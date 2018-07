Sveitsissä kasvaa uusi laillinen kannabisbisnes – hampusta tehdään voiteita, ravintolisiä ja sätkiä, mutta tuotteiden vaikutuksista ei ole varmaa tietoa

BioCanin tekninen johtaja Philipp Schennach, ulkokasvatuksesta vastaava johtaja Michel Morgenegg ja tuotantopäällikkö Jorma Lori arvioivat, että Sveitsin kannabisalalla on edessä pudotuspeli, jossa heikot yritykset sortuvat vahvojen tieltä.

BioCanin tekninen johtaja Philipp Schennach, ulkokasvatuksesta vastaava johtaja Michel Morgenegg ja tuotantopäällikkö Jorma Lori arvioivat, että Sveitsin kannabisalalla on edessä pudotuspeli, jossa heikot yritykset sortuvat vahvojen tieltä. Sasha Silvala / Yle

Sveitsissä myydään laillista niin sanottua kevytkannabista kioskeissa ja supermarketeissa. Aineen sisältämä kannabidioli rentouttaa, mutta ei päihdytä. Yle selvitti, mistä kevytkannabisvillityksessä on kyse.

ZürichZürichin lentoaseman lähellä sijaitseva vaalea talo voisi olla tavallinen toimistorakennus. Matalahkon talon julkisivussa on yritysten kylttejä. Yhden firman logo kuitenkin puuttuu. BioCan AG pitää matalaa profiilia rosvojen varalta.

Poninhäntäpäinen Michel Morgenegg ohjaa meidät parkkipaikalta talon uumeniin. Nousemme portaita ylös yhteen BioCanin tuotantotiloista.

Ilmassa leijuu raskas, hedelmäisen pistävä haju. Tuhannet kukinnan alkuvaiheessa olevat kannabiskasvit paistattelevat päivää kirkkaiden kasvatuslamppujen rivistöjen alla.

Nämä eivät ole perinteisiä kannabispuskia vaan uudenlaista niin sanottua kevytkannabista tai CBD-kannabista, joka ensisijaisesti rentouttaa mutta ei niinkään päihdytä.

Kasvattamon seinälle asennetuista kaiuttimista kuuluu lintujen liverrystä ja apinoiden huutoa. Äänimaiseman pitäisi saada kannabiskasvit kasvamaan mahdollisimman luonnonmukaisesti sisätiloissakin.

Vaikka BioCan pitää bisneksestään matalaa profiilia, kyseessä on Sveitsissä täysin laillinen – ja kasvava liiketoiminta.

Kuituhampusta kevytkannabikseksi

Sveitsissä rakennetaan nyt uutta laillista teollisuudenalaa kevytkannabiksen ympärille. Voisi sanoa, että maassa on käynnissä eräänlainen hamppukultakuume.

Vuoden 2017 alussa Sveitsissä oli vain kourallinen yrityksiä, jotka toimivat kevytkannabisalalla. Nyt firmoja on jo yli kuusisataa.

Kevytkannabiksen kukintoja voi ostaa kioskeista ja supermarketeista. Ikäraja on 18 vuotta.

Matkustimme Sveitsiin ottamaan selvää, mistä tässä villityksessä oikein on kyse.

Medropharm tuottaa kevytkannabista, jota myydään muun muassa Sveitsin Lidleissä. Sasha Silvala / Yle

Alkusysäyksensä kevytkannabisteollisuus sai vuonna 2011, kun Sveitsin hallitus nosti kuituhampulle sallitun THC-pitoisuuden rajan yhteen prosenttiin. THC eli tetrahydrokannabinoli on kannabiksen pääasiallinen päihdyttävä ainesosa.

Kannabidioli eli CBD Kannabidioli on yksi kannabiksen sisältämistä kymmenistä kemiallisista yhdisteistä, joita kutsutaan kannabinoideiksi. Sillä on rentouttava vaikutus sekä joitakin lääkinällisiä ominaisuuksia.

CBD ei päihdytä toisin kuin kannabiksen psykoaktiivinen ainesosa tetrahydrokannabinoli eli THC.

