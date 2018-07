Keskikesällä poronhoitajat valvovat yöt ja nukkuvat päivät: viileät yöt ovat parasta aikaa merkitä vasat

Tämä vasa sai viime yönä korvaansa merkin ja omistaja on tiedossa, jos vasa jää esimerkiksi auton alle.

Tämä vasa sai viime yönä korvaansa merkin ja omistaja on tiedossa, jos vasa jää esimerkiksi auton alle. Maiju Saijets / Yle

Keväällä syntyneet vasat merkitään omistajansa korvamerkkiin kesän vasanmerkityksissä. Monessa paliskunnassa arvioidaan, että vasaprosentti on tänä vuonna on edellisvuotta parempi.

Ympäri Lappia on poronhoitajien elämänrytmi päälaellaan. Yöt valvotaan ja päivät nukutaan, kaikki tehdään porojen takia (siirryt toiseen palveluun) ja niiden ehdoilla. Käsillä on kesän kiireisin aika, vasanmerkitys, joka on paras tehdä yön viileinä tunteina.

Vasanmerkitys on vanha ja vahva perinne, kertoo Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Knuuti.

– Vasanmerkitys on perinne. Kun vasa on emänsä merkissä, se on omistajalleen turvallisempaa. Jos vasa joutuu esimerkiksi peto- tai liikennevahinkoon, niin korvamerkin perusteella voidaan osoittaa omistaja.

Käytännössä vasanmerkitys tarkoittaa sitä, että joko porot kootaan yhteen, tai sitten itikat hoitavat asian ja kokoavat porot tokiksi tuntureille. Kun porot ovat kirnussa, eli pienessä aidassa, vasojen kaulaan laitetaan numerolaput. Sen jälkeen vasat emineen päästetään isompaan aitaan, jossa emä tunnistetaan korvamerkin perusteella ja sitten katsotaan, mikä vasa seuraa tätä emää. Vasa taas tunnistetaan kaulaan laitetusta numerolapusta.

Lopulta porot tuodaan uudestaan kirnuun, jossa vasan korvaan leikataan puukolla sama korvamerkki kuin emällään on. Jokaisella poronomistajalla on oma henkilökohtainen korvamerkkinsä, jolla porot merkitään omiksi. Poro ei kärsi tästä toimenpiteestä, huomauttaa Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Knuuti.

– Aina mennään eläimen ehdolla. Jos iltapäivällä ilman viilennyttyä laitetaan aitaan, niin yöllä vasoilla on merkki korvassa ja ennen aamua porot ovat taas vapaina laitumella.

– Porojen aidassa olo jää muutamiin tunteihin, eikä siinä edes imetysreaktio kärsi, tarkentaa Knuuti.

Vasanmerkityksissä tunnistetaan ensin vaami (emä) korvamerkin perusteella ja sitten katsotaan, mikä vasa seuraa tätä emää. Vasa taas tunnistetaan kaulaan laitetusta numerolapusta. Tämä vasa sai viime yönä Lapin paliskunnan vasanmerkityksissä saman korvamerkin korvaansa kuin emällään on. Maiju Saijets / Yle

Saamelaisalueen eteläisimmällä paliskunnalla, Lapin paliskunnalla työtä riittää vielä muutamaksi yöksi, kertoo poroisäntä Antti Äärelä. Vasaprosentti, eli kuinka monella vaatimella eli emällä on vasa, on poronhoitajien keskuudessa yleinen puheenaine ja kiinnostuksen kohde.

– Tänä vuonna on viime vuoteen nähden parempi vasaprosentti, sitä ei voi moittia. Meidän vasaprosentti on yleensä yli 70. Talvella ei ollut kova hanki, joten porot ovat hyvässä kunnossa. Viimeiset vasanmerkitykset ovat meillä lähellä Kittilän kunnan rajaa, Korkeatievanmaassa, kertoo Äärelä.

Lapin paliskunnan naapuri, Ivalon paliskunta on jo merkannut vasansa. Paliskunnan poroista yli puolet kävi aidassa, kertoo poroisäntä Ari Kustula.

