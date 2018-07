Yrittäjät syyttää ammattiliittoja sumutuksesta – SAK:n ja Suomen Yrittäjien näkemykset törmäävät työttömyysturvassa

Suomen Yrittäjien Kantar TNS:llä teettämän tutkimuksen mukaan työelämässä mukana olevat haluavat kuulua ammattiliittooon ennen kaikkea ansiosidonnaisen työttömyysturvan takia.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää tutkimuksen tuloksia huolestuttavina. Hänen mielestä väärän mielikuvan seurakset voivat olla vakavia.

– Tulos on hämmentävä, kun kaksi kolmasosaa kertoo kuuluvansa ammattiliittoon saadakseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan, vaikka liiton jäsenyys ja ansiosidonnainen turva eivät kuulu yhteen. Vaikuttaa siltä, että ammattiyhdistysliikkeen vahva asema Suomessa perustuu joko suureen väärinkäsitykseen tai sitten taitavaan sumutukseen.

Yrittäjien tilaamassa Kantar TNS:n tutkimuksessa kysyttiin työttömyyskassoista tuhannelta työelämässä olevalta suomalaiselta. Tulosten virhemarginaali oli 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely tehtiin kesäkuussa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan haluamisen liittoon kuulumisen syyksi ilmoitti 66 prosenttia liittoon kuuluvista. Seuraavaksi tärkein syy on parempien työehtojen haluaminen.

SAK kiistää sumutuksen

Miljoonan työntekijän edustaja SAK kiistää yrittäjien harhautusväitteet

– Ei ihmisiä ole tosiaankaan sumutettu eli silloin kun liittyy SAK-laiseen liittoon, liittyy myös usein työttömyyskassaan, mutta molempiin voi liittyä myös erikseen. Ammattiliitoilla ja työttömyyskassoilla on tosiaan hyvin vahva yhteys ollut perinteisesti, sanoo Pirjo Väänänen, SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö.

SAK:n ammattiliitoissa on Auvisen mukaan mahdollisuus helposti sekä liittyä työttömyyskassaan ja ammattiliittoon samalla kertaa, mutta lisää että niihin voi kuulua erikseenkin.

– Meillä on perinteisesti ollut niin, että kuulutaan liittoon ja työttömyyskassaan, Auvinen sanoo.

Tämä asettaa useita aloja yleissitovuuden kahleisiin ja estää esimerkiksi paikallista sopimista Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Pentikäisen mielestä on tärkeää erottaa ansioturvan maksaminen eli työttömyyskassaan kuuluminen ammattiyhdistysliikkeeseen kuulumisesta. Ammattiyhdistyksen jäsenyys ei ole ehto työttömyyskassaan kuulumiselle.

Yrittäjät haluaa vaikuttaa järjestäytymiseen ja sopimiseen

Tutkimuksella Yrittäjät haluaa herättää keskustelua ammatiliitoista ja työntekijän maksamasta ansioturvasta. Hämmennys on Pentikäisen mielestä osittain seurausta siitä, että ammattiyhdistysliike on ollut mukana työttömyysvakuutusjärjestelmän rakentamisessa ja kaksi erillistä asiaa on yhdistetty toisiinsa.

– Olisi tärkeä asia, että ne ihmiset jotka oikeasti haluaisivat kuulua ammattiliittoon kuuluvat siihen, mutta oikein perustein. Ne jotka hakevat työttömyysturvaa, ymmärtävät että ansiosidonnainen turva tulee työttömyyskassan kautta ja sitä rahoitetaan pääasiassa työttömyysvakuutusmaksuin.

Väärinkäsityksellä on Pentikäisen mielestä muitakin vakavia vaikutuksia. Hänen mielestään korkea järjestäytymisaste haittaa työmarkkinoita yrittäjien näkökulmasta.

– Tämä asettaa useita aloja yleissitovuuden kahleisiin ja estää esimerkiksi paikallista sopimista.

Yrittäjät kehotti maksamaan työntekijöiden maksut yhteen kassaan

Pentikäinen on aikaisemmin ehdottanut yritysten ryhtyvän maksamaan työntekijöidensä puolesta työttömyyskassamaksuja Yleiseen työttömyyskassaan YTK:n. Loimaan kassaksikin kutsuttu YTK on Suomen suurin työttömyyskassa ja sillä on yli 410 000 jäsentä. Suomessa on 24 palkansaajakassaa (siirryt toiseen palveluun).

Yle tutki työttömyyskassojen jäsenien määriä toukokuussa, jolloin selvisi että YTK:n jäsenmäärä on yli kaksinkertainen muihin nähden. Seuraavaksi suurin jäsenmäärältään on akateemisten alojen ja toimihenkilöiden IAET-kassa.

Valtaosa työttömyyskassoihin kuuluvista kuuluu kassaan ammattiliiton jäsenyyden kautta. Moneen kassaan kuulutaan vain ammattiliiton kautta Finanssivalvonnan keräämän tiedon mukaan.