CBD:llä saattaa olla hermosoluja suojaavia, kipua lievittäviä, ahdistusta ja masennusta vähentäviä sekä antipsykoottisia (siirryt toiseen palveluun) vaikutuksia. Siitä voi olla apua myös aknen ja syöpään liittyvien oireiden hoidossa.

vaikutuksia. Siitä voi olla apua myös aknen ja syöpään liittyvien oireiden hoidossa. Poltettuna kevytkannabiksella on samantyyppisiä haittavaikutuksia kuin tupakalla. Se voi esimerkiksi vahingoittaa hengityselimiä.

Yhdysvalloissa Elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi kesäkuussa maan markkinoille ensimmäisen CBD-lääkevalmisteen. Se on tarkoitettu vakavan lapsuudessa puhkeavan epilepsian hoitoon. Lähteet: Sveitsin julkisen terveyden virasto FOPH, uutistoimisto Reuters

Sveitsi nosti kuituhampulle sallittua THC-rajaa, koska viljelijöiden oli hankala pitää satonsa laillisena Sveitsin otollisissa kasvuolosuhteissa.

Kuituhampusta valmistetaan muun muassa tekstiilejä, ruokaa ja muoveja korvaavia biokomposiitteja.

Lakimuutoksen jälkeen innovatiiviset sveitsiläiskasvattajat alkoivat jalostaa hamppulajikkeita, jotka sisältävät minimaalisesti THC:tä mutta runsaasti aromeja antavia terpeenejä sekä CBD:tä eli kannabidiolia.

CBD on yksi kannabiskasvin sisältämistä kemiallisista yhdisteistä. Se ei ole päihdyttävä kuten THC, mutta sillä on joitakin lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt markkinoille CBD-lääkevalmisteen, joka on tarkoitettu epilepsian hoitoon. Suomessa sen sijaan pelkkää kannabidiolia sisältävää lääkevalmistetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Katso tästä Yle Akuutin selitysvideo THC:n ja CBD:n eroista. Videon kansikuvassa Medropharmin kevytkannabiksen kukintoja. Kuva: Sasha Silvala / Yle

On hankala määritellä, mistä kevytkannabiksen ja CBD-tuotteiden käytössä oikeastaan on kyse.

Näitä tuotteita markkinoidaan Sveitsissä tupakankorvikkeena, ravintolisinä ja jonkinlaisina luontaislääkkeinä.

Lain mukaan niitä ei kuitenkaan saa mainostaa lupauksilla parantavista vaikutuksista. Jotkut kauppiaat rikkovat tätä sääntöä ja myyvät tuotteitaan erilaisten sairauksien ja oireiden kuten stressin tai masennuksen hoitoon.

Kukintojen lisäksi Sveitsin markkinoille on tullut monenlaisia CBD-tuotteita purukumista kissojen ja koirien ravintolisiin, vaikka tutkimusta kannabidiolin vaikutuksista on olemassa vasta vähän.

CBD-tinktuuroja Medropharmin varastossa. Sasha Silvala / Yle

Kilpailu on jo kovaa

Toimistorakennuksessa kasvattamoaan pitävä BioCan on Sveitsin kannabisteollisuuden uranuurtaja ja yksi suurimmista yrityksistä. Se sai vuonna 2016 ensimmäisenä luvan myydä kevytkannabista tupakan korvikkeena.

BioCan tuottaa vuodessa yhteensä noin 20 tonnia kuivattuja kukintoja. Yrityksen omien sanojen mukaan sen osuus kevytkannabiksen kukintojen markkinasta on noin 25 prosenttia.

BioCanin tuotantopäällikkö Jorma Lori kertoo kasvien äärellä, että he kasvattavat Fedtonic-nimistä kevytkannabislajiketta. Sen kuivattuja kukintoja myydään sadoissa kaupoissa ja kioskeissa ympäri Sveitsiä.

– Alkoholistakin päihtyy, mutta samalla maistat viinin tai viskin. Tämä on sama asia. Meillä on makuja kukkaisesta mausteiseen ja hedelmäiseen, Lori kuvailee.

Ulkokasvatuksesta vastaava johtaja Michel Morgenegg kertoo, että BioCan haluaisi viedä CBD-kukintoa ulkomaille. Heidän nykyisen tuotteensa THC-pitoisuus on kuitenkin liian korkea EU-markkinoille. Siksi yritys jalostaa uusia, vielä miedompia lajikkeita.

