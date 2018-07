Neljä vaihtoehtoa: näin Thaimaassa luolaan jääneet pojat voitaisiin pelastaa

Pohjois-Thaimaan Tham Luangin luolaston pelastusoperaatiota on luonnehdittu taisteluksi aikaa vastaan.

Kun 12 teinipoikaa ja heidän 25-vuotias valmentajansa löytyivät maanantaina elossa, alkoivat pelastustyöntekijät kysyä huomattavasti vaikeampia kysymyksiä. Miten heidät saataisiin vahingoittumattomina takaisin päivänvaloon?

– Lähdemmekö tänään? pojat kysyivät luolaan ensimmäisenä päässeiltä brittisukeltajilta John Volanthenilta ja Rick Stantonilta.

– Ei vielä tänään, toinen sukeltajista vastasi.

Totuus on, että pelastustöihin voi mennä vielä päiviä – ellei viikkoja tai kuukausia.

1. Kuukausien odotus, ennen kuin monsuunisateet lakkaavat

Thaimaan merivoimat ovat vieneet teinipoikien jalkapallojoukkueelle ruokatarpeita, ja niitä voidaan toimittaa neljäksi kuukaudeksi. Monsuunisadekausi Thaimaassa on vasta alkamassa ja saattaa kestää ainakin lokakuun loppuun.

Vaikka vettä pumpataan jatkuvasti ulos luolastosta, veden pinta laskisi turvalliselle tasolle vasta monsuunisateiden tauottua.

Pitkä odotus olisi psyykkisesti erittäin raskas. Lisäksi sääennuste on huono: jo tällä viikolla on luvassa uusia rankkasateita.

On mahdollista, että veden pinta nousee hyvin pian luolassa, ja että joukkue on evakuoitava jollakin muulla tavalla.

2. Pojat ja valmentaja sukeltavat ulos

Tham Luang -luolan pelastustöihin on hälytetty useita sukelluskouluttajia. He arvioivat paraikaa, olisiko teinipojat mahdollista opettaa käyttämään sukelluslaitteita tarpeeksi hyvin, jotta he selviäisivät saattajien kanssa noin kahden kilometrin sukellusmatkasta takaisin luolan suulle.

Kellään luolassa jumissa olevista pojista ei ole kunnollisia uima-, saati sukellustaitoja. Heidän pitäisi ensin harjoitella sekä uimista että sukelluslaiteiden käytön ennen pelastautumisyritystä.

Luolaston vesi on mutaista. Siinä näkee vain pari senttimetriä eteensä, ja vedessä on voimakkaita pyörteitä. Sukeltamista pidetään kaikkein vaarallisimpana pelastusvaihtoehtona.

3. Pojat kuljetettaisiin pelastajien ihmisketjun avulla veden läpi

The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että yksi vaihtoehto olisi muodostaa pelastajien ihmisketju poikien luolasta luolaston suuaukolle, joka auttaisi heitä etenemään vedessä.

Sukellus on kokeneellekin erikoissukeltajalle erittäin vaikea. Luolastossa on todella kapeita kohtia. Erikoissukeltajat, jotka ovat tähän mennessä päässeet poikien luokse, ovat joutuneet paikoin irrottamaan hengityslaitteensa mahtuakseen käytävien läpi.

Joka tapauksessa sukellus olisi tehtävä yksi henkilö kerrallaan. Jos joukkue lähtisi yhdessä, ja joku jäisi jumiin reitin varrella, voisi tämä vaarantaa useamman henkilön hengen.

4. Sittenkin ulkoinen reitti joukkueen luolaan?

Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kertoi Yle Uutisille, että poikia saatetaan yrittää pelastaa luolastoon johtavien halkeamien kautta.

– Lapset ovat kertoneet, että he ovat kuulleet eläinten ääniä, kuten koiran haukuntaa luolan sisältä. Se on herättänyt toivoa, että luolaan johtaisi jonkinlainen halkeama, josta äänet kuuluvat, Paasi kertoi Ylelle puhelinhaastattelussa keskiviikkoaamuna.

Halkeama pitäisi poraamalla laajentaa ihmisen kuljettavaksi. Jalkapallojoukkueen luola sijaitsee noin 800–1 000 metrin syvyydessä vuoren laelta.

Tiheä sademetsäkasvusto ja mudaksi muuttunut maa tekevät kaivaustöistä vaikeita.

Lisäksi joukkueen luola on pieni. Poraaminen pitäisi tehdä todella tarkasti, jotta joukkue ei vahingoitu kaivaustöissä.

Miten sää kehittyy lähipäivinä alueella?

– Lähipäivinä sateen todennäköisyys on pienempi, mutta viikonloppua kohden se näyttää kasvavan Chiang Rain alueella, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen.

Viikonlopulle ennusteissa on laajalti ukkoskuuroja.

Paasosen mukaan tropiikinsateissa voi tulla jopa kymmeniä millejä vettä kerralla. Kuurosateista on vaikea ennustaa tarkasti, mihin ne osuvat.

Pidemmällä aikavälillä on epävarmaa, miten sää alueella kehittyy, Seija Paasonen kertoo.

– Kukaan ei näe sääennustetta viikkojen päähän. Mutta runsaat sateet ovat siellä mahdollisia, sillä eletäänhän sadekautta.

