden etsintöjen päätteeksi.

Poikien seurana pimeässä luolastossa on nyt seitsemän Thaimaan laivaston erikoisjoukkojen jäsentä. Heidän joukossaan on myös lääkäri ja hoitaja. Pojat ovat tiettävästi olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa.

Pojille yritetään BBC:n mukaan asentaa myös puhelinyhteyttä, jotta he voisivat puhua perheidensä kanssa.

Nuorten jalkapallojoukkueeseen kuuluvat 12 poikaa ja heidän valmentajansa ovat olleet luolassa loukussa jo kymmenen päivää. Heidät löydettiin elossa maanantaina.

Uudet rankkasateet uhkaavat

Poikien saaminen ulos luolasta on yhä iso haaste. Pelastustöitä varjostavat nyt uudet rankkasateet, joita alueelle on ennustettu tälle viikolle.

Luolastosta yritetään jatkuvasti pumpata ulos vettä, jotta vedenpinta ei nousisi entisestään.

Thaimaan sisäministeri Anupong Paochinda sanoi sanomalehti Bangkok Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun), että evakuointia saatetaan joutua nopeuttamaan vedenpintaa nostavien sateiden vuoksi. Thaimaan armeija esitti saman huolen brittikanava Sky Newsille (siirryt toiseen palveluun).

Anupongin mukaan pojat saattavat joutua sukeltamaan luolaston halki vielä tällä viikolla. Heitä saattaisi kutakin kaksi sukeltajaa. Viranomaiset ovat vakuuttaneet, ettei poikien pelastamisessa oteta kuitenkaan riskejä.

On pohdittu mahdolloisuutta, että pojat odottaisivat luolassa monsuunisateiden päättymiseen ja vedenpinnan laskemiseen saakka eli jopa neljä kuukautta.

Luolaston halki sukeltaminen on haastavaa ammattilaisellekin, joten poikien tuominen ulos sukeltamalla on kaikkea muuta kuin helppo ja vaaraton vaihtoehto. Suurin osa pojista ei BBC:n mukaan osaa edes uida.

Pojat ja heidän valmentajansa jäivät luolastoon loukkuun rankkasateiden nostettua vedenpinnan. Pojat ovat 11–16-vuotiaita.

Heidän auttamisekseen on käynnissä iso pelastusoperaatio, jossa on mukana asiantuntijoita useista eri maista. Myös suomalainen sukelluskouluttaja Mikko Paasi on kutsuttu auttamaan evakuoinnissa.

Lähteet: AP, AFP