Sveitsissä kilpailu kevytkannabiksen tuotannossa on erittäin kovaa, koska niin monet luulevat tekevänsä alalla helppoa rahaa. Pudotuspeli on kuitenkin jo alkanut.

Viime vuoden ulkosatojen kypsyttyä syksyllä hinnat laskivat, ja osa yrittäjistä joutui lyömään hanskat tiskiin.

Morgenegg arvioi, että tulevina vuosina henkiin jäävät ne kasvattajat, jotka pystyvät tuottamaan hyvää tasalaatuista kukintoa, joka kelpaa suurille kauppaketjuille. Samalla jonkinlaisen siivun kakusta saavat huippulaatua tuottavat pienet toimijat.

BioCanin työntekijä kantaa emokasveista leikattuja pistokkaita. Sasha Silvala / Yle

Kukkaa, öljyä ja kosmetiikkaa

Hamppubuumi houkuttelee yrittäjiä myös vähittäiskauppaan. Viime vuonna ympäri Sveitsiä avattiin kymmeniä erikoisliikkeitä, jotka myyvät kevytkannabiksen kukintoja ja muita CBD-tuotteita.

Yksi puodeista on Zürichissa sijaitseva Smoking Grasshopper, joka avattiin tänä keväänä.

Liikkeen edustalla kevytkannabissätkää pössyttelevä portugalilainen Gaspar kertoo polttavansa pilveä päivittäin kotona Lissabonissa.

– Vaikutus on vähäinen. En tunne oloani psykedeeliseksi tai mitään sellaista. Tämä vain rentouttaa, Gaspar sanoo.

Smoking Grasshopperin pienessä liiketilassa on pöytä ja pari tuolia asiakkaille. Yhdessä nurkassa on hyllystö, jossa on kannabiksen polttamiseen tarkoitettuja lasipiippuja ja erilaisia CBD-tuotteita kuten teetä, öljyjä ja kosmetiikkaa.

Välillä puotiin piipahtaa asiakkaita, pääasiassa 25–45-vuotiaan näköisiä miehiä.

Kevytkannabiksen kukintoja myyntipakkauksissa Smoking Grasshopperin hyllyssä Zürichissa. Sasha Silvala / Yle

Smoking Grasshopperin omistaja Markus istuu pöydän ääressä ja murskaa kuivattua kukintoa. Hän aikoo puristaa siitä poltettavaa tai höyrystettävää vahaa, jossa on erittäin korkea CBD-pitoisuus.

5–10 grammasta kukkaa saa yhden gramman vahaa, Markus sanoo. Hänen mukaansa vaha on Yhdysvalloista kopioitu tuote, johon varsinkin amerikkalaiset turistit ovat mieltyneet.

Vaikka kauppias hehkuttaa ihmeainettaan, tutkittua tietoa kannabidiolin mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista on edelleen vähän.

Markus sanoo, että heidän suosituin tuotteensa on syötävä CBD-öljy. Sitä ostavat varsinkin vanhukset ja erilaisista vaivoista kärsivät asiakkaat. Naisia kuulemma kiinnostaa CBD:tä sisältävä kosmetiikka.

– Kun laitat CBD-voidetta kasvoihisi, lihakset rentoutuvat. Silloin rypyt tasoittuvat kuten botox-hoidolla, Markus vakuuttaa.

Smoking Grasshopperin omistaja Markus kertoo, että kova kilpailu on johtanut kevytkannabiksen kukintojen tukkuhintojen roimaan laskuun. Sasha Silvala / Yle

Tutkimustietoa tarvitaan lisää

Laillisen kevytkannabiksen käyttäjien lukumäärää on toistaiseksi vaikea arvioida.

Sveitsin hallitus on arvioinut, että maassa olisi noin 200 000 laittoman päihdekannabiksen säännöllistä viihdekäyttäjää. Sveitsissä on noin 8,5 miljoonaa asukasta.

Zürichissa sijaitseva Arud-keskus on Sveitsin suurin päihderiippuvaisten avohoitoklinikka. Klinikan johtava psykiatri Thilo Beck kertoo, että Arudin arvion mukaan 7–10 prosenttia sveitsiläisistä käyttäisi säännöllisesti päihdekannabista.

