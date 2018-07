Puolassa on käynnissä viimeinen taistelu oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, sanoo Amnesty – maan hallitus kiistää

Puolan korkeimman oikeuden puheenjohtaja Małgorzata Gersdorf saapui työpaikalleen keskiviikkona, vaikka hän hallituksen mielestä on jo eläkeläinen.

Puolassa hallitus näyttää olevan lähellä lopullista voittoa kiistassa maan oikeusjärjestelmän hallinnasta.

Konservatiivisen Laki- ja oikeus -puolueen hallitus haluaa muokata korkeimman oikeuden kokoonpanoa mieleisekseen pakottamalla useita tuomareita eläkkeelle.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Puolan osaston toiminnanjohtajan Draginja Nadażdinin mielestä korkein oikeus on viimeinen linnake taistelussa oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta.

– Korkein oikeus on viimeinen toivo oikeusjärjestelmän riippumattomuuden puolustamisessa. Perustuslakituomioistuin on jo otettu hallituksen valvontaan, kertoo Dragina Nadażdin Varsovasta.

Hallitus vilauttelee kommunistikorttia

Puolan oikeuslaitos on viime vuosina ollut kovassa myllytyksessä. Hallituksen jäsenet – oikeusministeri etunenässä – ovat avoimesti hyökänneet yksittäisiä tuomareita ja tuomioita vastaan.

Alemmissa oikeusasteissa on jo käynyt luuta ja lukuisia oikeuden puheenjohtajana toimivia tuomareita on vaihdettu oikeusministerin päätöksellä. Hallituksen mukaan oikeuslaitoksesta on siivottu kommunismin jäänteitä.

– Hallitus on yrittänyt mustamaalata oikeusjärjestelmää monin tavoin. Kommunismisyytös on epäreilu, kun katsoo useimpien tuomareiden ikää tai heidän aiempaa toimintaansa, Nadażdin sanoo.

Armahduskiista raivostutti hallituksen

Korkein oikeus on tärkeä, kun hallitus haluaa ottaa oikeusjärjestelmän entistä tiukempaan valvontaan, mutta tuomioistuimen kurittamisen taustalla on myös yksittäisiä riitoja.

Laki- ja oikeus -puolue ajautui viime vuonna avoimeen riitaan korkeimman oikeuden kanssa. Oikeus totesi, että Puolan presidentti Andrzej Duda oli ylittänyt toimivaltansa armahtaessaan Laki- ja oikeus -puolueen jäsenen.

Puolueen parlamenttiedustajan Mariusz Kamińskin vastainen oikeusprosessi vallan väärinkäytöstä oli kesken, kun presidentti yllättäen armahti hänet. Korkeimman oikeuden mukaan armahdus ei ollut mahdollinen, koska lopullista tuomiota ei ollut.

Mielenosoittajat kokoontuivat keskiviikkona Puolan korkeimman oikeuden eteen. Marcin Kmiecinski/ EPA-EFE

Korkeimman oikeuden puheenjohtaja töissä - hallituksen mielestä eläkkeellä

Korkeimman oikeuden tuomarit eivät keskiviikkona näyttäneet taipuneen hallituksen erovaatimukseen.

Oikeuden puheenjohtaja Małgorzata Gersdorf saapui työpaikalleen normaalisti, vaikka Puolan hallituksen mielestä hän on jo eläkeläinen.

Keskiviikkona voimaan tulleen lain mukaan korkeimman oikeuden tuomarit pakotetaan eläkkeelle, kun he täyttävät 65 vuotta. Aiemmin eläkeikä oli 70 vuotta, ja Gersdorfin virkakausi päättyisi vasta vuonna 2020.

Kolmasosa korkeimman oikeuden 72 tuomarista joutuu eroamaan, ellei Puolan presidentti myönnä heille jatkoaikaa.

Hallituksen arvostelijoiden mielestä konservatiivisen Laki- ja oikeus -puoleen tavoitteena on nyt nimittää eroavien tuomareiden tilalle omia tukijoitaan.

Samaan aikaan tuomareiden määrää nostetaan niin, että hallitus voi varmistaa omien ehdokkaidensa enemmistön. Käytännössä hallituksen käsissä oleva neuvosto esittää uudet tuomarit.

"Vaarallinen kehitys"

Puolan hallitus on kiistänyt syytökset oikeusjärjestelmän politisoimisesta.

Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin mukaan kaikilla EU-mailla on oikeus kehittää oikeusjärjestelmää omien perinteittensä mukaan.

Dragina Nadażdin näkee vaaroja tilanteessa, jossa oikeusjärjestelmä alistetaan poliittiseen valvontaan.

– Ihmisten luottamus valtioon ja jopa vaalien oikeudenmukaisuuteen vähenee, jos korkein oikeus menetetään. Se olisi hyvin vaarallista, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Puolan osaston toiminnanjohtaja, Dragina Nadażdin.

