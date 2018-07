Seitsemän autoa hinattiin aamulla pois – Pysäköinti kuumentaa tunteita Herättäjäjuhlien alla Tampereella

Suuri hengellinen kesäjuhla järjestetään kaupungin keskustan tuntumassa, minkä takia liikenteessä on poikkeusjärjestelyjä.

Perjantaina alkavien Tampereen Herättäjäjuhlien pysäköintijärjestelyt kiukuttavat osaa tamperelaisista.

Herättäjäjuhlat järjestetään ydinkeskustan tuntumassa Kalevan kaupunginosassa. Kalevan kirkon lähelle odotetaan viikonlopun aikana kaikkiaan jopa 30 000 kävijää eri puolilta Suomea.

Tapahtuman takia katuja suljetaan osaksi aikaa. Osaa asukkaista on lisäksi kehotettu siirtämään autoja pois. Paikalla on siirtokehotuskyltit.

Ellei autoa ole siirtänyt pois määräaikaan mennessä itse, se siirretään Hakametsän jäähallin parkkipaikalle.

Esimerkiksi tänä aamuna Liisanpuiston kupeessa sijaitsevalta parkkipaikalta hinattiin pois seitsemän autoa. Kävelymatka Kalevan kirkolta jäähallille on lähes kaksi kilometriä.

Tämä on kuumentanut osaa asukkaista. Kalevassa parkkipaikkojen määrä on jo ennestään kortilla. Asiasta on ollut paljon keskustelua esimerkiksi Facebookin Tampere-ryhmässä ja Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun). Ylen vieraillessa alueella kolme asukasta valitti järjestelyistä, mutta ei tahtonut nimeään julki.

– Pysäköintiasia on herättänyt kovasti keskustelua keskustelupalstoilla, Tampereen seurakuntien tiedottaja Eva Wäljas myöntää.

Herättäjäjuhlat ovat yksi suurimmista kirkon kesäjuhlista. Ne alkavat perjantaina ja päättyvät sunnuntaina.

Pihoihin ajo turvattu

Osa ihmisistä on ihmetellyt, miksi asukkaat joutuvat kuljettamaan autonsa pois ja juhlavieraat saavat parkkipaikat. Tampereen seurakuntien tiedottaja Eva Wäljas oikoo väärän tiedon.

Lähipaikat on varattu takseille, inva-asukkaille ja pelastushenkilöille. Juhlavieraat jättävät autonsa kauemmas.

– Herättäjäjuhlien juhlaväki pysäköi autonsa Hakametsän jäähallin parkkipaikalle. Kirkon ympäristössä olevat parkkipaikat tarvitaan juhlien järjestelyä ja tavaroiden kuljetuksia varten, Wäljas sanoo.

Wäljaksen mukaan esimerkiksi pihoihin ajo on turvattu koko Herättäjäjuhlien ajan.

– Auton voi J-tunnuksella pysäköidä ilmaiseksi ja ilman aikarajoitusta kaikilla Kalevan aikarajoituksella varustetuilla parkkipaikoilla lukuun ottamatta juhlille varattuja erityismerkittyjä paikkoja. Lisäksi auton voi jättää juhlien aikana myös jäähallin parkkipaikalle, josta on maksuton bussikuljetus Kalevan kirkolle, Wäljas sanoo.

"Korvallista on raavittu"

Herättäjäjuhlien liikennetoimikunnan puheenjohtajan Seppo Rantasen mukaan pysäköinnistä on tiedotettu hyvin etukäteen.

– Juhlista on kerrottu parin vuoden ajan. Jaoimme 250 kirjettä ympäristöön ja kerroimme liikennejärjestelyistä. Järjestimme yhteisen infon. Tänne tuotiin siirtokehotukset. Nyt on se päivä kun autoja siirretään, kun ei saatu ihmisiä kiinni. Tämä ei ole ilon päivä, Rantanen sanoo.

Rantanen sanoo, että järjestäjät ovat yrittäneet tehdä kaikkensa, ettei pysäköinnistä tule harmia.

– Kyllä on korvallista raavittu.