Ensimmäinen CBD-tuotteiden käyttöä ja markkinoita koskeva tutkimus on parhaillaan käynnissä. Se tiedetään, että vuonna 2017 kevytkannabista tuotettiin tupakan korvikkeeksi arviolta noin 60 tonnia. Kokonaistuotannosta ei ole tarkkaa tietoa.

Johtava psykiatri Beck pitää ongelmana sitä, että jotkut CBD-kaupat mainostavat tuotteitaan lääkekäyttöön, vaikka ne eivät ole virallisia lääkevalmisteita.

– Meillä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi tutkittua tietoa näiden tuotteiden hyödyistä lääkekäytössä. Tarvitaan tutkimusta, jotta hyödyt voidaan todistaa, Beck sanoo.

Arud-keskuksen johtava psykiatri Thilo Beck kaipaa lisää tutkimusta kannabidiolin vaikutuksista. Sasha Silvala / Yle

Hänen mukaansa tutkimusta ei ole tehty kattavasti, koska kannabis ei ole taloudellisesti kiinnostava suurille lääkeyhtiöille. Kasvia kun ei voi patentoida.

Monilla CBD-tuotteita myyvillä yrityksillä puolestaan ei ole varaa rahoittaa kalliita kliinisiä tutkimuksia.

Beckin mukaan kevytkannabiksen sisältämä kannabidioli ei aiheuta psykoosiriskiä käyttäjälle.

– THC:n yliannostus voi aiheuttaa lyhytkestoisen psykoosin. Itse asiassa CBD kumoaa tätä vaikutusta, Beck sanoo.

Beckin mukaan pimeillä markkinoilla liikkuu vahvoja kannabistuotteita, jotka sisältävät lähinnä pelkkää THC:tä.

– Ne ovat liian vahvoja ja niillä on haitallisia vaikutuksia. Käyttäjät haluaisivat tuotteita, jotka sisältävät enemmän CBD:tä.

CBD-kannabista voi käyttää päihdekannabiksen korvikkeena, jolloin se toimii haittoja vähentävänä aineena.

Lailliset kevytkannabiksen kukinnot näyttävät ja tuoksuvat samanlaisilta kuin laittomat THC-rikkaat vastineensa. Sveitsin poliisi sai viime vuoden lopussa käyttöönsä pikatestin, joka paljastaa sisältääkö näyte kevytkannabista vai laitonta päihdekannabista. Zürichin poliisi

Kannabisyhtiö haluaa lääkefirmaksi

Osa uusista sveitsiläisyrityksistä näkee kevytkannabiksen jonain ihan muuna kuin rentouttavana tupakankorvikkeena. Yksi niistä on Schönenberg an der Thurin kylässä majaansa pitävä Medropharm.

Sekin on yksi Sveitsin kannabisalan pioneereistä ja suurimmista yrityksistä. Medropharmin saksalainen toimitusjohtaja ja osakas Claudia Zieres-Nauth kertoo, että heidän tavoitteenaan on ryhtyä viralliseksi lääkeyhtiöksi.

Medropharm järjestää tällä hetkellä eri maissa useita kliinisiä tutkimuksia kannabidiolin terveysvaikutuksista. Yrityksen tavoitteena on todistaa, että CBD rentouttaa sekä toimii kivunlievityksessä ja epilepsialääkkeenä.

Medropharmin toimitusjohtaja Claudia Zieres-Nauth siirtyi yhtiön palvelukseen lääketeollisuudesta. Hän arvioi, että juomateollisuus olisi kiinnostunut kehittämään CBD:tä sisältäviä tuotteita, kunhan viranomaiset näyttävät vihreää valoa. Sasha Silvala / Yle

Amerikkalaisen Harvardin yliopiston tutkimuslaitos Shorenstein Center on listannut tuoreita tutkimuksia (siirryt toiseen palveluun), joissa on tarkasteltu CBD:n vaikutuksia.

Näissä tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan CBD voi vähentää epileptisiä kohtauksia monilla potilailla. Joidenkin tutkimusten mukaan CBD voi myös helpottaa ahdistusta (siirryt toiseen palveluun), toimia vieroituslääkkeenä riippuvuuksien hoidossa (siirryt toiseen palveluun) ja vähentää skitsofreniapotilaiden psykoottisia oireita (siirryt toiseen palveluun).

