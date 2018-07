Lokit terrorisoivat terasseja Rovaniemellä – röyhkein nimetty Kuningaslokiksi

Naurulokit ovat tänä kesänä olleet todellinen riesa Rovaniemen keskustassa. Lokkeja on ollut aina, mutta nyt niitä on monin verroin enemmän, ja ne ovat selvästi röyhkeämpiä kuin aikaisempina vuosina.

– Lokit käyvät ihan suoraan asiakkaan lautaselta hakemassa ruokaa ja kiusaavat muutenkin asiakkaita, Cafe 21 -ravintolan yrittäjä Juha Eskelinen sanoo.

– Ja sitten ne ulosteet. Joka aamu edessä on siivous kun terassit, pöydät ja sohvat pitää puhdistaa. Lokinkakkaa on kaikkialla.

Ravintolan terassia päivystää vakituinen vieras. Välillä se seisoo talon katon reunalla, välillä se lehahtaa terassin markiisin päälle.

Yhdellä pöydällä on lautanen, jossa on jonkun verran ruokaa kun asiakas on syönyt tarpeekseen ja poistunut. Hetkessä lokki lehahtaa pöydälle, nappaa palasen ja lentää syömään saalistaan viereisen talon katolle.

Kyseinen lokki on erityisen röyhkeä.

– Me on nimetty se Kuningaslokiksi. Se on ottanut tilan haltuun, ottanut selkeästi omakseen tämän meidän terassin. Se rääkkyy, kun muita yrittää tulla paikalle, mutta sillä on kaveri, jonka kanssa ne kyttäävät tässä ruokia, Juha Eskelinen sanoo.

Matias Väänänen / Yle

Kaatopaikan sulkeminen näkyy

Lokit pyrkivät hakemaan ruokansa sieltä, mistä sen vähimmällä vaivalla saa. Rovaniemellä Kuusiselän kaatopaikalla oli vielä edelliskesänä katettuna valtava ruokapöytä lokeille ja varislinnuille. Kun kotitalouksien jätteitä alettiin kuljettaa Oulun polttolaitokseen, linnuille tarjolla olleen ravinnon määrä romahti.

Alueella ruokailemaan tottunut lokkiyhdyskunta joutuu hakemaan ravintonsa muualta kun kaatopaikka on suurelta osin suljettu. Nälkä ajaa linnut terasseille.

– Ruoka otetaan sieltä mistä se helpoimmin saadaan ja lokit ovat huomanneet, että ravintoloiden terasseilla sitä on helposti saatavilla, Lapin lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Ismo Kreivi sanoo.

Lokit ovat myös nopeita oppimaan, että kaupungissa ihminen ei ole vaarallinen. Siksi lintu voi kierrellä tarkkailemassa tilannetta hyvinkin lähellä ihmisiä ja napsia tilaisuuden tullen makupaloja vaikka lautaselta.

Ja ne myös oppivat nopeasti mistä ruokaa löytää. Nälkäisten lokkien karkottaminen onkin sitten jo vaikeampaa.

– Viime vuonna meillä oli pari leikkikäärmettä markiisin päällä ja se auttoi hyvin, mutta tänä vuonna sekään ei ole tepsinyt, ravintolayrittäjä Juha Eskelinen sanoo.

– Me on kokeiltu jo kaikenlaisia keinoja. Käärmeitä on lisätty ja laitettu erilaisia pelättimiä, mutta mikään ei ole tänä vuonna tepsinyt..

Viimeinen virhe on paiskata lokille jotain makupalaa kun se tulee tarkkailemaan tilannetta.

– Missään nimessä niitä ei pidä yllyttää eli ei pidä antaa ruokaa.. Jos ne sitä saa, niin ne tulee aina hakemaan lisää, Ismo Kreivi varoittaa.