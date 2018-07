"Kertakäyttömetsätalous ei ole kestävää" – Avohakkuille kieltolakia ajava kansalaisaloite lähenee eduskuntakäsittelyn rajaa

Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla on kerännyt muutamassa kuukaudessa yli 37 000 allekirjoitusta, mikä tekee siitä suosituimman käynnissä olevista kansalaisaloitteista.

Eduskuntakäsittely edellyttää vähintään 50 000 allekirjoitusta.

"Määrästä näkee, että mukana on paljon muitakin kuin perinteisiä luonnonsuojelijoita: retkeilijöitä, mökkiläisiä, lintuharrastajia", sanoo Sini Harkki, Greenpeacen maajohtaja.

Kansalaisaloitteen ovat tehneet yhdessä Suomen luonnonsuojeluliitto (siirryt toiseen palveluun), Greenpeace (siirryt toiseen palveluun), Birdlife Suomi (siirryt toiseen palveluun), Luonto-Liitto (siirryt toiseen palveluun) ja Natur och Miljö(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun). Se on toistaiseksi laajin ympäristöjärjestöjen tekemä kansalaisaloite.

Ympäristöjärjestöt perustelevat kieltoa etenkin ilmastosyillä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisellä.

Metsät ovat tärkeitä hiilen varastoijia. Avohakkuut tuhoavat hiilinieluja.

– Nykyisen kaltainen kertakäyttömetsätalous ei ole kestävää. Pariisin ilmastosopimuksessa pysyminen edellyttää sitä, että käytämme metsiä varovaisemmin kuin nyt, Harkki sanoo.

On myös asiantuntijoita, jotka pitävät avohakkuiden kieltoa tarpeettomana, kunhan metsää hoidetaan muuten viisaasti ja uusi metsä istutetaan.

Esimerkiksi ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi suosittelisi muita toimia.

– En pidä totaalikieltoa hyvänä. Monimuotoisuuden kannalta tutkimukseen perustuvat täsmätoimet olisivat fiksumpia kuin ampua norsupyssyllä kaikkea (siirryt toiseen palveluun)" hän sanoi keväällä HS:n haastattelussa.

Kauppikin myönsi, että avohakkuut ovat tähän mennessä vähentäneet luonnon monimuotoisuutta.

Sini Harkki toivoo, että eduskunta perehtyy kysymykseen avoimesti.

– Uskomme, että aloite etenee eduskuntaan ja se on oikea paikka keskustelulle. Toivon, että keskustelu eduskunnassa on avointa ja siellä kuullaan tutkijoita, joilla on tuoreita tietoja muunlaisen metsänhoidon tuloksista.

Hallitus aikoo lisätä metsien hakkuita Suomessa noin 80 miljoonaan kuutioon vuoteen 2025 mennessä. Hallituksen mukaan metsien kasvu on sen verran nopeaa, että hiilinielu ei tästä kärsi.

Ympäristöjärjestöjen arvio on täysin erilainen.