– Tavoitteemme on tuoda kannabis takaisin apteekkeihin, hyvinvointialalle ja lääketieteelliselle alalle, Zieres-Nauth sanoo.

Hänen mukaansa Medropharm ja sen alihankkijat tuottavat kysynnästä riippuen yhteensä 1–3 tonnia kuivattua kevytkannabiksen kukkaa vuodessa.

Siitä Medropharm ja sen kumppaniyritykset valmistavat erilaisia CBD-tuotteita kuten uutteita, pulvereita, tinktuuroja, ihovoidetta, purukumia sekä ravintolisiä.

Yhtiöllä on myös erillinen liiketoimintayksikkö The Botanicals, joka tuottaa kevytkannabiksen kukintoja lifestyle-markkinoille. Tuotetta myydään muun muassa kauppaketju Lidlissä.

Medropharm on jakanut liiketoimintansa, koska sen kumppanit lääke- ja hyvinvointibisneksessä saattavat karsastaa lifestyle-markkinoille suunnattua kevytkannabista.

Mike Toniolo on toinen Medropharmin perustajista. Hän vastaa yhtiön kannabislajikkeiden jalostamisesta. Sasha Silvala / Yle

Sveitsiläisyritykset vievät kannabista EU-maihin

Kevytkannabis leviää nyt myös muualle Eurooppaan. Sveitsiläiset yritykset vievät CBD-kukintoja ja muita tuotteita jo ainakin Italiaan, Itävaltaan, Britanniaan, Espanjaan ja Ranskaan (siirryt toiseen palveluun).

Nämä EU-maat katsovat, että kevytkannabista saa tuoda maahan ja myydä kuluttajille, kunhan kukintojen THC-pitoisuus pysyy kuituhampulle määritetyn rajan alapuolella.

Useimmissa EU-maissa teollisuuden raaka-aineena käytettävä kuituhamppu saa sisältää korkeintaan 0,2 prosenttia tetrahydrokannabinolia eli THC:tä. Joissakin jäsenvaltioissa sallittu raja on hitusen korkeampi.

Esimerkiksi Italia sallii kuituhampulle 0,6 prosenttia THC:tä ja Itävalta (siirryt toiseen palveluun) 0,3 prosenttia. Italiassa (siirryt toiseen palveluun) on jo myös omia kevytkannabiksen tuottajia.

Sveitsiläiset ovat jalostaneet EU-markkinoita varten kannabislajikkeita, joiden THC-pitoisuus on Sveitsissä sallittua matalampi.

Ulkomaiset asiakkaat voivat myös tilata kevytkannabistuotteita suoraan joistakin sveitsiläisistä verkkokaupoista.

Yhtä niistä pyörittää CBD420-niminen yhtiö. Toimitusjohtaja Jonas Duclos kertoo puhelimitse, että asiakkaan vastuulla on huolehtia tilaamiensa tuotteiden laillisuudesta kotimaassaan.

BioCanin kevytkannabista myydään sadoissa kaupoissa ja kioskeissa eri puolilla Sveitsiä. Sasha Silvala / Yle

Suomeen kevytkannabis ei ole tulossa

Pohjolan perukoille laillinen kevytkannabis ei ole rantautumassa ainakaan lähiaikoina, koska Suomessa on huumausainelain perusteella nollatoleranssi THC:n suhteen.

Kannabidioli puolestaan on täällä luokiteltu lääkeaineeksi. Siksi CBD:tä sisältävien tuotteiden maahantuontiin ja hallussapitoon vaaditaan lääkärin resepti.

Suomessa on myönnetty myyntilupa Sativex-suusumutteelle, joka on tarkoitettu MS-taudin hoitoon. Erityisluvalla potilas voi saada lääkkeeksi myös hollantilaisen Bedrocanin tuottamaa kannabiksen kukintoa.

Molemmat näistä vaihtoehdoista sisältävät CBD:n lisäksi THC:tä, joten ne aiheuttavat sivuvaikutuksena päihtymystä.

