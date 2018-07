Britannian Salisburyn lähellä kaksi ihmistä on joutunut sairaalaan kriittisessä tilassa "tuntemattoman aineen" takia – Poliisi: Vakava tapaus

Mies ja nainen löydettiin tiedottomina asuinrakennuksesta Amesburyn kylästä, joka on runsaan kymmenen kilometrin päässä Salisburysta.

Britannian Salisburyssa kaksi ihmistä on toimitettu sairaalaan kriittisessä tilassa, kun he altistuivat "tuntemattomalle aineelle". Poliisi kutsuu tapausta vakavaksi ja on eristänyt joitakin alueita.

Mies ja nainen löydettiin tiedottomina lauantaina asuinrakennuksesta Amesburyn kylästä, joka on runsaan kymmenen kilometrin päässä Salisburysta. Uhrit ovat nelissäkymmenissä.

Syyksi epäiltiin aluksi huumeita, mutta oireiden aiheuttajia ei ole saatu selville. Viranomaisten mukaan tapauksen ei uskota aiheuttaneen laajempaa vaaraa.

Tapaus on herättänyt huomiota, koska venäläinen entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia myrkytettiin Salisburyssa maaliskuun alussa.

Toistaiseksi ei tiedetä, onko tapauksilla mitään yhteyttä toisiinsa.

Viranomaisten mukaan maaliskuun iskussa käytettiin venäläisvalmisteista, sotilaskäyttöön suunniteltua Novitšok-hermomyrkkyä. Britannia syyttää myrkytyksestä Venäjää, joka on kiistänyt osallisuutensa.

Lähteet: AP, STT, Reuters