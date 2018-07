Puolalaistuomari meni töihin uhmaten hallituksen eläkekäskyä – "Korkeinta oikeutta puhdistetaan eläkeuudistuksen varjolla"

Korkeimman oikeuden tuomari Malgorzata Gersdorf on mennyt keskiviikkona töihin, kertoo Reuters.

– Läsnäoloni täällä ei ole politiikkaa, olen täällä varjelemassa oikeusvaltiota, sanoi Gersdorf. Paikalla oli myös mielenosoittajia, jotka lauloivat Puolan kansallislaulua ja huusivat iskulauseita kuten "perustulaki".

Puola laski korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikää 70 vuodesta 65 vuoteen, mikä pakotti korkeimman oikeuden 65-vuotiaan tuomarin Gersdorfin eläkkeelle. Laki astui voimaan tiistaina.

Aiemmin Puolan presidentti Andrzej Duda ilmoitti Gersdofin jäävän eläkkeelle keskiviikkona. Gersdorf vastasi tiedottajansa välityksellä, että hän aikoo kuitenkin saapua töihin tavalliseen tapaan.

– Korkeinta oikeutta puhdistetaan eläkeuudistuksen varjolla, sanoi Gersdorf tiistaina.

Gersdorf on kertonut aikovansa käydä toimistolla ja aloittavansa sen jälkeen kesäloman. Hän on nimennyt itselleen seuraajan Jozef Iwulskin, jonka on määrä edustaa Gersdorfia loman aikana.

Presidentin avustajan Pawel Muchan mukaan presidentti oli valinnut tuomari Iwulskin tehtäväänsä ja Gersdorf olisi menossa eläkkeelle.

Kiista oikeuslaitoksesta hiertää myös Euroopan unionin ja Puolan välejä.

EU-komission mukaan uudistus heikentää Puolan tuomioistuinten riippumattomuutta. Komissio aloitti tällä viikolla asiasta uuden rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan poliittinen paine Puolan tuomareita kohtaan on yhteydessä vallassa olevan konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen uudistuksiin. Kriitikoiden mukaan valtapuolueen uudistukset uhkaavat tuomioistuimien itsenäisyyttä.

Korkeimman oikeuden ulkopuolelle Varsovassa kokoontui tiistaina noin 5 000 ihmisen joukko osoittamaan tukensa Gersdorfille ja tuomareille.

Lähteet: Reuters, AFP