Pelkkää CBD:tä sisältävää lääkettä varten on todella hankala saada reseptiä, koska Euroopan markkinoille ei ole toistaiseksi hyväksytty yhtään virallista CBD-lääkevalmistetta, joka ei sisällä THC:tä.

Euroopan lääkevirasto on kuitenkin myöntänyt lääkekehityksessä olevalle kannabidiolivalmisteelle niin sanotun harvinaislääkestatuksen joidenkin sairauksien hoitoon (siirryt toiseen palveluun).

CBD-tuotteiden maahantuontikieltoa rikkova syyllistyy lääkerikokseen. Siitä voidaan tuomita rangaistukseksi sakkoa tai korkeintaan vuosi vankeutta.

Suomessa on mahdollista saada EU-tukea kuituhampun viljelyyn, kun kasvien THC-pitoisuus on korkeintaan 0,2 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta kertoo, että sallittu pitoisuus liittyy ainoastaan kuituhampun kasvatukseen, ei kevytkannabistuotteisiin.

Kotovirta kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole pohdittu CBD:n sallimista ilman lääkemääräystä.

– Pitäisi tehdä aika isot ja rahakkaat selvitykset, että ne tuotteet ovat varmasti turvallisia, Kotovirta sanoo.

Kansainvälisiä linjauksia odotettavissa

Kannabidioli on muodikasta Euroopan lisäksi myös rapakon takana Yhdysvalloissa. The Washingon Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan CBD:tä brändätään siellä stressaantuneen konttorirotan pelastukseksi.

Yhdysvalloissa lukuisat osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen viihdekäytön ja vielä useammat lääkekäytön. CBD:tä tungetaan Yhdysvalloissa nyt kaikenlaisiin tuotteisiin kuten pulloveteen, cocktaileihin, kahviin, karkkeihin ja kauneudenhoitotuotteisiin.

The New York Times (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kertoo, että julkisuudesta tunnetut amerikkalaisnaiset ovat alkaneet hieromaan CBD-voiteita korkokenkien rasittamiin jalkoihinsa helpottaakseen jomotusta punaisella matolla tepastelun jälkeen.

Myös amerikkalaisissa urheilupiireissä (siirryt toiseen palveluun) on innostuttu lievittämään kipuja CBD:n avulla. Se on nyt sallittua, koska Maailman antidopingtoimisto WADA poisti kannabidiolin urheilussa kiellettyjen aineiden listalta (siirryt toiseen palveluun) tammikuusta 2018 alkaen.

Sveitsissä tapaamme Lausannessa kannabiksen sääntelyyn perehtyneen sosiologin ja politiikan analyytikon Simon Anderfuhren-Bigetin.

Hän työskentelee päihdealan ammattilaisia edustavassa Groupement Romand d´Etudes des Addictions -järjestössä.

Politiikan analyytikko Simon Anderfuhren-Biget on seurannut kannabiksen laillistamisen vaikutuksia ja markkinoiden kehittymistä Yhdysvaltojen eri osavaltioissa. Sasha Silvala / Yle

Anderfuhren-Biget arvioi, että lähivuosina näemme muutoksia poliittisella tasolla liittyen kannabidioliin.

– Fakta on, että CBD:tä ei ole vielä luokiteltu kansainvälisellä tasolla. Se prosessi on nyt käynnissä Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa ja YK:n huumekomissiossa. Emme tiedä vielä, millainen luokitus CBD:lle annetaan, Anderfuhren-Biget sanoo.

Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että WHO:n linja ei tule olemaan kovin ankara. Viime joulukuussa WHO katsoi, että CBD ei ole haitallista eikä sillä ole potentiaalia väärinkäyttöön.

Järjestö suositteli (siirryt toiseen palveluun), että kannabidiolia ei luokiteltaisi kansainvälisesti kontrolloiduksi aineeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eri maat saisivat itse päättää aineen laillisesta asemasta.

Anderfuhren-Biget uskoo, että myös Euroopan unioni linjaa kannabidiolin laillista asemaa. Vaihtoehtoina ovat oikeuskäytäntöjen yhtenäistäminen unionissa tai nykytilanteen jatkuminen, jolloin jäsenmaat voivat itse päättää CBD-tuotteiden sääntelystä.