– Meillä oli kova talvi, eikä ruokintakaan auttanut. Edellisvuoden sienitilanne vaikuttaa seuraavaan vuoteen. Viime syksynä meidän paliskunnassa oli vähän sieniä. Vasaprosentti on siksi normaalia huonompi, mutta muuten porot ovat hyvässä kunnossa, kertoo Kustula.

Ivalon paliskunnan Moitakuru-erotuspaikan kirnu. Suvi Kustula

Näkkälän paliskunnassa, Enontekiön kunnassa vasat merkataan tokkakunnittain, eli koko paliskunnan poroja ei koota yhteen, vaan jokainen tokkakunta huolehtii itse omat poronsa merkkiin, kertoo Näkkälän paliskunnan poroisäntä Hannu Ranta.

– Ensi viikolla aloittaa Näkkälän tokkakunta vasanmerkityksen Pöyrisjärvellä. Tuntuu, että olisi tulossa parempi vasavuosi kuin viime vuonna. Talvikaan ei ollut paha, kertoo Ranta.

Tiistaina helle helli Lappia. Päivä oli liian kuuma vasanmerkityksille, joten Muotkatunturin paliskunnassa pidettiin tauko. Muotkatunturin vasanmerkityspaikalla, Porttikaltiossa mittari näytti +28 astetta.

Keskiviikkona ilman viilennettyä työt jatkuvat, kertoo varaporoisäntä Keijo Pirttijärvi.

– Olemme käyttäneet aidassa noin pari tuhatta poroa. Merkitykset jatkuvat vielä noin viikon verran. Vasaprosenttia ei voi vielä arvioida, sanoo Pirttijärvi.

Aina mennään eläimen ehdolla. Porot eivät kärsi merkityksistä, sanoo Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Knuuti. Maiju Saijets / Yle

Kaikki paliskunnat eivät merkkaa vasoja kesällä, Paistunturi lopetti monta kymmentä vuotta sitten

Paistunturin paliskunta Utsjoen kunnassa ei ole merkannut vasojaan kesäisin vuosiin, kertoo poromies Ilmari Tapiola.

– Merkkivasat tapasivat meillä olla pienempiä kuin peurakorvat, eli sellaiset vasat, joita ei ole kesällä merkattu. Kerran meillä kuoli monta sataa poroa aitaan voimakkaiden kaatosateiden takia. Sen jälkeen päätimme vuodeksi lopettaa merkitykset. Se taisi olla niin hyvä päätös, että se pitää vieläkin, sanoo Tapiola.

Paistunturi merkitsee poronsa syksyllä, samalla kun syysteurastukset alkavat.

Kemin-Sompio ei merkkaa tänä kesänä, taustalla liian kova talvi

Keski-Lapissa, Kemin-Sompion paliskunnassa on poikkeuksellinen kesä meneillään. Paliskunnan kokouksessa poronhoitajat yhdessä päättivät olla merkkaamatta vasoja tänä kesänä. Taustalla on ankara talvi, kertoo paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka.

Kemin-Sompiolaisilla on poikkeuksellinen kesä, vasanmerkityksiä ei ole vaan kovan talven jälkeen porojen annetaan kuntoutua, kertoo poroisäntä Mika Kavakka. Arttu Nieminen / Yle

– Annoimme poroille kuntoutusrauhan, koska talvi oli niin kova. Viime syksynä ei ollut sieniä ja toissa vuonnakin talvi venyi pitkälle. Nyt porot saavat rauhassa kuntoutua tänä kesänä, perustelee Kavakka paliskunnan päätöstä.

Jos ensi syksynä on hyvin sieniä ja talvi on armollisempi, pääsevät Kemin-Sompiolaiset mahdollisesti ensi kesänä taas vasanmerkitykseen.

– Katsotaan ensin minkälaisia kokemuksia tästä kesästä tulee, sanoo Kavakka ja jatkaa, että mukavahan se olisi olla vasanmerkityksissä.